Aviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdi

·21·Texno
Aviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdi

AQSHning Electra aviatsiya startapi gibrid-elektr texnologiyalariga asoslangan yangi avlod yo‘lovchi samolyoti konseptini taqdim etdi. Ushbu loyiha NASA agentligining 2050-yilgacha fuqaro aviatsiyasining atrof-muhitga salbiy ta’sirini keskin kamaytirishga qaratilgan AACES (Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability) dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Yangi ishlanma nafaqat ekologik tozaligi, balki o‘ziga xos konstruksiyasi bilan ham soha mutaxassislarining e’tiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha asosida ikkita yirik texnologik yechim yotadi. Ulardan birinchisi — “ikkinchi pufak” (double bubble) deb nomlangan keng fyuzelyajli sxemadir. Bunday shakl samolyotning aerodinamik samaradorligini oshirish bilan birga, uning ichki hajmini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Tashqi o’lchamlari bo‘yicha oddiy tor fyuzelyajli laynerlarga teng bo‘lsa-da, uning ichida ikkita yo‘lakli keng salon joylashadi. Bu yo‘lovchilarning samolyotga chiqish va tushish jarayonini tezlashtirib, parvoz davomida yuqori qulaylikni ta’minlaydi.

Yangi boshqaruv tizimi va energiya tejamkorligi

Ikkinchi muhim texnologiya — chegaraviy qatlamni boshqarish (Boundary Layer Ingestion — BLI) tizimidir. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, qanotlar ostidagi ikkita an’anaviy turboventilyatorli dvigatel nafaqat tortish kuchini yaratadi, balki quyruq qismidagi qo‘shimcha elektr ventilyatorlarini energiya bilan ta’minlaydi. Ushbu ventilyatorlar fyuzelyaj atrofidagi sekinlashgan havo oqimini “ilab olib”, uni qo‘shimcha tezlashtiradi va umumiy aerodinamik qarshilikni kamaytiradi.

Electra hisob-kitoblariga ko‘ra, BLI texnologiyasini qo‘llash yo‘lg’iz o‘zi yoqilg’i sarfini qo‘shimcha 17 foizga tejash imkonini beradi. Bu 2050-yilga qadar sohada kutilayotgan umumiy samaradorlik ko’rsatkichlariga qo‘shimcha bonus bo‘ladi. Shuni ta’kidlash joizki, mazkur layner mavjud aeroportlar infratuzilmasiga to‘liq mos keladi va oddiy aviatsiya kerosini yoki barqaror aviatsiya yoqilg’isi (SAF) bilan ishlashga mo‘ljallangan.

Kompaniya konsept bilan birga 11 ta texnik hujjatlar paketini ham e’lon qildi. Unda murakkab matematik modellar va hisob-kitoblar keltirilgan. Shuningdek, NASA Aviary ochiq platformasi asosida elektrlashtirilgan uchish apparatlarini loyihalash uchun maxsus dasturiy vosita ham taqdim etildi. Bu kelajakda boshqa muhandislar uchun ham yangi turdagi samolyotlarni yaratishda poydevor bo‘lishi kutilmoqda.

Loyiha ustida ulkan konsorsium ish olib bormoqda. Hamkorlar safida quyidagi nufuzli tashkilotlar bor:

  • American Airlines aviashirkati;
  • Honeywell Aerospace va Lockheed Martin Skunk Works;
  • Hinetics kompaniyasi;
  • MIT (Massachusets texnologiya instituti) va Michigan universiteti.
Bunday nufuzli jamoaning birlashishi loyihaning nafaqat qog‘ozdagi konsept, balki yaqin kelajakda real osmonga ko‘tariladigan texnologiya ekanidan dalolat beradi.

AviatsiyaNASAElectraTexnologiyaKelajak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 06:53Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiUgreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiBugun, 06:51Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinXiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinBugun, 04:58Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaAnthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaBugun, 03:28Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburMeta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus