Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildi
Rosstandart sunʼiy intellekt texnologiyalariga ega oʻyinchoqlar uchun dunyoda oʻxshashi boʻlmagan ilk milliy standartni (GOST R) tasdiqladi. Mazkur hujjat ushbu toifadagi tovarlar uchun xavfsizlik qoidalarini tizimlashtirib, “elektron oʻyinchoq” tushunchasidan “intellektual oʻyin muhiti” tushunchasiga oʻtishni belgilab beradi. Endilikda xavfsizlik nafaqat jismoniy parametrlar, balki algoritmlarning ishlashi va maʼlumotlarga ishlov berish jarayonlari bilan ham oʻlchanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi standart 1 yoshdan 14 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun moʻljallangan mahsulotlarga, jumladan, nutqni taniydigan interaktiv qoʻgʻirchoqlardan tortib, aqlli oʻyin konsollarigacha boʻlgan keng turdagi buyumlarga amal qiladi. Biroq, ushbu qoidalar oddiy dasturiy taʼminotlar, tibbiy qurilmalar va mohiyatan oʻyinchoq hisoblanmaydigan mahsulotlarga nisbatan tatbiq etilmaydi.
Hujjatda shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligiga alohida eʼtibor qaratilgan. Standartga koʻra, maʼlumotlarni yigʻishni minimallashtirish, ota-onalarning roziligini olish, maʼlumotlarni uchinchi shaxslarga berishni cheklash va ularning xavfsiz saqlanishini taʼminlash majburiy etib belgilandi. Bu ishlab chiqaruvchilar uchun masʼuliyatli loyihalash boʻyicha yoʻriqnoma boʻlib xizmat qiladi.
Bolalar tovarlari sanoati korxonalari assotsiatsiyasi prezidenti Antonina Sisulinaning taʼkidlashicha, agar oʻyinchoq bolaning nutqini tanib, unga javob qaytarsa va oʻyin ssenariylarini eslab qolsa, unga oddiy elektron buyum sifatida qarash mumkin emas. Texnologik oʻyinchoq nazoratsiz raqamli servisga aylanib qolmasligi, balki xavfsiz muhit boʻlib qolishi shart.
…