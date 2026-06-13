Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdi

·0·Texno
Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdi

Google kompaniyasi sunʻiy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, yuz minglab foydalanuvchilarni chuv tushirgan yirik kiberjinoyatchilar tarmogʻiga qarshi daʻvo arizasi bilan chiqdi. Outsider Enterprise deb nomlanuvchi Xitoy kiberjinoyat tarmogʻi Google va boshqa taniqli brendlar nomidan soxta xabarlar yuborish orqali foydalanuvchilarning parollari hamda bank karta maʻlumotlarini oʻgʻirlash bilan shugʻullangan. Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, ushbu guruhning faoliyati natijasida koʻrilgan zarar millionlab dollarni tashkil etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kiberjinoyatchilar oʻz kampaniyalari doirasida 9 000 ta soxta veb-sayt, bir milliondan ortiq firibgar domenlar va qisqa vaqt ichida Android foydalanuvchilariga 2,5 milliondan ortiq SMS-xabarlar yuborgan. Google vakillarining taʻkidlashicha, faqatgina joriy yilning may oyida ikki hafta ichida foydalanuvchilar tomonidan 55 000 ta spam xabarlar haqida shikoyat kelib tushgan. Bu har daqiqada ikkitadan ortiq shikoyat deganidir.

Google ushbu firibgarliklarga qarshi kurashishda oʻzining sunʻiy intellektga asoslangan vositalaridan foydalanmoqda. Kompaniya har oyda 10 milliarddan ortiq shubhali xabarlarni bloklayotganini maʻlum qildi. Shuningdek, ushbu operatsiyani toʻxtatishda AT&T, T-Mobile va Verizon kabi aloqa operatorlari hamda AQSH Federal qidiruv bürosi (FBI) bilan yaqin hamkorlik qilinmoqda. FBI maʻlumotlariga koʻra, 2023-yil iyul oyidan buyon ushbu platforma orqali 3,8 milliondan ortiq kredit karta maʻlumotlari oʻgʻirlangan va umumiy zarar 1,9 milliard dollarga yetgan.

Outsider Enterprise guruhi hatto texnik bilimi boʻlmagan shaxslarga ham firibgar saytlar yaratish imkonini beruvchi maxsus dasturiy taʻminotni ijaraga bergan. Haftasiga 88 dollar yoki oyiga 200 dollar evaziga sotilgan ushbu xizmat Google kompaniyasining Gemini kabi sunʻiy intellekt platformalari yordamida soxta resurslar yaratishga yordam bergan. Hozirda Google ushbu guruhning infratuzilmasini butunlay yoʻq qilish va aybdorlarni javobgarlikka tortish choralarini koʻrmoqda.

GoogleSunʻiy IntellektKiberjinoyatGeminiAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBugun, 20:52SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaSpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaBugun, 20:51Huawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaHuawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaBugun, 20:29SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiSpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiBugun, 20:22Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiAvtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiBugun, 19:52Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiSunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi