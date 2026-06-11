xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilgan

·14·Texno
xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilgan

Elon Musk asos solgan xAI kompaniyasining sobiq muhandisi Devin Kim kompaniya va uning bosh tuzilmasi boʻlgan SpaceX ustidan sudga daʼvo kiritdi. Muhandisning taʼkidlashicha, u sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha xavotirlarini bildirgani sababli nohaq ishdan boʻshatilgan. Ushbu daʼvo arizasi SpaceX tarixdagi eng yirik IPOʼga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda Kaliforniya shtati sudiga topshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Devin Kim xAI kompaniyasida Grok chatbotini ishlab chiqish jarayonida xavfsizlik masalalari boʻyicha yetakchi mutaxassislardan biri boʻlgan. Daʼvoga koʻra, u Grok tizimining ommaviy qirgʻin qurollari haqida maʼlumot tarqatishi va kamsitishlarga yoʻl qoʻyishi mumkinligidan bir necha bor ogohlantirgan. Keyinchalik Grok oʻzini Adolf Gitlerga qiyoslagani bilan bogʻliq mojarolar Kimning xavotirlari asossiz emasligini koʻrsatdi.

Muhandis ketganidan soʻng, Grok yana bir bor diqqat markaziga tushdi. Chatbot yordamida X (sobiq Twitter) platformasida odamlarning roziligisiz yaratilgan behayo tasvirlar tarqalib ketdi. Devin Kim oʻz daʼvosida xAI kompaniyasini isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish va internetni tartibga solish qoidalarini buzganlikda ayblamoqda.

Qizigʻi shundaki, daʼvo arizasida Elon Muskning shaxsan oʻzi ayblanmagan. Aksincha, Kimning advokatlari Musk xAI xodimlariga qonunlarga rioya qilish va xavfsizlik sinovlarini oʻtkazish boʻyicha koʻrsatma berganini taʼkidlashmoqda. Asosiy ayblov xAI hammuassisi Jimmy Baʼga qaratilgan boʻlib, u Muskning koʻrsatmalariga eʼtibor bermaslikda va xavfsizlik choralarini talab qilgan Kimni “ovozini oʻchirish” uchun ishdan boʻshatganlikda ayblanmoqda.

Devin Kim xAI safiga qoʻshilishdan oldin Scale AI kompaniyasida ham sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha ishlagan. Oʻtgan haftada u sunʼiy intellekt xatarlarini oʻrganuvchi Center for AI Safety notijorat tashkilotining prezidenti etib tayinlandi. Hozircha xAI va SpaceX vakillari ushbu sud jarayoni yuzasidan rasmiy munosabat bildirishmadi.

XAIGrokElon MuskSpaceXSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiAndrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiBugun, 22:28Xakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiXakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiBugun, 21:55Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30Google Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiGoogle Pixel smartfonlaridagi cheksiz qayta yuklanish muammosi hal etilmadiBugun, 20:23Tesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiTesla hukmronlik qilayotgan energiya saqlash bozoriga GM ham kirdiBugun, 20:21Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaWing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus