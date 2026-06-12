SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildi

·29·Texno
SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildi

Juma kuni SpaceX kompaniyasining ochiq bozordagi tarixiy debyutidan soʻng, Robinhood savdo platformasi foydalanuvchilar oqimi boʻyicha rekord koʻrsatkichlarni qayd etdi. Kompaniya X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida maʼlum qilishicha, yuqori yuklama tufayli ayrim mijozlar savdo jarayonida kechikishlar va uzilishlarga duch kelishgan, biroq platforma tezda oʻz faoliyatini tiklashga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SpaceX aksiyalari Nasdaq birjasida AQSH sharqiy vaqti bilan soat 11:47 atrofida sotila boshladi. Savdolar boshlanishi bilan aksiyalar narxi qariyb 11 foizga koʻtarildi. Bu esa kompaniya kapitallashuvini 2 trillion dollardan oshirib yubordi va Elon Musk rasman dunyodagi birinchi trillionerga aylandi.

Nasdaq maʼlumotlariga koʻra, bor-yoʻgʻi bir soat ichida 263 millionga yaqin aksiya sotilgan, bu esa 42 milliard dollarlik SpaceX qimmatli qogʻozlari qoʻldan-qoʻlga oʻtganini anglatadi. Bunday mislsiz faollik moliya bozorlarida katta shov-shuvga sabab boʻldi.

Eʼtiborli jihati shundaki, SpaceX oʻzining IPO jarayonida aksiyalarining atigi 4 foizini savdoga chiqargan. Bu esa ommaviy kompaniya sifatida ish boshlagan dastlabki davrda aksiyalar narxining keskin oʻzgarib turishiga (volatillik) zamin yaratadi.

SpaceXRobinhoodElon MuskNasdaqIPO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinMistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkinBugun, 18:00Samsung ofislarida tintuv oʻtkazildiSamsung ofislarida tintuv oʻtkazildiBugun, 18:00Kioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiKioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiBugun, 17:52SpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdiSpaceX Falcon 9 raketasini 27-marta muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 17:22Rossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiRossiya boʻylab yuqori tezlikdagi internet: yana 16 ta sunʼiy yoʻldosh uchirildiBugun, 17:22Google firibgarlikda ayblanayotgan Xitoy kiberjinoiy guruhini sudga berdiGoogle firibgarlikda ayblanayotgan Xitoy kiberjinoiy guruhini sudga berdiBugun, 17:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi