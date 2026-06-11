T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydi

·18·Texno
T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydi

Rossiyaning T2 aloqa operatori (sobiq Tele2) taʼtil mavsumi munosabati bilan abonentlar uchun yangi xizmatni ishga tushirdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz tariflaridagi toʻplanib qolgan daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress poyezdlari hamda avtobuslari uchun chiptalarga almashtirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xizmatdan foydalanish uchun T2 mobil ilovasiga kirib, maxsus "Almashtirish" tugmasini bosish kifoya. Shundan soʻng tizim avtomatik ravishda QR-kod yaratadi. Ushbu kodni Aeroekspress terminallaridagi turniketlarda yoki aeroportlarga qatnovchi avtobuslarda skaner qilish orqali yoʻl haqini toʻlash imkoniyati mavjud.

Internet-trafik va daqiqalar evaziga olingan chiptalar barcha asosiy yoʻnalishlar boʻyicha amal qiladi. Bu imkoniyat nafaqat tezyurar poyezdlarni, balki aeroportlar va metro bekatlari oʻrtasida qatnovchi ekspress-avtobuslarni ham qamrab oladi.

Ushbu yangilik operatorning oʻz ekotizimini kengaytirish va mijozlarga raqamli resurslardan yanada samarali foydalanish imkonini berish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq kompaniya gigabaytlarni kofe, kino chiptalari va boshqa xizmatlarga almashtirish funksiyasini ham joriy etgan edi.

T2Tele2AeroekspressGigabaytTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiBugun, 17:27Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiQuantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchiBugun, 16:58Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiSamsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiBugun, 16:56TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiTSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiBugun, 16:55Deezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiDeezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiBugun, 16:53Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus