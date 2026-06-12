OpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqda
Visa va OpenAI kompaniyalari hamkorlikni eʻlon qildi, uning doirasida Visa toʻlov infratuzilmasi OpenAI agentlik tizimlariga integratsiya qilinadi. Bu SI-agentlarga foydalanuvchilar nomidan tovarlar sotib olish va raqamli xizmatlar uchun toʻlovlarni mustaqil ravishda amalga oshirish imkonini beradi. Loyihaning asosiy gʻoyasi — sunʻiy intellektning shunchaki tanlovda yordam berishidan, tranzaksiyani toʻliq yakunlay oladigan modelga oʻtishdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Foydalanuvchilar oʻz mablagʻlari ustidan nazoratni saqlab qolishadi: ular xarajatlar limitini, sotuvchilar toifalariga cheklovlarni va qoʻlda tasdiqlash talab qilinadigan holatlarni belgilashlari mumkin. Visa oʻz navbatida firibgarlikni tekshirish, pulni qaytarish va toʻlovlar boʻyicha nizolarni (chargebacks) hal qilish kabi moliyaviy infratuzilmani taʻminlaydi. Kompaniya mavjud ekotizimni yangi turdagi isteʻmolchi — inson emas, balki uning SI-agenti uchun moslashtirmoqda.
Hamkorlar ushbu tizimni nafaqat oddiy xaridlar, balki korporativ hisob-kitoblar va biznes xaridlari uchun ham qoʻllashni rejalashtirmoqda. Masalan, dasturchi agenti API soʻrovlari, bulutli hisoblashlar yoki boshqa resurslar uchun belgilangan limit doirasida avtomatik toʻlov qilishi mumkin. OpenAI vakili Marco Mahrusning taʻkidlashicha, sunʻiy intellekt allaqachon xarid qilish qarorlariga taʻsir koʻrsatmoqda va kelajakda bu jarayon yanada kuchayadi.
Visa maʻlumotlariga koʻra, bugungi kunda tranzaksiyalarning 20 foizdan ortigʻi bilvosita SI tavsiyalari asosida shakllanmoqda. Kompaniyaning global oʻsish boʻlimi rahbari Rubail Birwadkerning soʻzlariga koʻra, sunʻiy intellekt foydalanuvchi va xarid oʻrtasidagi muhim boʻgʻinga aylanib ulgurgan. Hozirda tomonlar turli platformalar foydalanishi mumkin boʻlgan bazaviy infratuzilmani yaratish ustida ishlamoqda.
…