Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdi

·0·Texno
Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdi

Rossiya Sanoat va savdo vazirligi mikroelektronika hamda SVCH-komponentlar ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan elektron-nurli va portlovchi litografiya materiallarini ishlab chiqish uchun qariyb 2 milliard rubl mablagʻ ajratdi. Loyiha doirasida oʻtkazilgan ikki tanlovning umumiy qiymati ushbu sohadagi import oʻrnini bosish dasturining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Birinchi tanlov doirasida 1,017 milliard rubl elektron-nurli litografiya materiallarini yaratishga yoʻnaltirilsa, ikkinchi tanlov boʻyicha 889,5 million rubl portlovchi litografiya uchun ashyolar tayyorlashga sarflanadi. Barcha ishlar 2029-yilning noyabr oyiga qadar yakunlanishi belgilangan.

“SVCH Rezist-1” loyihasi doirasida Germaniyaning Allresist va Microresist, Yaponiyaning ZEON hamda AQSHning MicroChem kompaniyalari mahsulotlariga analog boʻladigan 12 turdagi elektron-nurli rezistlar yaratiladi. “SVCH Rezist-2” loyihasi esa Amerikaning LOR va PMGI seriyali rezistlarini almashtiruvchi yetti turdagi materialni ishlab chiqishni koʻzda tutadi.

Hujjatlarga koʻra, hozirda Rossiyada bunday materiallarning shaxsiy ishlab chiqarish bazasi mavjud emas va ilgari sanoat ehtiyojlari toʻliq xorijiy yetkazib beruvchilar hisobidan qoplangan. Elektron-nurli litografiya bir necha nanometrgacha boʻlgan oʻta aniq tuzilmalarni yaratishda, portlovchi litografiya esa metall konstruksiyalarni shakllantirishda qoʻllaniladi.

Ushbu yangi tenderlar mikroelektronika uchun kimyoviy materiallar, maxsus gazlar va fotorezistlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirishga qaratilgan keng koʻlamli dasturning davomidir. Bu qadam integral sxemalar va yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishda xorijiy texnologiyalarga qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi.

RossiyaMikroelektronikaTexnologiyaChipLitografiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiBugun, 20:55SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaSpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaBugun, 20:27Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiOracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiBugun, 20:20Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBugun, 19:55Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinCoinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinKecha, 18:23Meta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaMeta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaKecha, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus