Poezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqda
Rossiya temir yoʻllari yoʻlovchi poyezdlarida kuzatuvchilarga koʻmaklashuvchi robotlardan foydalanish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, dastlabki sinov jarayonlari “Lastochka” poyezdida, depo sharoitida va yoʻlovchilarsiz amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki sinovlar davomida texnika barqaror ishlashini namoyish etgan boʻlsa-da, tizimni toʻliq joriy etish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilish uchun qoʻshimcha testlar talab etiladi. Mutaxassislar robotlarning dizayni va texnik xususiyatlarini takomillashtirish, shuningdek, ularni poyezd turli tezliklarda harakatlanayotgan vaqtda tekshirib koʻrish zarurligini taʼkidlamoqda.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yoʻlovchilar xavfsizligi va qulayligi asosiy ustuvor vazifa boʻlib qoladi. Hozirda turli ishlab chiqaruvchilardan olingan takliflar koʻrib chiqilmoqda. Biroq, robotlar poyezd kuzatuvchilarining oʻrnini toʻliq egallashi rejalashtirilmagan.
Raqamli texnologiyalar xodimlarga oʻz vazifalarini bajarishda koʻmaklashish va yoʻlovchilarga koʻproq vaqt ajratish imkonini beradi. Shu sababli, robotlar faqat yordamchi vosita sifatida koʻrilmoqda, ular inson mehnatiga muqobil variant sifatida koʻrilmaydi.
…