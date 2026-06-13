Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishda

·20·Texno
Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishda

Tadbirkor va AQSH prezidentligiga sobiq nomzod Andrew Yang startaplar olamidagi navbatdagi katta imkoniyat haqida oʻz nazariyasini ilgari surdi. Uning fikricha, asosiy eʻtibor foyda olishga emas, balki isteʻmolchilarga pulni qaytarib berishga qaratilishi kerak. Yang bu borada Mark Cuban tomonidan asos solingan, dori-darmonlarni tannarxida sotuvchi Cost Plus Drugs loyihasidan ilhomlanganini taʻkidladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yang uy-joy, taʻlim, oziq-ovqat, yoqilgʻi va aloqa kabi insonlar eng koʻp mablagʻ sarflaydigan sohalarni sanab oʻtdi. U oʻtgan yilning sentyabr oyida Noble Mobile virtual mobil aloqa operatorini ishga tushirib, anʻanaviy kompaniyalardan ancha arzon xizmat va kamroq maʻlumot ishlatgan mijozlarga pulni qaytarish tizimini joriy qildi. Uning soʻzlariga koʻra, AI ish haqining pasayishi va ish oʻrinlarining qisqarishiga sabab boʻlayotgan bir paytda, yashash xarajatlarini pasaytirish eng daromadli yoʻnalishga aylanadi.

Noble Mobile, Light Phone va Misfits Markets kabi loyihalar startapning asosiy qiymati mijozga tejab qolingan marjani qaytarish boʻlgan yangi biznes toifasining ilk namunalaridir. Yangning fikricha, AI koʻplab ish oʻrinlarini egallab olganidan soʻng, odamlar asosiy ehtiyojlarini qanday qondirish haqida bosh qotira boshlaydilar va bu yerda arzonlashtirilgan xizmatlar bozori yuzaga keladi.

Andrew Yang 2020-yilgi saylov kampaniyasida ham AI tufayli yuzaga keladigan ishsizlikka qarshi kurashish uchun universal bazaviy daromad (UBI) gʻoyasini ilgari surgan edi. U hukumatning bu boradagi samaradorligiga shubha bilan qarasa-da, bozor mexanizmlari orqali odamlarga toʻgʻridan-toʻgʻri yordam berish mumkinligiga ishonadi. Hozirda Noble Mobile minglab mijozlarga ega va millionlab dollar daromad keltirmoqda.

Andrew YangStartapAINoble MobileTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiXitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiBugun, 04:56100 million tur va trillion gen: Tibbiy AI uchun ulkan loyiha boshlandi100 million tur va trillion gen: Tibbiy AI uchun ulkan loyiha boshlandiBugun, 04:27Google Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiGoogle Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiBugun, 02:29Anthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiAnthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiBugun, 02:21Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaMeta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaBugun, 23:20AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiAMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiBugun, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi