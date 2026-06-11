Poezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqda

·20·Texno
Poezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqda

Rossiya temir yoʻllari yoʻlovchi poyezdlarida kuzatuvchilarga koʻmaklashuvchi robotlardan foydalanish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Kompaniya matbuot xizmati xabariga koʻra, dastlabki sinov jarayonlari “Lastochka” poyezdida, depo sharoitida va yoʻlovchilarsiz amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki sinovlar davomida texnika barqaror ishlashini namoyish etgan boʻlsa-da, tizimni toʻliq joriy etish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilish uchun qoʻshimcha testlar talab etiladi. Mutaxassislar robotlarning dizayni va texnik xususiyatlarini takomillashtirish, shuningdek, ularni poyezd turli tezliklarda harakatlanayotgan vaqtda tekshirib koʻrish zarurligini taʼkidlamoqda.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yoʻlovchilar xavfsizligi va qulayligi asosiy ustuvor vazifa boʻlib qoladi. Hozirda turli ishlab chiqaruvchilardan olingan takliflar koʻrib chiqilmoqda. Biroq, robotlar poyezd kuzatuvchilarining oʻrnini toʻliq egallashi rejalashtirilmagan.

Raqamli texnologiyalar xodimlarga oʻz vazifalarini bajarishda koʻmaklashish va yoʻlovchilarga koʻproq vaqt ajratish imkonini beradi. Shu sababli, robotlar faqat yordamchi vosita sifatida koʻrilmoqda, ular inson mehnatiga muqobil variant sifatida koʻrilmaydi.

RobototexnikaTexnologiyaInnovatsiyaTransportSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiKinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildiBugun, 09:23CATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiCATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiBugun, 08:59Deyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiDeyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiBugun, 08:51Rossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiRossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiBugun, 08:25Raqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiRaqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiBugun, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus