320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro

·0·Texno
320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro

Kriptovalyuta olamida sunʼiy intellekt (AI) va blokcheyn texnologiyalarini birlashtirishga boʻlgan urinishlar jiddiy shubha ostida qoldi. Pearl loyihasi oʻzini mayning jarayonini foydali hisob-kitoblarga yoʻnaltiruvchi birinchi tarmoq sifatida tanishtirgan boʻlsa-da, Kornell universiteti tadqiqotchilari ushbu tizimning samaradorligini rad etuvchi dalillarni taqdim etdi. Tadqiqot xulosalariga koʻra, ulkan hisoblash quvvati amalda hech qanday foydali ish bajarmayotgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot muallifi Abxinaba Basu Pearl tarmogʻining joriy hisoblash quvvatini soniyasiga taxminan 24 ekzahesh deb baholadi. Bu koʻrsatkich taxminan 320 mingta yuqori unumdorlikka ega NVIDIA GeForce RTX 3090 videokartalarining bir vaqtda ishlashiga tengdir. Bunday ulkan infratuzilmaning energiya isteʼmoli 112 MWga yetishi mumkin, bu esa butun boshli kichik shaharning elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojini qoplaydi.

Foydali mehnatmi yoki marketing hiylasi?

Pearl loyihasining asosiy gʻoyasi Proof-of-Useful-Work (foydali ish isboti) konsepsiyasiga asoslangan. Nazariy jihatdan, maynerlar shunchaki murakkab matematik tenglamalarni yechish oʻrniga, neyrotarmoqlarni oʻqitish kabi real vazifalarni bajarishi kerak edi. Biroq, ixbt.com xabariga koʻra, amaldagi mexanizm bajarilayotgan ishning haqiqatda foydali ekanini tekshirish imkoniga ega emas.

Tadqiqotchi oʻz xulosalarini isbotlash uchun maxsus mayning dasturini ishlab chiqdi. Ushbu dastur sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish oʻrniga, tarmoqqa tasodifiy sonlardan iborat matritsalarni yubordi. Hayratlanarlisi shundaki, Pearl tarmogʻi ushbu "foydasiz" maʼlumotlarni qabul qilib, foydalanuvchiga mukofot pullarini yozishda davom etgan. Bu esa tizimning real AI vazifalari bilan oddiy matematik amallarni farqlay olmasligini koʻrsatadi.

Bozordagi narxlarning koʻtarilishi

Loyiha nafaqat energiya sarfi, balki hisoblash quvvatlari ijarasi bozoriga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Tadqiqotda keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, may oyida Pearl dasturiy taʼminoti ishga tushgach, Vast.ai platformasida arzon videokartalar ijarasi narxi 38 foizga oshgan. Qurilmalarning bandlik darajasi esa 57 foizdan 94 foizga koʻtarilib ketgan.

8 mingdan ortiq tarmoq tugunlarini (node) tahlil qilish natijasida, ishtirokchilarning aksariyati haqiqatan ham AI modellarini ishga tushirishga qodir zamonaviy uskunalardan foydalanayotgani aniqlandi. Biroq, oʻrganilgan dasturiy paketlarda mashinali oʻqitish uchun moʻljallangan mashhur freymvorklarning (masalan, PyTorch yoki TensorFlow) belgilari topilmagan.

Hozircha Pearl vakillari ushbu tadqiqot yuzasidan rasmiy munosabat bildirmadi. Mazkur holat kripto-hamjamiyatda keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda: koʻpchilik ekspertlar buni sunʼiy intellekt mavzusidan shunchaki marketing vositasi sifatida foydalanish deb baholamoqda. Agar loyiha oʻz algoritmlarini isloh qilmasa, yuz minglab kuchli videokartalar "havoni isitish" bilan band boʻlib qolaveradi.

Sunʼiy IntellektKriptovalyutaMayningNVIDIATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdiBelkin kompaniyasi avtomatik yigʻiluvchi kabelli 45 vattli GaN-quvvatlagichni taqdim etdiBugun, 22:28Frank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqdaFrank startapi asoschisi Charli Javis Donald Trampdan afv etishni soʻramoqdaBugun, 22:00Yaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaYaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqdaBugun, 21:23SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBuyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus