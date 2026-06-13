FTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdi
AQSH Federal qidiruv bürosi (FTB) Alabama shtatining Xantsvill shahridagi kampusida 2000 kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan sunʼiy shaharchani namoyish etdi. Ushbu loyiha huquq-tartibot idoralari xodimlariga real kiberhujumlarni simulyatsiya qilish va ularni tergov qilish boʻyicha amaliy mashgʻulotlar oʻtash uchun moʻljallangan. Maqsad — tergovchilarga xavfsiz muhitda eng soʻnggi isteʼmol va korporativ texnologiyalar bilan ishlashni oʻrgatishdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kinetic Cyber Range deb nomlangan ushbu majmua 2025-yil fevral oyida ochilgan boʻlib, u toʻliq jihozlangan uylar, mehmonxona, yoqilgʻi quyish shoxobchasi, supermarket, sud binosi, shifoxona va elektr stansiyasini oʻz ichiga oladi. Shaharchadagi barcha qurilmalar va tizimlar real hayotdagidek ishlaydi, biroq simulyatsiya qilingan hujumlar majmua hududidan tashqariga chiqib ketmasligi uchun qatʼiy nazorat qilinadi.
Majmua tarkibida 200 dan ortiq jismoniy serverlarga ega maʼlumotlar markazi ham mavjud. Unda Windows va Linux operatsion tizimlarida ishlovchi tizimlar oʻrnatilgan boʻlib, bu tergovchilarga real korporativ muhitda qidiruv va tergov ishlarini olib borish koʻnikmalarini shakllantirishga yordam beradi. FTB maʼlumotlariga koʻra, ochilganidan buyon bu yerda 1400 dan ortiq mutaxassis malaka oshirdi.
Shaharcha shuningdek, toʻlov talab qiluvchi viruslar (ransomware) hujumlarini va ularning oqibatlarini, masalan, shifoxona tizimlarining ishdan chiqishi kabi ogʻir vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu tergovchilarga inson hayoti xavf ostida qolgan yuqori bosimli vaziyatlarda toʻgʻri qaror qabul qilishni oʻrgatadi.
Bundan tashqari, Kinetic Cyber Range raqamli forenzika boʻyicha mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol oʻynaydi. Tergovchilar Apple yoki Google kabi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan qurilmalarning himoya tizimlarini chetlab oʻtish va maʼlumotlarni olish usullarini oʻrganadilar. Bu kabi vositalar koʻpincha qurilma ishlab chiqaruvchilariga maʼlum boʻlmagan zaifliklardan foydalanishi sababli texnologiya olamida bahsli hisoblanadi.
…