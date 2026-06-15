Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildi
Portativ oʻyin qurilmalari bozori 2026-yilning boshida sezilarli oʻsishni namoyish etmoqda. AliExpress MDH tahlilchilari tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, mazkur toifadagi gadjetlarga boʻlgan talab oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 40 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich foydalanuvchilarning mobil oʻyin tajribasiga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganini va ixcham qurilmalar bozori kengayayotganini tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sotuvlar hajmi boʻyicha birinchi oʻrinni kutilmaganda hamyonbop segment vakillari egalladi. Xususan, R36S turkumidagi retro-konsollar eng koʻp sotilgan qurilmalar reytingida yetakchilik qilmoqda. Boyhom kabi Xitoy brendlari tomonidan ishlab chiqariladigan ushbu gadjetlar oʻzining arzonligi va klassik oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlashi bilan xaridorlar eʼtiborini tortgan.
Android va Linux tizimidagi yetakchilarReytingning keyingi pogʻonalaridan Android operatsion tizimida ishlovchi Retroid Pocket 6 modeli joy oldi. Ushbu qurilma nafaqat zamonaviy mobil oʻyinlarni, balki turli emulyatorlarni ham yuqori sifatda ishga tushirish imkonini beradi. Shuningdek, roʻyxatda Nintendo Switch turkumidagi konsollar — Lite va OLED versiyalari ham oʻrin olgan boʻlib, u yirik brendlar orasida kuchli uchlikka kirgan yagona vakil boʻldi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar orasida emulyatsiya uchun moʻljallangan Ayaneo va AYN kabi Android-konsollarga hamda Linux tizimida ishlovchi Miyoo va Anbernic kabi ixcham qurilmalarga talab yuqori. Bu kabi gadjetlar odatda mahalliy doʻkonlarda kam uchrashi yoki xorijdan toʻgʻridan-toʻgʻri buyurtma berish ancha arzon tushishi sababli AliExpress platformasida ommalashgan.
Oʻzbekiston bozorida ham portativ konsollarga boʻlgan qiziqish global tendensiyalarga mos ravishda rivojlanmoqda. Garchi bizning hududda Nintendo brendi rasmiy servis markazlariga ega boʻlmasa-da, ixcham oʻyin qurilmalari yoshlar va retro-oʻyin ishqibozlari orasida tobora ommalashib bormoqda. Ayniqsa, hamyonbop retro-konsollar sovgʻa sifatida yoki sayohat vaqtida vaqt oʻtkazish uchun qulay vosita sifatida koʻrilmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, portativ konsollar bozorining oʻsishiga quyidagi omillar sabab boʻlmoqda:
- Smartfon oʻyinlaridan farqli oʻlaroq, jismoniy tugmalar va joystiklarning mavjudligi;
- Eski klassik oʻyinlarga boʻlgan nostalgiya va ularning zamonaviy ekranlarda qayta jonlanishi;
- Xitoy brendlari tomonidan taklif etilayotgan hamyonbop narxlar va yuqori unumdorlik;
- Qurilmalarning avtonom ishlash vaqti va ixchamligi.
…