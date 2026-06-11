CATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadi

·25·Texno
CATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadi

Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi CATL kompaniyasi yaqin yillar uchun oʻz rejalarini eʻlon qildi. Kompaniya rahbariyatining maʻlum qilishicha, 2026-yil oxiriga kelib natriy-ionli akkumulyator elementlarining tannarxi litiy-temir-fosfatli (LFP) batareyalar narxi bilan bir xil darajaga tushishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu texnologiyaning arzonlashishiga asosiy sabab — uning eng muhim komponenti boʻlgan qattiq uglerodli anodlar narxining tez surʻatlar bilan pasayishidir. Wanhua Chemical kompaniyasi boʻlinma direktori Vey Duning soʻzlariga koʻra, 2024-yilda bir tonnasi 60 000–70 000 yuanni tashkil etgan ushbu xomashyo 2026-yilga kelib 35 000–40 000 yuangacha arzonlashadi.

CATL texnik direktori Lin Szyubyao kompaniya joriy yilning sentyabr oyida natriy-ionli batareyalarga asoslangan energiya saqlash tizimlarining birinchi partiyasini yetkazib berishni rejalashtirayotganini taʻkidladi. Yillik yetkazib berish hajmi gigavatt-soat (GVt·soat) miqyosiga yetishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, natriy-ionli texnologiyalar uzoq muddatli istiqbolda yanada arzonlashadi. Kelajakda qattiq uglerod narxini bir tonna uchun 25 000 yuandan pastga tushirish maqsad qilingan. Bu esa elektromobillar va energiya saqlash tizimlari bozorida haqiqiy inqilobga sabab boʻlishi mumkin.

«Natriy-ionli batareyalar har tomonlama tijoratlashtirish davriga qadam qoʻydi», — deya xulosa qildi Lin Szyubyao. Yangi turdagi akkumulyatorlar litiy tanqisligi sharoitida barqaror va arzon muqobil sifatida koʻrilmoqda.

CATLAkkumulyatorTexnologiyaNatriy-ionEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiKinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiBugun, 09:23Poezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaPoezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 09:21Deyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiDeyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiBugun, 08:51Rossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiRossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiBugun, 08:25Raqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiRaqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiBugun, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus