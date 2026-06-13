SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldi
SpaceX kompaniyasi ochiq aksiyadorlik jamiyati sifatida oʻzining debyut kunini muvaffaqiyatli boshladi. Nasdaq birjasida savdolar boshlanishi bilan aksiyalar narxi 150 dollarga koʻtarildi, bu payshanba kungi IPO narxidan (135 dollar) qariyb 11 foizga yuqoridir. Kun davomida aksiyalar narxi 176 dollargacha yetib, kompaniyaning bozor kapitallashuvini deyarli 2,3 trillion dollarga olib chiqdi va yakunda 159,75 dollar darajasida barqarorlashdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, SpaceX aksiyalariga boʻlgan talab taklifdan 4 baravar oshib ketgan. Bu koʻplab institutsional investorlar aksiyalarni bevosita IPO jarayonida ololmagani va endi ularni ochiq bozorda sotib olayotganini anglatadi. Shuningdek, aksiyalarning atigi 4 foizi erkin muomalada ekani va qolgan qismi ilk investorlar hamda xodimlar qoʻlida ekani ham narxning oʻsishiga sabab boʻlmoqda.
Kompaniya Nasdaq 100 kabi indekslarga kirish qoidalarini oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi. Endilikda SpaceX ushbu indekslarga bir necha oy emas, balki sanoqli kunlar ichida qoʻshiladi. Bu esa yirik fondlar tomonidan aksiyalarni avtomatik sotib olish jarayonini tezlashtiradi. Robinhood platformasi SpaceX debyutidan soʻng oʻz tizimida rekord darajadagi trafik kuzatilganini maʼlum qildi.
Ushbu debyut venchur kapitali tarixidagi eng yirik daromadlardan biriga aylandi. Masalan, Founders Fund jamgʻarmasining 600 million dollarlik investitsiyasi 50 milliard dollardan oshdi. Andreessen Horowitz ulushi 10 milliard, Sequoia kapitali esa 20 milliard dollardan koʻproqqa baholanmoqda. Eng asosiysi, aksiyalar narxining 150 dollarga yetishi asoschi Elon Muskni dunyodagi birinchi trillionerga aylantirdi.
The New York Times xabariga koʻra, SpaceX kompaniyasining 4400 nafarga yaqin amaldagi va sobiq xodimlari aksiyalar ortidan millionerga, 400 nafari esa sentimillionerga (100 million dollardan ortiq mablagʻ egasi) aylanishi kutilmoqda. Bu texnologiya olami uchun tarixiy voqea sifatida qayd etildi.
…