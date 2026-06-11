Anthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladi

·41·Texno
Anthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri Anthropic korporativ mijozlar orasida oʻz modellarini ommalashtirish maqsadida Hindistonning IT-giganti Tata Consultancy Services (TCS) bilan hamkorlik shartnomasini imzoladi. Ushbu kelishuvga koʻra, TCS oʻz tarkibida Anthropic modellarini joriy etishga ixtisoslashgan maxsus biznes boʻlinmasini tashkil etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hamkorlik doirasida TCS yangi AI modellariga muddatidan oldin kirish huquqini qoʻlga kiritadi va oʻzining 50 mingdan ortiq xodimini Claude sunʼiy intellekt assistenti bilan taʼminlaydi. Kompaniyalar moliya, sogʻliqni saqlash, telekommunikatsiya va aviatsiya kabi sohalar uchun maxsus texnologik yechimlar ishlab chiqishni rejalashtirmoqda.

Anthropic Hindiston boʻzorini oʻzining ikkinchi eng yirik bozori deb hisoblaydi va bu yerda oʻz ishtirokini faol kengaytirmoqda. Avvalroq kompaniya Infosys bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan edi. Shuningdek, OpenAI ham Hindistonning Infosys va HCLTech kabi yirik IT-servis kompaniyalari bilan shunga oʻxshash bitimlar tuzgan.

TCS tarkibiga kiruvchi Diligenta va TCS iON platformalari ham Claude imkoniyatlaridan foydalanishni boshlaydi. Xususan, mijozlarga xizmat koʻrsatishni avtomatlashtirish va raqamli taʼlim dasturlarida Anthropic modellaridan foydalaniladi. Shuningdek, TCS mutaxassislari Claude Code ekotizimi uchun sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqish va kredit maslahatlari berish kabi vositalarni ishlab chiqishda ishtirok etadi.

Ushbu strategik qadam AI rivojlanishi fonida Hindistonning 315 milliard dollarlik IT-xizmatlar bozori kelajagiga shubha bilan qaralayotgan bir paytda amalga oshirildi. Joriy yilda TCS va Infosys aksiyalari mos ravishda 34% va 31% ga arzonlashgan boʻlib, yangi hamkorlik investorlar ishonchini qaytarishga xizmat qilishi kutilmoqda.

AnthropicTCSClaudeSunʼiy IntellektIT-Xizmatlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiTelegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiBugun, 12:27NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiNASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiBugun, 12:25WhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiWhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiBugun, 11:57Anker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichAnker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus