SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqda

·0·Texno
SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqda

SpaceX kompaniyasining birjaga chiqishi investorlar va venchur fondlari tomonidan tarixdagi eng yirik birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) sifatida baholanmoqda. Bozor ishtirokchilarining fikricha, ushbu voqea nafaqat kompaniya maqomini oʻzgartiradi, balki hozirda asosan xususiy kapitalga bogʻliq boʻlgan butun kosmik sanoat dinamikasini qayta ishga tushiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bir qator venchur investorlar boʻlajak IPO’ni 1990-yillardagi Netscape’ning birjaga chiqishi bilan qiyoslashmoqda. Oʻshanda ushbu voqea internet-industriyaga boʻlgan qarashni butunlay oʻzgartirib, sohaga ulkan investitsiyalar oqimini olib kelgan edi. Shu analogiyaga koʻra, SpaceX joylashuvi kosmosning mustaqil investitsiya klassi sifatida mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Payload nashri tomonidan soʻralgan investorlarning fikricha, SpaceX’ning ochiq bozor qiymati paydo boʻlishi venchur fondlarining uzoq vaqt davomida xususiy kompaniya likvidligini kutib band boʻlib qolgan kapitalini «muzdan tushiradi». Ushbu mablagʻlarning bir qismi yangi kosmik startaplar, raketa tizimlari ishlab chiquvchilari va sunʼiy yoʻldosh xizmatlariga qayta yoʻnaltirilishi mumkin.

Shuningdek, IPO yangi asoschilar toʻlqinini keltirib chiqarishi kutilmoqda: SpaceX xodimlari oʻz ulushlarini naqdlashtirgach, shaxsiy kompaniyalarini tashkil etish imkoniga ega boʻladilar. Koʻplab ekspertlar buni sanoat texnologiyalari sektoridagi eng muhim voqea deb atamoqda, chunki SpaceX muhandislari tajribasi va kapitali yangi ekotizim yaratishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, SpaceX’ning raketa uchirish va sunʼiy yoʻldosh aloqasi kabi sohalardagi ustunligi uning bevosita raqobatchilari uchun moliyalashtirishni qiyinlashtirishi mumkinligi haqida ham xavotirlar bor. Biroq, AQSH mudofaa byudjetining kosmik dasturlar uchun oʻsib borayotgani va davlat buyurtmalarining koʻpayishi butun sektor uchun barqaror talabni shakllantirmoqda.

SpaceXIPOKosmosVenchurElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBugun, 20:52Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiGoogle sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiBugun, 20:50Huawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaHuawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaBugun, 20:29SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiSpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiBugun, 20:22Avtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiAvtomobil narxidagi videokarta: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell narxi maʻlum boʻldiBugun, 19:52Sunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiSunʻiy intellekt super-bakteriyalarga qarshi yangi antibiotiklar topdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi