SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldi

·43·Texno
SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldi

SpaceX kompaniyasi ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida oʻzining debyut kunini muvaffaqiyatli boshladi. Nasdaq birjasida savdolar boshlanishi bilan aksiyalar narxi 150 dollarga koʻtarildi, bu payshanba kungi IPO narxidan (135 dollar) qariyb 11 foizga yuqoridir. Kun davomida aksiyalar narxi 176 dollargacha yetib, kompaniyaning bozor kapitallashuvini deyarli 2,3 trillion dollarga olib chiqdi va yakunda 159,75 dollar darajasida barqarorlashdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, SpaceX aksiyalariga boʻlgan talab taklifdan 4 baravar oshib ketgan. Bu koʻplab institutsional investorlar aksiyalarni bevosita IPO jarayonida ololmagani va endi ularni ochiq bozorda sotib olayotganini anglatadi. Shuningdek, aksiyalarning atigi 4 foizi erkin muomalada ekani va qolgan qismi ilk investorlar hamda xodimlar qoʻlida ekani ham narxning oʻsishiga sabab boʻlmoqda.

Kompaniya Nasdaq 100 kabi indekslarga kirish qoidalarini oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi. Endilikda SpaceX ushbu indekslarga bir necha oy emas, balki sanoqli kunlar ichida qoʻshiladi. Bu esa yirik fondlar tomonidan aksiyalarni avtomatik sotib olish jarayonini tezlashtiradi. Robinhood platformasi SpaceX debyutidan soʻng oʻz tizimida rekord darajadagi trafik kuzatilganini maʼlum qildi.

Ushbu debyut venchur kapitali tarixidagi eng yirik daromadlardan biriga aylandi. Masalan, Founders Fund jamgʻarmasining 600 million dollarlik investitsiyasi 50 milliard dollardan oshdi. Andreessen Horowitz ulushi 10 milliard, Sequoia kapitali esa 20 milliard dollardan koʻproqqa baholanmoqda. Eng asosiysi, aksiyalar narxining 150 dollarga yetishi asoschi Elon Muskni dunyodagi birinchi trillionerga aylantirdi.

The New York Times xabariga koʻra, SpaceX kompaniyasining 4400 nafarga yaqin amaldagi va sobiq xodimlari aksiyalar ortidan millionerga, 400 nafari esa sentimillionerga (100 million dollardan ortiq mablagʻ egasi) aylanishi kutilmoqda. Bu texnologiya olami uchun tarixiy voqea sifatida qayd etildi.

SpaceXElon MuskIPONasdaqTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBugun, 20:52SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaSpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaBugun, 20:51Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiGoogle sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiBugun, 20:50Huawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaHuawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaBugun, 20:29Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiAvtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiBugun, 19:52Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiSunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi