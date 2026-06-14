NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdi

·20·Texno
NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) aviatsiya olamida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan X-59 eksperimental samolyotini sinovdan oʻtkazishda muhim muvaffaqiyatga erishdi. Quesst dasturi doirasida yaratilgan ushbu havo kemasi navbatdagi parvoz davomida oʻzining maksimal tezlik koʻrsatkichlariga yaqinlashdi va belgilangan balandlik marrasini zabt etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 12-iyun kuni oʻtkazilgan sinovlar davomida X-59 samolyoti ilk bor 1,4 Max tezlikka (soatiga taxminan 1487 kilometr) erishdi. Parvoz dengiz sathidan qariyb 17 kilometr balandlikda amalga oshirildi. Shunisi eʼtiborliki, ushbu koʻrsatkichlar kelajakdagi asosiy tadqiqotlar uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Ovoz zarbasisiz parvoz texnologiyasi

Loyiha oldida turgan eng asosiy vazifa — tovushdan tez uchish vaqtida yuzaga keladigan kuchli portlashsimon tovushni (tovush zarbasini) bartaraf etishdir. Odatda bunday samolyotlar aholi punktlari ustidan uchib oʻtganda derazalarni zirillatuvchi kuchli shovqin hosil qiladi. X-59 esa maxsus konstruksiyasi tufayli ushbu shovqinni yumshoq "tirsillash" darajasiga tushirishga moʻljallangan.

Hozirgi sinov bosqichida X-59 samolyotiga NASAning F-15 tadqiqot qiruvchi samolyoti hamrohlik qilmoqda. F-15 havodagi zarba toʻlqinlarini oʻlchash va eksperimental apparat atrofidagi havo oqimlarini tahlil qilish uchun maxsus uskunalar bilan jihozlangan. Hozircha akustik koʻrsatkichlar toʻliq baholanmayapti, chunki hamrohlik qilayotgan qiruvchi samolyotning oʻzi ham shovqin hosil qiladi.

Kelajakdagi rejalar va tijoriy istiqbollar

Parvoz rejimlarini kengaytirish dasturi yakunlangach, mutaxassislar akustik validatsiya bosqichiga oʻtadilar. Ushbu jarayonda yerda oʻrnatilgan datchiklar yordamida samolyotning haqiqiy shovqin darajasi oʻlchanadi. Shundan soʻng NASA samolyotni AQSHning turli shaharlari uzra uchirishni rejalashtirgan.

Shahar aholisi oʻrtasida oʻtkaziladigan soʻrovnomalar va toʻplangan maʼlumotlar xalqaro aviatsiya regulyatorlariga taqdim etiladi. Bu maʼlumotlar quruqlik ustidan tijoriy maqsadlarda tovushdan tez uchishga qoʻyilgan taqiqlarni qayta koʻrib chiqish uchun asos boʻlishi mumkin. Agar loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, yoʻlovchi tashish aviatsiyasida yangi davr boshlanadi.

Ekspertlarning fikricha, X-59 texnologiyasi asosida yaratiladigan kelajak avlod yoʻlovchi samolyotlari qitʼalararo parvoz vaqtini ikki baravargacha qisqartirish imkonini beradi. Bu esa nafaqat vaqtni tejash, balki global logistika va biznes aloqalari samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

NASAX-59AviatsiyaTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastGears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastBugun, 16:55Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiElon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiBugun, 16:54Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiAmazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiBugun, 16:20AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoAQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoBugun, 15:23Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulaySonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulayBugun, 14:29Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarIntel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus