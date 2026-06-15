Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildi

·1·Texno
Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildi

Portativ oʻyin qurilmalari bozori 2026-yilning boshida sezilarli oʻsishni namoyish etmoqda. AliExpress MDH tahlilchilari tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, mazkur toifadagi gadjetlarga boʻlgan talab oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 40 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich foydalanuvchilarning mobil oʻyin tajribasiga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganini va ixcham qurilmalar bozori kengayayotganini tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sotuvlar hajmi boʻyicha birinchi oʻrinni kutilmaganda hamyonbop segment vakillari egalladi. Xususan, R36S turkumidagi retro-konsollar eng koʻp sotilgan qurilmalar reytingida yetakchilik qilmoqda. Boyhom kabi Xitoy brendlari tomonidan ishlab chiqariladigan ushbu gadjetlar oʻzining arzonligi va klassik oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlashi bilan xaridorlar eʼtiborini tortgan.

Android va Linux tizimidagi yetakchilar

Reytingning keyingi pogʻonalaridan Android operatsion tizimida ishlovchi Retroid Pocket 6 modeli joy oldi. Ushbu qurilma nafaqat zamonaviy mobil oʻyinlarni, balki turli emulyatorlarni ham yuqori sifatda ishga tushirish imkonini beradi. Shuningdek, roʻyxatda Nintendo Switch turkumidagi konsollar — Lite va OLED versiyalari ham oʻrin olgan boʻlib, u yirik brendlar orasida kuchli uchlikka kirgan yagona vakil boʻldi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar orasida emulyatsiya uchun moʻljallangan Ayaneo va AYN kabi Android-konsollarga hamda Linux tizimida ishlovchi Miyoo va Anbernic kabi ixcham qurilmalarga talab yuqori. Bu kabi gadjetlar odatda mahalliy doʻkonlarda kam uchrashi yoki xorijdan toʻgʻridan-toʻgʻri buyurtma berish ancha arzon tushishi sababli AliExpress platformasida ommalashgan.

Oʻzbekiston bozorida ham portativ konsollarga boʻlgan qiziqish global tendensiyalarga mos ravishda rivojlanmoqda. Garchi bizning hududda Nintendo brendi rasmiy servis markazlariga ega boʻlmasa-da, ixcham oʻyin qurilmalari yoshlar va retro-oʻyin ishqibozlari orasida tobora ommalashib bormoqda. Ayniqsa, hamyonbop retro-konsollar sovgʻa sifatida yoki sayohat vaqtida vaqt oʻtkazish uchun qulay vosita sifatida koʻrilmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, portativ konsollar bozorining oʻsishiga quyidagi omillar sabab boʻlmoqda:

  • Smartfon oʻyinlaridan farqli oʻlaroq, jismoniy tugmalar va joystiklarning mavjudligi;
  • Eski klassik oʻyinlarga boʻlgan nostalgiya va ularning zamonaviy ekranlarda qayta jonlanishi;
  • Xitoy brendlari tomonidan taklif etilayotgan hamyonbop narxlar va yuqori unumdorlik;
  • Qurilmalarning avtonom ishlash vaqti va ixchamligi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2026-yil portativ geyming uchun yangi yuksalish davri boʻlishi kutilmoqda. Foydalanuvchilar endilikda faqat qimmatbaho brendlar bilan cheklanib qolmay, oʻz ehtiyojlariga mos keladigan turli operatsion tizimlardagi muqobil qurilmalarni faol tarzda tanlamoqda.

AliExpressNintendo SwitchGadjetlarTexnologiyaOʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiSpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiBugun, 14:55Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus