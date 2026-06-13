FTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdi

·0·Texno
FTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdi

AQSH Federal qidiruv bürosi (FTB) Alabama shtatining Xantsvill shahridagi kampusida 2000 kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan sunʼiy shaharchani namoyish etdi. Ushbu loyiha huquq-tartibot idoralari xodimlariga real kiberhujumlarni simulyatsiya qilish va ularni tergov qilish boʻyicha amaliy mashgʻulotlar oʻtash uchun moʻljallangan. Maqsad — tergovchilarga xavfsiz muhitda eng soʻnggi isteʼmol va korporativ texnologiyalar bilan ishlashni oʻrgatishdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kinetic Cyber Range deb nomlangan ushbu majmua 2025-yil fevral oyida ochilgan boʻlib, u toʻliq jihozlangan uylar, mehmonxona, yoqilgʻi quyish shoxobchasi, supermarket, sud binosi, shifoxona va elektr stansiyasini oʻz ichiga oladi. Shaharchadagi barcha qurilmalar va tizimlar real hayotdagidek ishlaydi, biroq simulyatsiya qilingan hujumlar majmua hududidan tashqariga chiqib ketmasligi uchun qatʼiy nazorat qilinadi.

Majmua tarkibida 200 dan ortiq jismoniy serverlarga ega maʼlumotlar markazi ham mavjud. Unda Windows va Linux operatsion tizimlarida ishlovchi tizimlar oʻrnatilgan boʻlib, bu tergovchilarga real korporativ muhitda qidiruv va tergov ishlarini olib borish koʻnikmalarini shakllantirishga yordam beradi. FTB maʼlumotlariga koʻra, ochilganidan buyon bu yerda 1400 dan ortiq mutaxassis malaka oshirdi.

Shaharcha shuningdek, toʻlov talab qiluvchi viruslar (ransomware) hujumlarini va ularning oqibatlarini, masalan, shifoxona tizimlarining ishdan chiqishi kabi ogʻir vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu tergovchilarga inson hayoti xavf ostida qolgan yuqori bosimli vaziyatlarda toʻgʻri qaror qabul qilishni oʻrgatadi.

Bundan tashqari, Kinetic Cyber Range raqamli forenzika boʻyicha mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol oʻynaydi. Tergovchilar Apple yoki Google kabi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan qurilmalarning himoya tizimlarini chetlab oʻtish va maʼlumotlarni olish usullarini oʻrganadilar. Bu kabi vositalar koʻpincha qurilma ishlab chiqaruvchilariga maʼlum boʻlmagan zaifliklardan foydalanishi sababli texnologiya olamida bahsli hisoblanadi.

FTBKiberxavfsizlikTexnologiyaAQSHKiberhujum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiAQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiBugun, 10:54Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaSnapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaBugun, 10:25Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiXitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiBugun, 09:23Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiBugun, 08:56AMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiAMD muhim zaiflik uchun 10 000 dollar mukofot toʻlashdan bosh tortdiBugun, 08:26Zuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiZuckerberg Meta kompaniyasini sunʼiy intellektga moslashtirishda xatolarga yoʻl qoʻyganini tan oldiBugun, 08:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus