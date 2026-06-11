Venera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdi

·16·Texno
Venera-D missiyasi yaqinlashmoqda: Sunʻiy yoʻldosh antennasi sinovdan oʻtdi

Moskva aviatsiya instituti mutaxassislari “Venera-DRossiya sayyoralararo missiyasi doirasida ishlab chiqilayotgan kichik retranslyator sun’iy yo’ldoshi uchun innovatsion antennani muvaffaqiyatli sinovdan o’tkazdilar. Yangi antenna bilan jihozlangan kubsat (CubeSat) tadqiqot apparatlari va Yer o–Venera o’rtasida barqaror aloqani ta’minlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilma maxsus aks-sadosiz kamerada sinovdan o’tkazildi va loyihalashtirish jarayonida belgilangan barcha texnik xususiyatlarni tasdiqladi. Missiya davomida ushbu kubsat Veneradagi aerostatlar va sayyora sirtidagi apparatlardan olingan fotosuratlar, telemetriya hamda boshqa ilmiy ma’lumotlarni Yerga yo’naltirib beradi.

Maxsus ishlab chiqilgan qaytaruvchi panjarali antenna ma’lumotlarni yuzlab million kilometr masofaga uzilishlarsiz uzatish imkonini beradi. U uzatgich va reflektordan iborat bo’lib, tarqoq radiosignallarni qabul qiladi va ularni xuddi “lazer nuri” kabi aniq yo’naltirilgan holda Yerga qaytaradi.

Loyiha ustida MAI Koinot texnologiyalari markazi xodimlari va Xalifa universiteti bilan hamkorlikdagi ta’lim dasturi talabalari ish olib bormoqda. Bu bo’lajak muhandislarga koinot texnikasini yaratishning to’liq siklini — loyihalashdan tortib, real uskunani sinovdan o’tkazishgacha bo’lgan jarayonni o’rganish imkonini berdi.

“Venera-D” stansiyasi loyihasi hozirda xomaki loyihalash bosqichida turibdi. Avvalroq olimlar 2030-yillarning ikkinchi yarmida ushbu missiya yordamida Venerada hayot izlarini topishni rejalashtirayotgani haqida xabar berilgan edi.

Venera-DKoinotTexnologiyaRossiyaAntenna
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaSam Altman va Jakub Pachocki OpenAI kelajagi hamda uchinchi faza haqidaBugun, 23:28Intel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiIntel noutbuklar narxini keskin pasaytirishning yangi usulini oʻylab topdiBugun, 23:21xAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganxAI muhandisi Grok xavfsizligi haqida ogohlantirgani uchun ishdan boʻshatilganBugun, 22:56Andrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiAndrew Yang Vashingtonni kutishdan voz kechib yangi startapga qoʻl urdiBugun, 22:28Xakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiXakerlar 100 dan ortiq tashkilotning Oracle PeopleSoft serverlarini buzib kirdiBugun, 21:55Amazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiAmazon sunʼiy intellekt poygasi uchun 17,5 milliard dollar qarz oladiBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus