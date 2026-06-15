Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildi
Dunyo boʻylab yirik korporatsiyalar sunʼiy intellekt (AI) agentlarini shunchaki dasturiy vosita sifatida emas, balki toʻlaqonli xodimlar sifatida ishga qabul qilishni boshlamoqda. Shu munosabat bilan, ushbu raqamli “xodimlar”ning xavfsizligi va identifikatsiyasini taʼminlash masalasi kun tartibiga chiqdi. NewCore kiberxavfsizlik startapi aynan shu muammoni hal etish uchun 66 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilgan holda oʻz faoliyatini ochiqladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Cyberstarts venchur jamgʻarmasi boshchiligidagi investitsiya raundida Index Ventures va Evolution Equity Partners kabi yirik kompaniyalar ishtirok etdi. Ushbu moliyalashtirishdan soʻng NewCore kompaniyasining bozor qiymati 300 million dollarga baholandi. Startapning asosiy maqsadi — sunʼiy intellekt agentlarini autentifikatsiya qilish, boshqarish va ularning korporativ tarmoqdagi harakatlarini nazorat qilish tizimini yaratishdir.
Hozirda koʻplab global kompaniyalar AI agentlarini ish jarayoniga integratsiya qilmoqda. Masalan, Goldman Sachs oʻtgan yili kod yozishga ixtisoslashgan Devin sunʼiy intellektini yangi xodim sifatida sinovdan oʻtkazdi. McKinsey konsalting giganti esa joriy yilda oʻzining 60 ming nafar inson xodimi bilan bir qatorda 25 mingta AI agenti faoliyat yuritayotganini maʼlum qildi. Bu kabi tendensiyalar raqamli ishchilarni boshqarish uchun yangicha yondashuvni talab etmoqda.
Eski tizimlar yangi davrga tayyor emasNewCore asoschisi va bosh direktori Zohar Alonning fikricha, mavjud identifikatsiya tizimlari korporativ xavfsizlikning eng zaif boʻgʻiniga aylanib ulgurgan. Uning soʻzlariga koʻra, 15-20 yillik tarixga ega platformalar sunʼiy intellekt agentlari keltirib chiqaradigan murakkablik va miqyosga bardosh bera olmaydi. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Alon “eski tizimlar yaqin orada ishdan chiqishi muqarrar” ekanini taʼkidladi.
NewCore platformasi insonlar va AI agentlarining identifikatorlarini yagona tizimda birlashtirishga moʻljallangan. Startap sunʼiy intellekt agentlariga oddiy servis hisob qaydnomalari sifatida emas, balki oʻz huquqlari, hayotiy sikli va ruxsatnomalariga ega “birinchi darajali shaxslar” sifatida qarash lozimligini ilgari surmoqda. Bu esa xavfsizlik xizmatlariga har bir botning harakatini aniq kuzatish imkonini beradi.
Kompaniya asoschilari jamoasi kiberxavfsizlik sohasida katta tajribaga ega mutaxassislardan iborat. Zohar Alon avvalroq Dome9 startapini asos solib, uni Check Point kompaniyasiga sotgan edi. Jamoaning boshqa aʼzolari orasida Isroilning mashhur Unit 8200 boʻlinmasi sobiq rahbari Amihai Neiderman va T-Mobile USA sobiq IT-direktori Erez Yarkoni bor.
Bozordagi turgʻunlikka qarshi yechimZohar Alonning aytishicha, NewCore gʻoyasi 2023-yilda yirik kompaniyalardan birining texnologik byudjetini koʻzdan kechirayotganida tugʻilgan. Identifikatsiya xizmatlari uchun toʻlanayotgan ulkan mablagʻlarga qaramay, mijozlar amaldagi xizmat koʻrsatuvchi provayderlar sifatidan mutlaqo norozi boʻlgan. Bu esa bozorda raqobatning kamligi va texnologik turgʻunlik mavjudligidan dalolat beradi.
Oʻzbekiston sharoitida ham raqamli transformatsiya jadallashayotgan bir paytda, bank va moliya sektorida sunʼiy intellekt botlaridan foydalanish kengaymoqda. NewCore kabi yechimlar kelajakda mahalliy kompaniyalar uchun ham kiberhujumlardan himoyalanish va avtomatlashtirilgan tizimlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt agentlari ishchi kuchining ajralmas qismiga aylanar ekan, ularni identifikatsiya qilish va nazorat qilish masalasi kiberxavfsizlikning yangi frontiga aylanadi. NewCore ushbu boʻshliqni toʻldirish orqali korporativ dunyoda raqamli xodimlarni boshqarishning yangi standartini oʻrnatmoqchi.
…