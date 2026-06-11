Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildi

·12·Texno
Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildi

Rosstandart sunʼiy intellekt texnologiyalariga ega oʻyinchoqlar uchun dunyoda oʻxshashi boʻlmagan ilk milliy standartni (GOST R) tasdiqladi. Mazkur hujjat ushbu toifadagi tovarlar uchun xavfsizlik qoidalarini tizimlashtirib, “elektron oʻyinchoq” tushunchasidan “intellektual oʻyin muhiti” tushunchasiga oʻtishni belgilab beradi. Endilikda xavfsizlik nafaqat jismoniy parametrlar, balki algoritmlarning ishlashi va maʼlumotlarga ishlov berish jarayonlari bilan ham oʻlchanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi standart 1 yoshdan 14 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun moʻljallangan mahsulotlarga, jumladan, nutqni taniydigan interaktiv qoʻgʻirchoqlardan tortib, aqlli oʻyin konsollarigacha boʻlgan keng turdagi buyumlarga amal qiladi. Biroq, ushbu qoidalar oddiy dasturiy taʼminotlar, tibbiy qurilmalar va mohiyatan oʻyinchoq hisoblanmaydigan mahsulotlarga nisbatan tatbiq etilmaydi.

Hujjatda shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratilgan. Standartga koʻra, maʼlumotlarni yigʻishni minimallashtirish, ota-onalarning roziligini olish, maʼlumotlarni uchinchi shaxslarga berishni cheklash va ularning xavfsiz saqlanishini taʼminlash majburiy etib belgilandi. Bu ishlab chiqaruvchilar uchun masʼuliyatli loyihalash boʻyicha yoʻriqnoma boʻlib xizmat qiladi.

Bolalar tovarlari sanoati korxonalari assotsiatsiyasi prezidenti Antonina Sisulinaning taʼkidlashicha, agar oʻyinchoq bolaning nutqini tanib, unga javob qaytarsa va oʻyin ssenariylarini eslab qolsa, unga oddiy elektron buyum sifatida qarash mumkin emas. Texnologik oʻyinchoq nazoratsiz raqamli servisga aylanib qolmasligi, balki xavfsiz muhit boʻlib qolishi shart.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaOʻyinchoqlarXavfsizlikRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiTrampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiBugun, 15:58Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiPool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiBugun, 15:51Microsoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiMicrosoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiBugun, 15:28“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdi“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdiBugun, 15:27Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiIntel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiBugun, 14:59Mobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiMobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus