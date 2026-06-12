SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildi
Juma kuni SpaceX kompaniyasining ochiq bozordagi tarixiy debyutidan soʻng, Robinhood savdo platformasi foydalanuvchilar oqimi boʻyicha rekord koʻrsatkichlarni qayd etdi. Kompaniya X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida maʼlum qilishicha, yuqori yuklama tufayli ayrim mijozlar savdo jarayonida kechikishlar va uzilishlarga duch kelishgan, biroq platforma tezda oʻz faoliyatini tiklashga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SpaceX aksiyalari Nasdaq birjasida AQSH sharqiy vaqti bilan soat 11:47 atrofida sotila boshladi. Savdolar boshlanishi bilan aksiyalar narxi qariyb 11 foizga koʻtarildi. Bu esa kompaniya kapitallashuvini 2 trillion dollardan oshirib yubordi va Elon Musk rasman dunyodagi birinchi trillionerga aylandi.
Nasdaq maʼlumotlariga koʻra, bor-yoʻgʻi bir soat ichida 263 millionga yaqin aksiya sotilgan, bu esa 42 milliard dollarlik SpaceX qimmatli qogʻozlari qoʻldan-qoʻlga oʻtganini anglatadi. Bunday mislsiz faollik moliya bozorlarida katta shov-shuvga sabab boʻldi.
Eʼtiborli jihati shundaki, SpaceX oʻzining IPO jarayonida aksiyalarining atigi 4 foizini savdoga chiqargan. Bu esa ommaviy kompaniya sifatida ish boshlagan dastlabki davrda aksiyalar narxining keskin oʻzgarib turishiga (volatillik) zamin yaratadi.
…