Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdi
Google kompaniyasi sunʻiy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, yuz minglab foydalanuvchilarni chuv tushirgan yirik kiberjinoyatchilar tarmogʻiga qarshi daʻvo arizasi bilan chiqdi. Outsider Enterprise deb nomlanuvchi Xitoy kiberjinoyat tarmogʻi Google va boshqa taniqli brendlar nomidan soxta xabarlar yuborish orqali foydalanuvchilarning parollari hamda bank karta maʻlumotlarini oʻgʻirlash bilan shugʻullangan. Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, ushbu guruhning faoliyati natijasida koʻrilgan zarar millionlab dollarni tashkil etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kiberjinoyatchilar oʻz kampaniyalari doirasida 9 000 ta soxta veb-sayt, bir milliondan ortiq firibgar domenlar va qisqa vaqt ichida Android foydalanuvchilariga 2,5 milliondan ortiq SMS-xabarlar yuborgan. Google vakillarining taʻkidlashicha, faqatgina joriy yilning may oyida ikki hafta ichida foydalanuvchilar tomonidan 55 000 ta spam xabarlar haqida shikoyat kelib tushgan. Bu har daqiqada ikkitadan ortiq shikoyat deganidir.
Google ushbu firibgarliklarga qarshi kurashishda oʻzining sunʻiy intellektga asoslangan vositalaridan foydalanmoqda. Kompaniya har oyda 10 milliarddan ortiq shubhali xabarlarni bloklayotganini maʻlum qildi. Shuningdek, ushbu operatsiyani toʻxtatishda AT&T, T-Mobile va Verizon kabi aloqa operatorlari hamda AQSH Federal qidiruv bürosi (FBI) bilan yaqin hamkorlik qilinmoqda. FBI maʻlumotlariga koʻra, 2023-yil iyul oyidan buyon ushbu platforma orqali 3,8 milliondan ortiq kredit karta maʻlumotlari oʻgʻirlangan va umumiy zarar 1,9 milliard dollarga yetgan.
Outsider Enterprise guruhi hatto texnik bilimi boʻlmagan shaxslarga ham firibgar saytlar yaratish imkonini beruvchi maxsus dasturiy taʻminotni ijaraga bergan. Haftasiga 88 dollar yoki oyiga 200 dollar evaziga sotilgan ushbu xizmat Google kompaniyasining Gemini kabi sunʻiy intellekt platformalari yordamida soxta resurslar yaratishga yordam bergan. Hozirda Google ushbu guruhning infratuzilmasini butunlay yoʻq qilish va aybdorlarni javobgarlikka tortish choralarini koʻrmoqda.
…