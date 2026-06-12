Commonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladi

·26·Texno
Commonwealth Fusion Systems ARC termoyadro reaktori modelini yangiladi

Commonwealth Fusion Systems kompaniyasi bilan bogʻliq tadqiqotchilar va muhandislar guruhi kelajakdagi ARC termoyadro elektr stansiyasi loyihasini aniqlashtiruvchi beshta maqoladan iborat turkumni eʼlon qildi. Ushbu ishlar yangilangan plazma modellari va muhandislik hisob-kitoblariga asoslangan boʻlib, ularning maqsadi SPARC eksperimental reaktorini sanoat darajasiga koʻtarish qanchalik real ekanligini baholashdan iborat. Termoyadro energetikasi deyarli cheksiz va kam uglerodli energiya manbai sifatida qaralmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha asosida vodorodning ogʻir izotoplari — deyteriy va tritiyning sintez reaksiyasi yotadi. Yangilangan hisob-kitoblarga koʻra, ARC oʻrtacha 1,13 GW termoyadro quvvatini ishlab chiqarishi kutilmoqda, shundan taxminan 500 MW elektr energiyasiga aylantirilishi mumkin. Stansiyaning oʻz ehtiyojlari uchun sarflanadigan energiyadan soʻng, umumiy tarmoqqa taxminan 400 MW quvvat yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Loyihaning asosiy elementi yuqori haroratli oʻta oʻtkazgichlar boʻlib, ular klassik tokamaklarga qaraganda ancha kuchli magnit maydonlarini yaratishga imkon beradi.

Yangi tadqiqotlarda tizimning dinamik rejimda ishlashiga alohida eʼtibor qaratilgan. Rejaga koʻra, 15 daqiqalik faol termoyadro ishidan soʻng, qayta ishga tushirish va barqarorlashtirish uchun bir daqiqalik tanaffus qilinadi. Bunday yondashuv issiqlik inersiyasi hisobiga plazmaning yuqori haroratini saqlab qolish imkonini beradi. Shuningdek, reaktor ichki devorlarini himoya qilish uchun volframdan foydalanish va vakuum kamerasini har 1–2 yilda almashtirish mumkin boʻlgan modulli konstruksiya taklif etilmoqda.

Hozirda qurilayotgan SPARC reaktori yaqin yillarda ishga tushishi va plazma barqarorligi hamda reaksiya chiqindilarini chiqarib tashlash samaradorligini tekshirish uchun sinov maydonchasi boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda. Muhandislik xatarlariga qaramay, mualliflar ARC fizik nuqtayi nazardan barqaror boʻlishini va plazmani isitishga sarflangan energiyadan koʻproq quvvat chiqarish rejimiga erisha olishini taʼkidlamoqda. Biroq, loyihaning iqtisodiy samaradorligi va uzoq muddatli barqarorligi masalasi hali ham ochiq qolmoqda.

EnergetikaTermoyadroARCSPARCTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50Vivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiVivo X Fold 6: PK rejimi va sichqoncha yordamida toʻliq ish stansiyasiga aylanadiBugun, 11:26Elon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiElon Musk tarix yozmoqda: Dunyodagi ilk trillioner boʻlishiga oz qoldiBugun, 10:53SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi