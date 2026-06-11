CATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadi
Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi CATL kompaniyasi yaqin yillar uchun oʻz rejalarini eʻlon qildi. Kompaniya rahbariyatining maʻlum qilishicha, 2026-yil oxiriga kelib natriy-ionli akkumulyator elementlarining tannarxi litiy-temir-fosfatli (LFP) batareyalar narxi bilan bir xil darajaga tushishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu texnologiyaning arzonlashishiga asosiy sabab — uning eng muhim komponenti boʻlgan qattiq uglerodli anodlar narxining tez surʻatlar bilan pasayishidir. Wanhua Chemical kompaniyasi boʻlinma direktori Vey Duning soʻzlariga koʻra, 2024-yilda bir tonnasi 60 000–70 000 yuanni tashkil etgan ushbu xomashyo 2026-yilga kelib 35 000–40 000 yuangacha arzonlashadi.
CATL texnik direktori Lin Szyubyao kompaniya joriy yilning sentyabr oyida natriy-ionli batareyalarga asoslangan energiya saqlash tizimlarining birinchi partiyasini yetkazib berishni rejalashtirayotganini taʻkidladi. Yillik yetkazib berish hajmi gigavatt-soat (GVt·soat) miqyosiga yetishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, natriy-ionli texnologiyalar uzoq muddatli istiqbolda yanada arzonlashadi. Kelajakda qattiq uglerod narxini bir tonna uchun 25 000 yuandan pastga tushirish maqsad qilingan. Bu esa elektromobillar va energiya saqlash tizimlari bozorida haqiqiy inqilobga sabab boʻlishi mumkin.
«Natriy-ionli batareyalar har tomonlama tijoratlashtirish davriga qadam qoʻydi», — deya xulosa qildi Lin Szyubyao. Yangi turdagi akkumulyatorlar litiy tanqisligi sharoitida barqaror va arzon muqobil sifatida koʻrilmoqda.
…