Galactic Energy kompaniyasi Ceres-2 raketa halokati sabablarini ochiqladi
Xitoyning xususiy Galactic Energy kosmik kompaniyasi Ceres-2 (YY1) raketa-tashuvchisining muvaffaqiyatsiz parvozi boʻyicha olib borilgan texnik tekshiruvlarni yakunladi. Kompaniya mutaxassislari birinchi bosqich dvigatelida yuzaga kelgan nosozlik sabablarini aniqlab, kelajakdagi missiyalarda bunday xatolarga yoʻl qoʻymaslik boʻyicha aniq rejalarni belgilab olishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 17-yanvar kuni Szyusyuan kosmodromidan uchirilgan Ceres-2 raketasi startdan koʻp oʻtmay texnik nosozlikka uchragan edi. Raketa havoga koʻtarilganidan soʻng kutilmagan anomaliya tufayli balandlikni yoʻqotib, start maydonchasi yaqiniga qulab tushgan. Ushbu hodisa natijasida bortdagi barcha tijoriy sunʼiy yoʻldoshlar butunlay yoʻq qilingan.
Nosozlik sabablari va oʻtkazilgan tahlillarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galactic Energy tomonidan tuzilgan maxsus ishchi guruhi halokat sabablarini sinchiklab oʻrganib chiqdi. Oʻtkazilgan texnik yigʻilishda birinchi bosqich dvigatelining ishdan chiqish mexanizmi toʻliq tushunilgani va laboratoriya sharoitida ushbu xatolikni qayta takrorlashga muvaffaq boʻlingani maʼlum qilindi.
Tahlillar shuni koʻrsatdiki, muammo aniq bir texnik nuqson bilan bogʻliq boʻlib, u raketaning barqarorligiga bevosita taʼsir koʻrsatgan. Kompaniya muhandislari nosozlikni bartaraf etish uchun takomillashtirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishdi va ularning samaradorligini sinovdan oʻtkazishdi. Bu esa keyingi parvozlarda xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.
Xususiy kosmonavtika uchun saboqlarGalactic Energy vakillari olingan achchiq tajriba kompaniya uchun muhim dars boʻlganini taʼkidlashmoqda. Xususiy kosmik sanoatda har bir muvaffaqiyatsizlik texnologiyalarni yanada mukammallashtirish uchun imkoniyat sifatida koʻriladi. Kompaniya kelgusi uchirishlarda barcha xavf-xatarlarni minimallashtirishga vaʼda bermoqda.
Hozirda kompaniya Ceres-2 loyihasini toʻxtatib qoʻymoqchi emas, aksincha, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etgan holda yangi parvozlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Xitoyning xususiy kosmik sektori soʻnggi yillarda jadal rivojlanmoqda va Galactic Energy kabi startaplar global bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda.
Ushbu voqea tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni yetkazib berish bozorida raqobat kuchaygan bir paytda yuz berdi. Shunga qaramay, kompaniyaning ochiq va shaffof tekshiruvi investorlar va hamkorlar orasida ishonchni saqlab qolishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.
…