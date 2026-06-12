Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardi

·0·Texno
Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardi

Samsung kompaniyasi butun Galaxy S25 liniyasi, jumladan Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra va Galaxy S25 Edge modellari uchun 2026-yil iyun oyi xavfsizlik yangilanishini tarqatishni boshladi. Anʼanaga koʻra, yangi proshivkani birinchilardan boʻlib Janubiy Koreya foydalanuvchilari qabul qilib olishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangilanish hajmi 898 MB ni tashkil etadi, bu odatdagi oylik xavfsizlik patchlaridan sezilarli darajada kattadir (odatda ular ikki baravar kichik boʻladi). Yangilanish S93xNKSUACZF1 raqami ostida tarqatilmoqda. Samsung maʼlumotlariga koʻra, iyun oyi patchi dasturiy taʼminotning avvalgi versiyalarida aniqlangan 45 ta zaiflikni bartaraf etadi.

Tuzatilgan muammolar orasida Android tizimidagi beshta oʻta xavfli zaiflik, shuningdek, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager va One UI interfeysining boshqa komponentlaridagi xatoliklar mavjud. Bu Galaxy S25 seriyasi uchun yangi interfeys va Galaxy AI funksiyalarini taqdim etgan One UI 8.5 versiyasidan keyingi ikkinchi yirik yangilanishdir.

Yaqinda Samsung ushbu qurilmalarga avval faqat Galaxy S26 modellarida mavjud boʻlgan Prioritise Notifications va File Summaries funksiyalarini ham qoʻshgan edi. Shu bilan birga, kompaniya Galaxy S26 smartfonlarida One UI 9.0 versiyasini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Kelajakda beta-test dasturi Galaxy S25 liniyasi uchun ham kengaytirilishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S25SmartfonXavfsizlikGalaxy AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiRossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiBugun, 21:56SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiBugun, 20:55SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaSpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaBugun, 20:27Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiOracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiBugun, 20:20Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBugun, 19:55Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinCoinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus