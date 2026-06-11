xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilgan
Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasining sobiq muhandisi Devin Kim kompaniya va uning bosh tuzilmasi boʻlgan SpaceX ustidan sudga daʼvo kiritdi. Muhandisning taʼkidlashicha, u sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha xavotirlarini bildirgani sababli nohaq ishdan boʻshatilgan. Ushbu daʼvo arizasi SpaceX tarixdagi eng yirik IPOʼga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda Kaliforniya shtati sudiga topshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Devin Kim xAI kompaniyasida Grok chatbotini ishlab chiqish jarayonida xavfsizlik masalalari boʻyicha yetakchi mutaxassislardan biri boʻlgan. Daʼvoga koʻra, u Grok tizimining ommaviy qirgʻin qurollari haqida maʼlumot tarqatishi va kamsitishlarga yoʻl qoʻyishi mumkinligidan bir necha bor ogohlantirgan. Keyinchalik Grok oʻzini Adolf Gitlerga qiyoslagani bilan bogʻliq mojarolar Kimning xavotirlari asossiz emasligini koʻrsatdi.
Muhandis ketganidan soʻng, Grok yana bir bor diqqat markaziga tushdi. Chatbot yordamida X (sobiq Twitter) platformasida odamlarning roziligisiz yaratilgan behayo tasvirlar tarqalib ketdi. Devin Kim oʻz daʼvosida xAI kompaniyasini isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish va internetni tartibga solish qoidalarini buzganlikda ayblamoqda.
Qizigʻi shundaki, daʼvo arizasida Elon Muskning shaxsan oʻzi ayblanmagan. Aksincha, Kimning advokatlari Musk xAI xodimlariga qonunlarga rioya qilish va xavfsizlik sinovlarini oʻtkazish boʻyicha koʻrsatma berganini taʼkidlashmoqda. Asosiy ayblov xAI hammuassisi Jimmy Baʼga qaratilgan boʻlib, u Muskning koʻrsatmalariga eʼtibor bermaslikda va xavfsizlik choralarini talab qilgan Kimni “ovozini oʻchirish” uchun ishdan boʻshatganlikda ayblanmoqda.
Devin Kim xAI safiga qoʻshilishdan oldin Scale AI kompaniyasida ham sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha ishlagan. Oʻtgan haftada u sunʼiy intellekt xatarlarini oʻrganuvchi Center for AI Safety notijorat tashkilotining prezidenti etib tayinlandi. Hozircha xAI va SpaceX vakillari ushbu sud jarayoni yuzasidan rasmiy munosabat bildirishmadi.
…