Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishda
Tadbirkor va AQSH prezidentligiga sobiq nomzod Andrew Yang startaplar olamidagi navbatdagi katta imkoniyat haqida oʻz nazariyasini ilgari surdi. Uning fikricha, asosiy eʻtibor foyda olishga emas, balki isteʻmolchilarga pulni qaytarib berishga qaratilishi kerak. Yang bu borada Mark Cuban tomonidan asos solingan, dori-darmonlarni tannarxida sotuvchi Cost Plus Drugs loyihasidan ilhomlanganini taʻkidladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yang uy-joy, taʻlim, oziq-ovqat, yoqilgʻi va aloqa kabi insonlar eng koʻp mablagʻ sarflaydigan sohalarni sanab oʻtdi. U oʻtgan yilning sentyabr oyida Noble Mobile virtual mobil aloqa operatorini ishga tushirib, anʻanaviy kompaniyalardan ancha arzon xizmat va kamroq maʻlumot ishlatgan mijozlarga pulni qaytarish tizimini joriy qildi. Uning soʻzlariga koʻra, AI ish haqining pasayishi va ish oʻrinlarining qisqarishiga sabab boʻlayotgan bir paytda, yashash xarajatlarini pasaytirish eng daromadli yoʻnalishga aylanadi.
Noble Mobile, Light Phone va Misfits Markets kabi loyihalar startapning asosiy qiymati mijozga tejab qolingan marjani qaytarish boʻlgan yangi biznes toifasining ilk namunalaridir. Yangning fikricha, AI koʻplab ish oʻrinlarini egallab olganidan soʻng, odamlar asosiy ehtiyojlarini qanday qondirish haqida bosh qotira boshlaydilar va bu yerda arzonlashtirilgan xizmatlar bozori yuzaga keladi.
Andrew Yang 2020-yilgi saylov kampaniyasida ham AI tufayli yuzaga keladigan ishsizlikka qarshi kurashish uchun universal bazaviy daromad (UBI) gʻoyasini ilgari surgan edi. U hukumatning bu boradagi samaradorligiga shubha bilan qarasa-da, bozor mexanizmlari orqali odamlarga toʻgʻridan-toʻgʻri yordam berish mumkinligiga ishonadi. Hozirda Noble Mobile minglab mijozlarga ega va millionlab dollar daromad keltirmoqda.
…