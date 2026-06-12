Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardi
Samsung kompaniyasi butun Galaxy S25 liniyasi, jumladan Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra va Galaxy S25 Edge modellari uchun 2026-yil iyun oyi xavfsizlik yangilanishini tarqatishni boshladi. Anʼanaga koʻra, yangi proshivkani birinchilardan boʻlib Janubiy Koreya foydalanuvchilari qabul qilib olishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangilanish hajmi 898 MB ni tashkil etadi, bu odatdagi oylik xavfsizlik patchlaridan sezilarli darajada kattadir (odatda ular ikki baravar kichik boʻladi). Yangilanish S93xNKSUACZF1 raqami ostida tarqatilmoqda. Samsung maʼlumotlariga koʻra, iyun oyi patchi dasturiy taʼminotning avvalgi versiyalarida aniqlangan 45 ta zaiflikni bartaraf etadi.
Tuzatilgan muammolar orasida Android tizimidagi beshta oʻta xavfli zaiflik, shuningdek, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager va One UI interfeysining boshqa komponentlaridagi xatoliklar mavjud. Bu Galaxy S25 seriyasi uchun yangi interfeys va Galaxy AI funksiyalarini taqdim etgan One UI 8.5 versiyasidan keyingi ikkinchi yirik yangilanishdir.
Yaqinda Samsung ushbu qurilmalarga avval faqat Galaxy S26 modellarida mavjud boʻlgan Prioritise Notifications va File Summaries funksiyalarini ham qoʻshgan edi. Shu bilan birga, kompaniya Galaxy S26 smartfonlarida One UI 9.0 versiyasini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Kelajakda beta-test dasturi Galaxy S25 liniyasi uchun ham kengaytirilishi kutilmoqda.
…