Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdi

·17·Texno
Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdi

AQSH Federal qidiruv bürosi (FQB) kiberhujumlarga qarshi kurashish va raqamli kriminalistika sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash uchun moʻljallangan Kinetic Cyber Range nomli noyob oʻquv poligonini ishga tushirdi. Alabama shtatining Xantsvill shahrida joylashgan ushbu majmua oddiy Amerika shaharchasining toʻliq maketi boʻlib, u kiberjinoyatchilar keltirayotgan ulkan iqtisodiy zararlarga qarshi samarali choralarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyihaning hayotga tatbiq etilishi bejiz emas. FQBning 2025-yilgi hisobotiga koʻra, AQSHda kiberjinoyatdan koʻrilgan zarar rekord darajadagi 20,9 milliard dollarga yetgan. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilga nisbatan 26 foizga koʻpdir. Ayniqsa, muhim infratuzilmalarga qaratilgan tovlamachi dasturlar (ransomware) asosiy xavf sifatida qayd etilmoqda.

Virtual dunyo va real infratuzilma uygʻunligi

Maydoni qariyb 2 ming kvadrat metrni tashkil etuvchi Kinetic Cyber Range hududida toʻliq jihozlangan turar-joy binolari, mehmonxona, avtomobillarga yoqilgʻi quyish shoxobchasi, oziq-ovqat doʻkoni, sud binosi, shifoxona va energetika kompaniyasi joylashgan. Barcha obʼyektlar yoʻllar va svetoforlar bilan oʻzaro bogʻlangan boʻlib, ular real vaqt rejimida ishlovchi raqamli tizimlar bilan taʼminlangan.

FQB mutaxassislarining taʼkidlashicha, poligonning asosiy ustunligi uning tashqi tarmoqlardan butunlay uzilganligidir. Bu esa mutaxassislarga turli xil kiberhujumlarni xavfsiz tarzda modellashtirish va ularning oqibatlarini oʻrganish imkonini beradi. 2025-yil fevral oyidan buyon bu yerda 1400 dan ortiq xodim, jumladan, federal va mahalliy idoralar vakillari malaka oshirib ulgurdi.

Majmua tarkibidagi maʼlumotlar markazi (data-center) alohida ahamiyatga ega. Unda Windows va Linux operatsion tizimlarida ishlovchi 200 dan ortiq serverlar oʻrnatilgan. Dastur rahbari Dave Beachboard soʻzlariga koʻra, server xonalaridagi muhit — tor joy, past harorat va shovqin — tergovchilar real hayotda duch keladigan sharoitlarga maksimal darajada yaqinlashtirilgan.

Inson hayoti va raqamli xavfsizlik

Poligonda oʻtkaziladigan mashgʻulotlar davomida shifoxona tizimlarining ishdan chiqishi kabi oʻta ogʻir ssenariylar koʻrib chiqiladi. Bunday vaziyatlarda mutaxassislar vaqt tanqisligi va kuchli bosim ostida qaror qabul qilishga oʻrgatiladi. Bu kabi tayyorgarlik real hujum paytida insonlar hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

Shuningdek, Kinetic Cyber Range raqamli kriminalistika sohasida yangi usullarni sinash maydoni hisoblanadi. Bunda Apple va Google kabi gigantlarning qurilmalaridagi himoya mexanizmlarini chetlab oʻtish imkonini beruvchi maxsus vositalardan foydalaniladi. Garchi bu usullar ishlab chiqaruvchilarga xabar berilmagan zaifliklardan foydalanishi tufayli bahslarga sabab boʻlsa-da, FQB ularni jinoyatlarni fosh etishda zarur deb hisoblaydi.

Xulosa qilib aytganda, bunday "kiber-shahar"ning yaratilishi zamonaviy dunyoda axborot xavfsizligi masalasi naqadar dolzarb ekanini koʻrsatmoqda. Kiberhujumlar koʻlami kengaygani sayin, huquqni muhofaza qilish organlari nafaqat texnik vositalarni, balki mutaxassislarning amaliy koʻnikmalarini ham yangi bosqichga olib chiqishga majbur boʻlmoqda.

FQBKiberxavfsizlikAQSHTexnologiyaKiberjinoyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiDeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiKecha, 18:25NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiKecha, 17:22Gears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastGears of War: E-Day tizim talablari eʼlon qilindi: Unreal Engine 5 boʻlsa-da, talablar pastKecha, 16:55Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiElon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandi: SpaceX IPO bozorni oʻzgartirib yubordiKecha, 16:54Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiAmazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildiKecha, 16:20AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoAQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoKecha, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus