Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildi

·32·Texno
Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildi

Dunyo boʻylab yirik korporatsiyalar sunʼiy intellekt (AI) agentlarini shunchaki dasturiy vosita sifatida emas, balki toʻlaqonli xodimlar sifatida ishga qabul qilishni boshlamoqda. Shu munosabat bilan, ushbu raqamli “xodimlar”ning xavfsizligi va identifikatsiyasini taʼminlash masalasi kun tartibiga chiqdi. NewCore kiberxavfsizlik startapi aynan shu muammoni hal etish uchun 66 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilgan holda oʻz faoliyatini ochiqladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Cyberstarts venchur jamgʻarmasi boshchiligidagi investitsiya raundida Index Ventures va Evolution Equity Partners kabi yirik kompaniyalar ishtirok etdi. Ushbu moliyalashtirishdan soʻng NewCore kompaniyasining bozor qiymati 300 million dollarga baholandi. Startapning asosiy maqsadi — sunʼiy intellekt agentlarini autentifikatsiya qilish, boshqarish va ularning korporativ tarmoqdagi harakatlarini nazorat qilish tizimini yaratishdir.

Hozirda koʻplab global kompaniyalar AI agentlarini ish jarayoniga integratsiya qilmoqda. Masalan, Goldman Sachs oʻtgan yili kod yozishga ixtisoslashgan Devin sunʼiy intellektini yangi xodim sifatida sinovdan oʻtkazdi. McKinsey konsalting giganti esa joriy yilda oʻzining 60 ming nafar inson xodimi bilan bir qatorda 25 mingta AI agenti faoliyat yuritayotganini maʼlum qildi. Bu kabi tendensiyalar raqamli ishchilarni boshqarish uchun yangicha yondashuvni talab etmoqda.

Eski tizimlar yangi davrga tayyor emas

NewCore asoschisi va bosh direktori Zohar Alonning fikricha, mavjud identifikatsiya tizimlari korporativ xavfsizlikning eng zaif boʻgʻiniga aylanib ulgurgan. Uning soʻzlariga koʻra, 15-20 yillik tarixga ega platformalar sunʼiy intellekt agentlari keltirib chiqaradigan murakkablik va miqyosga bardosh bera olmaydi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Alon “eski tizimlar yaqin orada ishdan chiqishi muqarrar” ekanini taʼkidladi.

NewCore platformasi insonlar va AI agentlarining identifikatorlarini yagona tizimda birlashtirishga moʻljallangan. Startap sunʼiy intellekt agentlariga oddiy servis hisob qaydnomalari sifatida emas, balki oʻz huquqlari, hayotiy sikli va ruxsatnomalariga ega “birinchi darajali shaxslar” sifatida qarash lozimligini ilgari surmoqda. Bu esa xavfsizlik xizmatlariga har bir botning harakatini aniq kuzatish imkonini beradi.

Kompaniya asoschilari jamoasi kiberxavfsizlik sohasida katta tajribaga ega mutaxassislardan iborat. Zohar Alon avvalroq Dome9 startapini asos solib, uni Check Point kompaniyasiga sotgan edi. Jamoaning boshqa aʼzolari orasida Isroilning mashhur Unit 8200 boʻlinmasi sobiq rahbari Amihai Neiderman va T-Mobile USA sobiq IT-direktori Erez Yarkoni bor.

Bozordagi turgʻunlikka qarshi yechim

Zohar Alonning aytishicha, NewCore gʻoyasi 2023-yilda yirik kompaniyalardan birining texnologik byudjetini koʻzdan kechirayotganida tugʻilgan. Identifikatsiya xizmatlari uchun toʻlanayotgan ulkan mablagʻlarga qaramay, mijozlar amaldagi xizmat koʻrsatuvchi provayderlar sifatidan mutlaqo norozi boʻlgan. Bu esa bozorda raqobatning kamligi va texnologik turgʻunlik mavjudligidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham raqamli transformatsiya jadallashayotgan bir paytda, bank va moliya sektorida sunʼiy intellekt botlaridan foydalanish kengaymoqda. NewCore kabi yechimlar kelajakda mahalliy kompaniyalar uchun ham kiberhujumlardan himoyalanish va avtomatlashtirilgan tizimlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt agentlari ishchi kuchining ajralmas qismiga aylanar ekan, ularni identifikatsiya qilish va nazorat qilish masalasi kiberxavfsizlikning yangi frontiga aylanadi. NewCore ushbu boʻshliqni toʻldirish orqali korporativ dunyoda raqamli xodimlarni boshqarishning yangi standartini oʻrnatmoqchi.

NewCoreSunʼniy IntellektKiberxavfsizlikStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

T-Bank mobil ilovasida yangi uylar savdosi uchun maxsus servis ishga tushirildiT-Bank mobil ilovasida yangi uylar savdosi uchun maxsus servis ishga tushirildiBugun, 14:24Minix kompaniyasi AMD Strix Halo platformasida ishlovchi ER939-AI Pro mini-PKni taqdim etdiMinix kompaniyasi AMD Strix Halo platformasida ishlovchi ER939-AI Pro mini-PKni taqdim etdiBugun, 14:20Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiGalactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiBugun, 13:55Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiHindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiBugun, 13:53Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaFox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 13:51OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiOnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiBugun, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus