Google firibgarlikda ayblanayotgan Xitoy kiberjinoiy guruhini sudga berdi

·28·Texno
Google firibgarlikda ayblanayotgan Xitoy kiberjinoiy guruhini sudga berdi

Google kompaniyasi sunʻiy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan yirik kiberjinoyat operatsiyasi ortida turgan infratuzilmani yoʻq qilish maqsadida sudga murojaat qildi. Juma kuni texnologiya giganti Outsider Enterprise deb nomlanuvchi Xitoy kiberjinoiy tarmogʻiga qarshi daʻvo arizasi kiritilganini eʻlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Google maʻlumotlariga koʻra, ushbu guruh oʻz kampaniyalarida Google va boshqa taniqli brendlar nomidan foydalanib, foydalanuvchilarning parollari va kredit karta raqamlarini oʻgʻirlash uchun AI yordamida firibgar matnli xabarlar yuborgan. Outsider Enterprise hozirgacha yuz minglab qurbonlarni moddiy jihatdan chuv tushirgan boʻlib, yetkazilgan zarar millionlab dollarga baholanmoqda.

Guruh faoliyati davomida 9 000 ta soxta veb-sayt va 1 millionga yaqin firibgar domenlardan foydalangan. Faqatgina joriy yilning may oyidagi ikki hafta ichida Android foydalanuvchilariga 2,5 milliondan ortiq xabar yuborilgan. Google vakillarining taʻkidlashicha, ushbu davrda foydalanuvchilar tomonidan 55 000 ta spam-xabar haqida shikoyat kelib tushgan, bu esa daqiqasiga ikkitadan ortiq shikoyat deganidir.

Kompaniya bunday tahdidlarga qarshi kurashishda "AI yordamidagi firibgarliklarga qarshi AI vositalari"dan foydalanmoqda. Ushbu texnologiya shubhali qoʻngʻiroq va xabarlarni aniqlash hamda foydalanuvchilarni ogohlantirish imkonini beradi. Natijada har oyda 10 milliarddan ortiq firibgar xabarlar toʻsib qolinmoqda.

Hozirda Google ushbu kiberhujumlarni toʻxtatish uchun AT&T, T-Mobile va Verizon kabi aloqa operatorlari bilan hamkorlik qilmoqda. Shuningdek, mazkur ish boʻyicha FBI bilan koordinatsiya ishlari olib borilmoqda, biroq huquq-tartibot idoralari hozircha vaziyat yuzasidan rasmiy izoh bermadi.

GoogleKiberjinoyatSunʻiy IntellektAndroidXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinMistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinBugun, 18:00Samsung ofislarida tintuv oʻtkazildiSamsung ofislarida tintuv oʻtkazildiBugun, 18:00Kioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiKioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiBugun, 17:52SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiSpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiBugun, 17:22SpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 17:22Rossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiRossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi