Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladi
Videokartalarning 12VHPWR va 12V-2x6 quvvat ulagichlari nafaqat standart kabellar, balki aynan bunday muammolarning oldini olish uchun ishlab chiqilgan maxsus adapterlar orqali ulanganda ham erishda davom etmoqda. Reddit platformasida Dry-Relationship5158 nikli foydalanuvchi Corsair GPU Power Bridge brend adapteri bilan bogʻliq noxush holat haqida xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Corsair GPU Power Bridge — bu PCIe 5.0 standartini qoʻllab-quvvatlovchi videokartalar uchun moʻljallangan 180 darajali burchakli adapterdir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu qurilma videokarta ulagichidagi mexanik yuklamani kamaytirishi va yuqori termal chidamlilikni taʼminlashi kerak edi. Qurilma 55 A gacha tok kuchiga va yuqori haroratlarga bardoshli deb eʼlon qilingan.
Tizim egasining soʻzlariga koʻra, muammo oʻyin ishga tushirilgan zahoti yuzaga kelgan: kompyuter qotib qolgan va avtomatik ravishda qayta yuklangan. Tizim qismlarga ajratilganda, adapterning yuqori kontaktlar qatori erib ketgani va Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition videokartasining quvvat ulagichiga ham zarar yetkazgani maʼlum boʻldi.
Vaziyatni murakkablashtiradigan jihati shundaki, Corsair adapterining kafolat muddati tugab boʻlgan, biroq RTX 4090 hali ham rasmiy kafolat xizmatida turibdi. Hozirda Nvidia qoʻllab-quvvatlash xizmati videokartani diagnostika uchun qabul qilgan, ammo taʼmirlash yoki almashtirish boʻyicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan.
Eslatib oʻtamiz, Yevropada Corsair GPU Power Bridge narxi taxminan 25 yevroni tashkil qiladi. Avvalroq shunga oʻxshash holat qimmatbaho Asus ROG Equalizer quvvat kabeli bilan ham sodir boʻlgan edi — u ham videokartani himoya qilishi kerak boʻlgan joyda oʻzi erib ketgan.
…