Oracle “sunʼiy intellekt bulutlari”ni kengaytirmoqda: daromad 21 foizga oʻsdi

·22·Texno
Oracle “sunʼiy intellekt bulutlari”ni kengaytirmoqda: daromad 21 foizga oʻsdi

Oracle kompaniyasi moliyaviy chorak yakunlari boʻyicha hisobotini eʼlon qildi. Kompaniyaning daromadi va foydasi tahlilchilar kutganidan yuqori boʻldi, shuningdek, yillik foyda prognozi ham oshirildi. Shunga qaramay, sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini kengaytirish uchun yangi kapital jalb qilish rejalari fonida kompaniya aksiyalari savdolarda qariyb 10 foizga arzonlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisobot davrida Oracle daromadi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 21 foizga oʻsib, 19,18 milliard dollarni tashkil etdi. Sof foyda esa oʻtgan yilgi 3,43 milliard dollardan 4,22 milliard dollargacha koʻtarildi. Kompaniya 2027-moliya yili uchun daromad prognozini 90 milliard dollar darajasida saqlab qoldi, biroq har bir aksiya uchun kutilayotgan foyda miqdorini 8,05 dollargacha koʻtardi.

Kompaniya AI infratuzilmasini rivojlantirish uchun qarz va aksiyalar chiqarish orqali qariyb 40 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirmoqda. Kapital xarajatlar 162 foizga oshib, 55,7 milliard dollarga yetdi. Investorlar bunday ulkan oʻsish modelining moliyaviy barqarorligi borasida xavotir bildirmoqda. Bulutli xizmatlar yoʻnalishi 47 foizga oʻsib, 9,91 milliard dollarni tashkil etgan boʻlsa, bulutli infratuzilma segmenti 93 foizlik oʻsish bilan 5,8 milliard dollarga yetdi.

Alohida eʼtibor RPO (bajarilmagan shartnomalar hajmi) koʻrsatkichiga qaratildi, u 363 foizga oʻsib, 638 milliard dollarni tashkil etdi. Bank of America tahliliga koʻra, ushbu summaning yarmidan koʻpi OpenAI bilan tuzilgan shartnomalarga toʻgʻri keladi. Oracle mijozlari GPU resurslari uchun oldindan toʻlov amalga oshirishi yoki oʻz uskunalarini taqdim etishi kompaniyaning maʼlumotlar markazlarini qurishdagi shaxsiy xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

OracleSunʼiy IntellektOpenAIBulutli TexnologiyalarBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiGrok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiBugun, 08:59Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiMicrosoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiBugun, 08:57Red Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqdaRed Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqdaBugun, 08:21AQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandiAQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandiBugun, 06:53SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiSpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiBugun, 05:55Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiAvataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi