Google firibgarlikda ayblanayotgan Xitoy kiberjinoiy guruhini sudga berdi
Google kompaniyasi sunʻiy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan yirik kiberjinoyat operatsiyasi ortida turgan infratuzilmani yoʻq qilish maqsadida sudga murojaat qildi. Juma kuni texnologiya giganti Outsider Enterprise deb nomlanuvchi Xitoy kiberjinoiy tarmogʻiga qarshi daʻvo arizasi kiritilganini eʻlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Google maʻlumotlariga koʻra, ushbu guruh oʻz kampaniyalarida Google va boshqa taniqli brendlar nomidan foydalanib, foydalanuvchilarning parollari va kredit karta raqamlarini oʻgʻirlash uchun AI yordamida firibgar matnli xabarlar yuborgan. Outsider Enterprise hozirgacha yuz minglab qurbonlarni moddiy jihatdan chuv tushirgan boʻlib, yetkazilgan zarar millionlab dollarga baholanmoqda.
Guruh faoliyati davomida 9 000 ta soxta veb-sayt va 1 millionga yaqin firibgar domenlardan foydalangan. Faqatgina joriy yilning may oyidagi ikki hafta ichida Android foydalanuvchilariga 2,5 milliondan ortiq xabar yuborilgan. Google vakillarining taʻkidlashicha, ushbu davrda foydalanuvchilar tomonidan 55 000 ta spam-xabar haqida shikoyat kelib tushgan, bu esa daqiqasiga ikkitadan ortiq shikoyat deganidir.
Kompaniya bunday tahdidlarga qarshi kurashishda "AI yordamidagi firibgarliklarga qarshi AI vositalari"dan foydalanmoqda. Ushbu texnologiya shubhali qoʻngʻiroq va xabarlarni aniqlash hamda foydalanuvchilarni ogohlantirish imkonini beradi. Natijada har oyda 10 milliarddan ortiq firibgar xabarlar toʻsib qolinmoqda.
Hozirda Google ushbu kiberhujumlarni toʻxtatish uchun AT&T, T-Mobile va Verizon kabi aloqa operatorlari bilan hamkorlik qilmoqda. Shuningdek, mazkur ish boʻyicha FBI bilan koordinatsiya ishlari olib borilmoqda, biroq huquq-tartibot idoralari hozircha vaziyat yuzasidan rasmiy izoh bermadi.
…