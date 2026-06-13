Huawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqda
Huawei Developer Conference 2026 konferensiyasida kompaniya oʻzining HarmonyOS operatsion tizimi rivojlanishiga doir hayratlanarli maʼlumotlarni eʼlon qildi. Huawei isteʼmolchilar boʻlimi rahbari Yu Chendunning soʻzlariga koʻra, platforma hozirning oʻzidayoq bor-yoʻgʻi 128 KB tezkor xotira (RAM) bilan jihozlangan qurilmalarda barqaror ishlay oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya muhandislari tizimni optimallashtirishda davom etmoqda va kelajakda minimal talabni 64 KB gacha tushirishni rejalashtirmoqda. Bu koʻrsatkich zamonaviy Android va iOS talablari bilan solishtirganda keskin farq qiladi. Masalan, hatto eng soddalashtirilgan Android Go versiyasi ham bir necha gigabayt RAM talab qiladi. Taqqoslash uchun, 1995-yilda chiqqan Windows 95 tizimi uchun ham kamida 4 MB tezkor xotira kerak boʻlgan.
Bunday yuqori darajadagi optimizatsiya Huawei uchun HarmonyOS tizimini narsalar interneti (IoT) qurilmalariga ommaviy joriy etish imkonini beradi. Bu sohada minimal energiya sarfi va apparat qismiga qoʻyiladigan past talablar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Taqdimotda taʼkidlanishicha, HarmonyOS boshqaruvidagi ayrim qurilmalar bir marta quvvatlanish orqali bir yilgacha ishlashi mumkin.
Ushbu platforma datchiklar, taqiladigan elektronika va aqlli uy tizimlari kabi energiya tejamkor qurilmalar uchun juda jozibador hisoblanadi. Huawei AQSH tomonidan qoʻyilgan cheklovlar tufayli Android va boshqa Amerika texnologiyalaridan mahrum boʻlgach, HarmonyOS tizimini oʻzining mustaqil ekotizimi asosi sifatida koʻrmoqda.
…