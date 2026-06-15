Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdi

·0·Texno
Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdi

Hindistonning Bengaluru shahrida joylashgan Sarvam sunʼiy intellekt startapi yangi moliyalashtirish bosqichida 234 million dollar sarmoya jalb qildi va kompaniyaning umumiy bozor qiymati 1,5 milliard dollarga yetdi. Bu muvaffaqiyat kompaniyani Hindistonning sunʼiy intellekt sohasidagi eng yangi “unikorn”iga aylantirdi. Mazkur investitsiya raundi dunyo miqyosida davlatlar va yirik korporatsiyalar muhim texnologiyalar hamda hisoblash infratuzilmasi ustidan nazoratni oʻz qoʻliga olishga intilayotgan bir paytda amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sarmoyadorlar orasida asosiy rolni HCL Group konglomeratining shoʻba korxonasi boʻlgan HCLTech kompaniyasi oʻynadi va u loyihaga 150 million dollar yoʻnaltirdi. Shuningdek, Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures va Peak XV Partners kabi nufuzli venchur jamgʻarmalari ham ushbu bosqichda ishtirok etdi. Sarvam endilikda oʻzining “B” seriyali moliyalashtirish bosqichida jami 300 million dollar yigʻishni maqsad qilgan.

Suveren sunʼiy intellekt va milliy manfaatlar

Ushbu yirik investitsiya ortida nafaqat tijoriy foyda, balki “suveren sunʼiy intellekt” konsepsiyasi ham yotibdi. Koʻplab davlatlar kabi Hindiston ham ilgʻor modellar va ularni harakatga keltiruvchi hisoblash quvvatlariga tashqi bogʻliqlikni kamaytirishni istaydi. Sarvam aynan mahalliy tillar va Hindistonning oʻziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan modellarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadi.

Hozirda kompaniyaning mahsulotlari bank ishi, sugʻurta, davlat xizmatlari va hatto mudofaa kabi strategik sohalarda qoʻllanilmoqda. HCLTech bilan hamkorlik Sarvam uchun ulkan imkoniyatlar ochadi: startap oʻzining intellektual modellarini HCLTech’ning keng qamrovli mijozlar bazasi, muhandislik resurslari va dasturiy taʼminot aktivlari bilan birlashtirib, bozorga kengroq kirib borishni rejalashtirmoqda.

Global raqobat va geosiyosiy cheklovlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hindiston OpenAI va Anthropic kabi gigantlar uchun AQSHdan keyingi ikkinchi yirik bozor hisoblansa-da, mamlakatda oʻzining kuchli fundamental modellarini yaratadigan kompaniyalar barmoq bilan sanarli. Yuqori hisoblash xarajatlari va kapitalga kirish imkoniyati cheklangani sababli, hind startaplari AQSH va Xitoyning boy raqobatchilari bilan kurashishda qiyinchilikka duch kelmoqda.

Yaqinda Anthropic kompaniyasi AQSH hukumati talabi bilan oʻzining eng yangi Fable 5 va Mythos 5 modellariga xorijliklar uchun kirishni yopib qoʻygani ushbu sohadagi geosiyosiy xavflarni yana bir bor tasdiqladi. Bunday cheklovlar mahalliy va mustaqil texnologiyalarni rivojlantirish qanchalik muhimligini koʻrsatib berdi. Sarvam kabi loyihalar aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishga xizmat qiladi.

Yangi jalb qilingan mablagʻlar agentli sunʼiy intellekt, dasturlash va kiberxavfsizlik yoʻnalishidagi tadqiqotlarni moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi. Shuningdek, kompaniya oʻzining hisoblash infratuzilmasini kengaytirib, turli sanoat tarmoqlarida texnologiyalarni joriy etish koʻlamini oshirishni koʻzlamoqda.

SarvamSunʼiy IntellektHindistonHCLTechStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiGalactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladiBugun, 13:55Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaFox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 13:51OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiOnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiSunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiBugun, 13:25Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiWindows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiBugun, 13:24Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiHuawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus