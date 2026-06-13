Samsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardi
Samsung kompaniyasi dekabr oyida Galaxy S25 seriyasi uchun beta-dastur sifatida taqdim etilgan One UI 8.5 interfeysini barcha tasdiqlangan qurilmalarga tarqatishni yakunladi. Beta-sinovlar muvaffaqiyatli oʻtgach va Galaxy S26 liniyasi uchun barqaror talqin chiqarilgach, kompaniya oʻtgan oydan boshlab eski modeldagi smartfonlarni yangilashga kirishgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, jami 44 ta qurilma One UI 8.5 yangilanishini olishi belgilangan edi. Oradan bir oy oʻtib, kompaniya ushbu roʻyxatdagi barcha modellar uchun dasturiy taʼminotni taqdim etdi. Ushbu jarayonni yakunlab bergan soʻnggi model Galaxy A15 smartfoni boʻldi.
Qizigʻi shundaki, Samsung rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, yana 18 ta qurilma ushbu yangilanishni olishi kutilayotgan edi. Hozirgi vaqtga kelib, kompaniya ushbu "norasmiy" roʻyxatdagi 10 ta qurilma uchun ham yangilanishni eʼlon qildi. Bu esa qolgan sakkizta model egalari uchun ham yangi interfeysga ega boʻlish imkoniyati borligidan dalolat beradi.
One UI 8.5 yangilanishi tizim barqarorligini oshirish, xavfsizlik protokollarini yangilash va foydalanuvchi interfeysidagi bir qator qulayliklarni oʻz ichiga olgan. Hozirda barcha muvofiq Galaxy smartfon va planshet egalari sozlamalar boʻlimi orqali dasturiy taʼminotni yuklab olishlari mumkin.
…