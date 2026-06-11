Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan teng

·37·Texno
Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan teng

Elektr samokatlarni qisqa muddatli ijaraga berish xizmati Whoosh Meksika poytaxti — Mexikoda oʻz faoliyatini yoʻlga qoʻydi. Bu kompaniyaning mamlakatdagi San-Pedro-Garsa-Garsiyadan keyingi ikkinchi manzili boʻldi. Hozirda ijaraga olish uchun 1000 ta samokat taqdim etilgan, biroq kompaniya kelajakda ularning sonini 5000 tagacha yetkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mexiko shahrining tanlanishi bir qancha omillar bilan bogʻliq: zich shahar qurilishi, qisqa masofalarga sayohat qilishga boʻlgan yuqori talab, transport tizimining haddan tashqari yuklangani va 580 kilometrga choʻzilgan rivojlangan velosiped yoʻlaklari tarmogʻi. Whoosh mutaxassislarining fikricha, ushbu omillar servisning muvaffaqiyatini taʼminlaydi.

Shuningdek, 2026-yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionati servis ommaviyligining yanada oshishiga xizmat qiladi. Turnir davomida shahar ochilish oʻyini va boshqa uchrashuvlarga mezbonlik qiladi, bu esa sayyohlar oqimining keskin koʻpayishiga olib keladi. Kompaniya Mexikoning salohiyatini aholi zichligi va talab boʻyicha Moskva bilan solishtirmoqda.

Hozirgi vaqtda Whoosh Braziliya, Chili, Kolumbiya va Meksika kabi mamlakatlarda faoliyat yuritmoqda. Kompaniyaning Lotin Amerikasi bozoriga chiqishi 2023-yilda boshlangan edi.

WhooshMeksikaMikro-mobilikElektr samokatTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiiPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiBugun, 11:29Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetStarlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetBugun, 11:23iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlariPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlarBugun, 10:57Cuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiCuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiBugun, 10:52NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiNASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiBugun, 10:26Starlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiStarlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus