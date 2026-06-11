T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydi
Rossiyaning T2 aloqa operatori (sobiq Tele2) taʼtil mavsumi munosabati bilan abonentlar uchun yangi xizmatni ishga tushirdi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz tariflaridagi toʻplanib qolgan daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress poyezdlari hamda avtobuslari uchun chiptalarga almashtirishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xizmatdan foydalanish uchun T2 mobil ilovasiga kirib, maxsus "Almashtirish" tugmasini bosish kifoya. Shundan soʻng tizim avtomatik ravishda QR-kod yaratadi. Ushbu kodni Aeroekspress terminallaridagi turniketlarda yoki aeroportlarga qatnovchi avtobuslarda skaner qilish orqali yoʻl haqini toʻlash imkoniyati mavjud.
Internet-trafik va daqiqalar evaziga olingan chiptalar barcha asosiy yoʻnalishlar boʻyicha amal qiladi. Bu imkoniyat nafaqat tezyurar poyezdlarni, balki aeroportlar va metro bekatlari oʻrtasida qatnovchi ekspress-avtobuslarni ham qamrab oladi.
Ushbu yangilik operatorning oʻz ekotizimini kengaytirish va mijozlarga raqamli resurslardan yanada samarali foydalanish imkonini berish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq kompaniya gigabaytlarni kofe, kino chiptalari va boshqa xizmatlarga almashtirish funksiyasini ham joriy etgan edi.
…