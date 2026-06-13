SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqda
SpaceX kompaniyasining birjaga chiqishi investorlar va venchur fondlari tomonidan tarixdagi eng yirik birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) sifatida baholanmoqda. Bozor ishtirokchilarining fikricha, ushbu voqea nafaqat kompaniya maqomini oʻzgartiradi, balki hozirda asosan xususiy kapitalga bogʻliq boʻlgan butun kosmik sanoat dinamikasini qayta ishga tushiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bir qator venchur investorlar boʻlajak IPO’ni 1990-yillardagi Netscape’ning birjaga chiqishi bilan qiyoslashmoqda. Oʻshanda ushbu voqea internet-industriyaga boʻlgan qarashni butunlay oʻzgartirib, sohaga ulkan investitsiyalar oqimini olib kelgan edi. Shu analogiyaga koʻra, SpaceX joylashuvi kosmosning mustaqil investitsiya klassi sifatida mustahkamlanishiga xizmat qiladi.
Payload nashri tomonidan soʻralgan investorlarning fikricha, SpaceX’ning ochiq bozor qiymati paydo boʻlishi venchur fondlarining uzoq vaqt davomida xususiy kompaniya likvidligini kutib band boʻlib qolgan kapitalini «muzdan tushiradi». Ushbu mablagʻlarning bir qismi yangi kosmik startaplar, raketa tizimlari ishlab chiquvchilari va sunʼiy yoʻldosh xizmatlariga qayta yoʻnaltirilishi mumkin.
Shuningdek, IPO yangi asoschilar toʻlqinini keltirib chiqarishi kutilmoqda: SpaceX xodimlari oʻz ulushlarini naqdlashtirgach, shaxsiy kompaniyalarini tashkil etish imkoniga ega boʻladilar. Koʻplab ekspertlar buni sanoat texnologiyalari sektoridagi eng muhim voqea deb atamoqda, chunki SpaceX muhandislari tajribasi va kapitali yangi ekotizim yaratishga xizmat qiladi.
Shu bilan birga, SpaceX’ning raketa uchirish va sunʼiy yoʻldosh aloqasi kabi sohalardagi ustunligi uning bevosita raqobatchilari uchun moliyalashtirishni qiyinlashtirishi mumkinligi haqida ham xavotirlar bor. Biroq, AQSH mudofaa byudjetining kosmik dasturlar uchun oʻsib borayotgani va davlat buyurtmalarining koʻpayishi butun sektor uchun barqaror talabni shakllantirmoqda.
…