Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladi

·0·Texno
Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladi

Videokartalarning 12VHPWR va 12V-2x6 quvvat ulagichlari nafaqat standart kabellar, balki aynan bunday muammolarning oldini olish uchun ishlab chiqilgan maxsus adapterlar orqali ulanganda ham erishda davom etmoqda. Reddit platformasida Dry-Relationship5158 nikli foydalanuvchi Corsair GPU Power Bridge brend adapteri bilan bogʻliq noxush holat haqida xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Corsair GPU Power Bridge — bu PCIe 5.0 standartini qoʻllab-quvvatlovchi videokartalar uchun moʻljallangan 180 darajali burchakli adapterdir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu qurilma videokarta ulagichidagi mexanik yuklamani kamaytirishi va yuqori termal chidamlilikni taʼminlashi kerak edi. Qurilma 55 A gacha tok kuchiga va yuqori haroratlarga bardoshli deb eʼlon qilingan.

Tizim egasining soʻzlariga koʻra, muammo oʻyin ishga tushirilgan zahoti yuzaga kelgan: kompyuter qotib qolgan va avtomatik ravishda qayta yuklangan. Tizim qismlarga ajratilganda, adapterning yuqori kontaktlar qatori erib ketgani va Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition videokartasining quvvat ulagichiga ham zarar yetkazgani maʼlum boʻldi.

Vaziyatni murakkablashtiradigan jihati shundaki, Corsair adapterining kafolat muddati tugab boʻlgan, biroq RTX 4090 hali ham rasmiy kafolat xizmatida turibdi. Hozirda Nvidia qoʻllab-quvvatlash xizmati videokartani diagnostika uchun qabul qilgan, ammo taʼmirlash yoki almashtirish boʻyicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan.

Eslatib oʻtamiz, Yevropada Corsair GPU Power Bridge narxi taxminan 25 yevroni tashkil qiladi. Avvalroq shunga oʻxshash holat qimmatbaho Asus ROG Equalizer quvvat kabeli bilan ham sodir boʻlgan edi — u ham videokartani himoya qilishi kerak boʻlgan joyda oʻzi erib ketgan.

CorsairNvidiaGeForce RTX 4090GPUTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaHuawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaBugun, 20:28Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaAmazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaBugun, 19:26OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiOpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiKecha, 16:51Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiYostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiKecha, 16:27Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiRossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiKecha, 15:54Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiPlatina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiKecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus