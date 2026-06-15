Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdi
Hindistonning Bengaluru shahrida joylashgan Sarvam sunʼiy intellekt startapi yangi moliyalashtirish bosqichida 234 million dollar sarmoya jalb qildi va kompaniyaning umumiy bozor qiymati 1,5 milliard dollarga yetdi. Bu muvaffaqiyat kompaniyani Hindistonning sunʼiy intellekt sohasidagi eng yangi “unikorn”iga aylantirdi. Mazkur investitsiya raundi dunyo miqyosida davlatlar va yirik korporatsiyalar muhim texnologiyalar hamda hisoblash infratuzilmasi ustidan nazoratni oʻz qoʻliga olishga intilayotgan bir paytda amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sarmoyadorlar orasida asosiy rolni HCL Group konglomeratining shoʻba korxonasi boʻlgan HCLTech kompaniyasi oʻynadi va u loyihaga 150 million dollar yoʻnaltirdi. Shuningdek, Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures va Peak XV Partners kabi nufuzli venchur jamgʻarmalari ham ushbu bosqichda ishtirok etdi. Sarvam endilikda oʻzining “B” seriyali moliyalashtirish bosqichida jami 300 million dollar yigʻishni maqsad qilgan.
Suveren sunʼiy intellekt va milliy manfaatlarUshbu yirik investitsiya ortida nafaqat tijoriy foyda, balki “suveren sunʼiy intellekt” konsepsiyasi ham yotibdi. Koʻplab davlatlar kabi Hindiston ham ilgʻor modellar va ularni harakatga keltiruvchi hisoblash quvvatlariga tashqi bogʻliqlikni kamaytirishni istaydi. Sarvam aynan mahalliy tillar va Hindistonning oʻziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan modellarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadi.
Hozirda kompaniyaning mahsulotlari bank ishi, sugʻurta, davlat xizmatlari va hatto mudofaa kabi strategik sohalarda qoʻllanilmoqda. HCLTech bilan hamkorlik Sarvam uchun ulkan imkoniyatlar ochadi: startap oʻzining intellektual modellarini HCLTech’ning keng qamrovli mijozlar bazasi, muhandislik resurslari va dasturiy taʼminot aktivlari bilan birlashtirib, bozorga kengroq kirib borishni rejalashtirmoqda.
Global raqobat va geosiyosiy cheklovlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hindiston OpenAI va Anthropic kabi gigantlar uchun AQSHdan keyingi ikkinchi yirik bozor hisoblansa-da, mamlakatda oʻzining kuchli fundamental modellarini yaratadigan kompaniyalar barmoq bilan sanarli. Yuqori hisoblash xarajatlari va kapitalga kirish imkoniyati cheklangani sababli, hind startaplari AQSH va Xitoyning boy raqobatchilari bilan kurashishda qiyinchilikka duch kelmoqda.
Yaqinda Anthropic kompaniyasi AQSH hukumati talabi bilan oʻzining eng yangi Fable 5 va Mythos 5 modellariga xorijliklar uchun kirishni yopib qoʻygani ushbu sohadagi geosiyosiy xavflarni yana bir bor tasdiqladi. Bunday cheklovlar mahalliy va mustaqil texnologiyalarni rivojlantirish qanchalik muhimligini koʻrsatib berdi. Sarvam kabi loyihalar aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishga xizmat qiladi.
Yangi jalb qilingan mablagʻlar agentli sunʼiy intellekt, dasturlash va kiberxavfsizlik yoʻnalishidagi tadqiqotlarni moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi. Shuningdek, kompaniya oʻzining hisoblash infratuzilmasini kengaytirib, turli sanoat tarmoqlarida texnologiyalarni joriy etish koʻlamini oshirishni koʻzlamoqda.
…