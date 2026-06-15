Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladi

·0·Texno
Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tizimini Karib dengizida joylashgan Il-a-Vash orolidagi jamoat texnologiya markazida ishga tushirdi. Ushbu loyiha tufayli hududdagi yuzlab talabalar va oʻqituvchilar ilk bor barqaror va past kechikishli (latency) global tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Bu qadam chekka hududlarda raqamli tengsizlikni bartaraf etish yoʻlidagi muhim bosqich sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Il-a-Vash (fransuzchadan tarjima qilinganda «Sigir oroli») Gaiti janubi-gʻarbiy qirgʻoqlarida joylashgan boʻlib, maydoni taxminan 52 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Mazkur orol oʻzining goʻzal tabiati bilan ajralib tursa-da, uzoq vaqt davomida zamonaviy aloqa vositalaridan uzilib qolgan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, anʼanaviy telekommunikatsiya infratuzilmasi rivojlanmagan ushbu hududda Starlink yagona samarali yechimga aylandi.

Taʼlim va raqamli imkoniyatlar

Yangi aloqa kanali orol aholisi, ayniqsa yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Endilikda oʻquvchilar onlayn taʼlim resurslaridan foydalanishlari, video darsliklarni koʻrishlari va zamonaviy raqamli xizmatlar orqali bilim olishlari mumkin. Bu kabi texnologik yangiliklar chekka hududlardagi taʼlim sifatini poytaxt darajasiga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

SpaceX kompaniyasi Starlink loyihasi doirasida faqat Karib havzasi bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Avvalroq kompaniya Keniya va Paragvaydagi chekka maktablarni ham internetga ulagan edi. Shuningdek, Boliviya boʻylab 14 ta olis maktabdagi 1000 dan ortiq oʻquvchi va oʻqituvchilar aynan ushbu tizim yordamida yuqori tezlikdagi internetdan bahramand boʻlishmoqda.

Global qamrov va kelajak rejalari

Starlink tarmogʻining kengayishi Afrika qitʼasida ham davom etmoqda. Yaqinda SpaceX Kot-d'Ivuar (Fil tishi qirgʻogʻi) davlatida oʻz xizmatlarini koʻrsatish uchun rasmiy ruxsatnoma oldi. Bugungi kunda Yer orbitasida 10 000 dan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshlari faoliyat koʻrsatmoqda, bu esa dunyoning eng chekka nuqtalarida ham aloqa sifatini kafolatlaydi.

Hozirgi vaqtda Starlink xizmatlaridan dunyoning 160 ta mamlakatida 12 milliondan ortiq abonent foydalanmoqda. Kompaniya toʻxtab qolish niyatida emas: 2026-yilda Starship raketasi yordamida yangi avlod — V3 sunʼiy yoʻldoshlarini uchirish rejalashtirilgan. Bu esa internet tezligini yanada oshirish va kechikish vaqtini minimal darajaga tushirish imkonini beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bu kabi texnologiyalar katta qiziqish uygʻotmoqda. Mamlakatimizning togʻli va borish qiyin boʻlgan qishloqlarida Starlink kabi tizimlarning joriy etilishi raqamli iqtisodiyot va masofaviy taʼlim rivojiga ulkan turtki berishi mumkin.

StarlinkSpaceXElon MuskTexnologiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinGalaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqinBugun, 12:27Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiKoinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiBugun, 12:24Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiXitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiBugun, 11:57Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiGoogle Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiBugun, 11:55Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiRossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiBugun, 11:28Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiQozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus