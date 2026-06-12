OpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqda

·22·Texno
OpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqda

Visa va OpenAI kompaniyalari hamkorlikni eʻlon qildi, uning doirasida Visa toʻlov infratuzilmasi OpenAI agentlik tizimlariga integratsiya qilinadi. Bu SI-agentlarga foydalanuvchilar nomidan tovarlar sotib olish va raqamli xizmatlar uchun toʻlovlarni mustaqil ravishda amalga oshirish imkonini beradi. Loyihaning asosiy gʻoyasi — sunʻiy intellektning shunchaki tanlovda yordam berishidan, tranzaksiyani toʻliq yakunlay oladigan modelga oʻtishdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Foydalanuvchilar oʻz mablagʻlari ustidan nazoratni saqlab qolishadi: ular xarajatlar limitini, sotuvchilar toifalariga cheklovlarni va qoʻlda tasdiqlash talab qilinadigan holatlarni belgilashlari mumkin. Visa oʻz navbatida firibgarlikni tekshirish, pulni qaytarish va toʻlovlar boʻyicha nizolarni (chargebacks) hal qilish kabi moliyaviy infratuzilmani taʻminlaydi. Kompaniya mavjud ekotizimni yangi turdagi isteʻmolchi — inson emas, balki uning SI-agenti uchun moslashtirmoqda.

Hamkorlar ushbu tizimni nafaqat oddiy xaridlar, balki korporativ hisob-kitoblar va biznes xaridlari uchun ham qoʻllashni rejalashtirmoqda. Masalan, dasturchi agenti API soʻrovlari, bulutli hisoblashlar yoki boshqa resurslar uchun belgilangan limit doirasida avtomatik toʻlov qilishi mumkin. OpenAI vakili Marco Mahrusning taʻkidlashicha, sunʻiy intellekt allaqachon xarid qilish qarorlariga taʻsir koʻrsatmoqda va kelajakda bu jarayon yanada kuchayadi.

Visa maʻlumotlariga koʻra, bugungi kunda tranzaksiyalarning 20 foizdan ortigʻi bilvosita SI tavsiyalari asosida shakllanmoqda. Kompaniyaning global oʻsish boʻlimi rahbari Rubail Birwadkerning soʻzlariga koʻra, sunʻiy intellekt foydalanuvchi va xarid oʻrtasidagi muhim boʻgʻinga aylanib ulgurgan. Hozirda tomonlar turli platformalar foydalanishi mumkin boʻlgan bazaviy infratuzilmani yaratish ustida ishlamoqda.

OpenAIVisaSunʻiy IntellektFintechAPI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiSpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiBugun, 05:55Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiAvataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiBugun, 05:51Equal AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiEqual AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildiBugun, 04:53SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaSpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaBugun, 02:52Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiTheker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiBugun, 01:53Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiJeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi