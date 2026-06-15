Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladi

·0·Texno
Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladi

Xitoyning xususiy Galactic Energy kosmik kompaniyasi Ceres-2 (YY1) raketa-tashuvchisining muvaffaqiyatsiz parvozi boʻyicha olib borilgan texnik tekshiruvlarni yakunladi. Kompaniya mutaxassislari birinchi bosqich dvigatelida yuzaga kelgan nosozlik sabablarini aniqlab, kelajakdagi missiyalarda bunday xatolarga yoʻl qoʻymaslik boʻyicha aniq rejalarni belgilab olishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 17-yanvar kuni Szyusyuan kosmodromidan uchirilgan Ceres-2 raketasi startdan koʻp oʻtmay texnik nosozlikka uchragan edi. Raketa havoga koʻtarilganidan soʻng kutilmagan anomaliya tufayli balandlikni yoʻqotib, start maydonchasi yaqiniga qulab tushgan. Ushbu hodisa natijasida bortdagi barcha tijoriy sunʼiy yoʻldoshlar butunlay yoʻq qilingan.

Nosozlik sabablari va oʻtkazilgan tahlillar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galactic Energy tomonidan tuzilgan maxsus ishchi guruhi halokat sabablarini sinchiklab oʻrganib chiqdi. Oʻtkazilgan texnik yigʻilishda birinchi bosqich dvigatelining ishdan chiqish mexanizmi toʻliq tushunilgani va laboratoriya sharoitida ushbu xatolikni qayta takrorlashga muvaffaq boʻlingani maʼlum qilindi.

Tahlillar shuni koʻrsatdiki, muammo aniq bir texnik nuqson bilan bogʻliq boʻlib, u raketaning barqarorligiga bevosita taʼsir koʻrsatgan. Kompaniya muhandislari nosozlikni bartaraf etish uchun takomillashtirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishdi va ularning samaradorligini sinovdan oʻtkazishdi. Bu esa keyingi parvozlarda xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Xususiy kosmonavtika uchun saboqlar

Galactic Energy vakillari olingan achchiq tajriba kompaniya uchun muhim dars boʻlganini taʼkidlashmoqda. Xususiy kosmik sanoatda har bir muvaffaqiyatsizlik texnologiyalarni yanada mukammallashtirish uchun imkoniyat sifatida koʻriladi. Kompaniya kelgusi uchirishlarda barcha xavf-xatarlarni minimallashtirishga vaʼda bermoqda.

Hozirda kompaniya Ceres-2 loyihasini toʻxtatib qoʻymoqchi emas, aksincha, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etgan holda yangi parvozlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xitoyning xususiy kosmik sektori soʻnggi yillarda jadal rivojlanmoqda va Galactic Energy kabi startaplar global bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda.

Ushbu voqea tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni yetkazib berish bozorida raqobat kuchaygan bir paytda yuz berdi. Shunga qaramay, kompaniyaning ochiq va shaffof tekshiruvi investorlar va hamkorlar orasida ishonchni saqlab qolishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Galactic EnergyCeres-2KosmosRaketaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiHindistonning Sarvam startapi 234 million dollar investitsiya jalb qilib, unikorn maqomiga erishdiBugun, 13:53Fox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaFox korporatsiyasi Roku striming platformasini 22 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 13:51OnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiOnePlus hamyonbop smartfonlar bozorini portlatmoqchi: Yangi N6 modeli anons qilindiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiSunʼiy intellekt agentlari uchun raqamli pasport: NewCore startapi 66 million dollar jalb qildiBugun, 13:25Windows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiWindows 11 tizimidagi yangi yangilanish jiddiy nosozliklarni keltirib chiqardiBugun, 13:24Huawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiHuawei Windows tizimidan voz kechmoqda: HarmonyOS oʻrnatilgan ilk kompyuterlar chiqadiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus