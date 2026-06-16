Intel va NVIDIA hamkorligi: Grafika olamida inqilobiy protsessorlar 2028-yilda chiqadi
Yarimoʻtkazgichlar bozorining ikki giganti — Intel va NVIDIA oʻrtasidagi kutilmagan ittifoq yangi bosqichga chiqmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, NVIDIA grafik yadrolari bilan jihozlangan Intel protsessorlari avval taxmin qilinganidan vaqtliroq, yaʼni 2028-yilning boshidayoq bozorga chiqishi mumkin. Bu texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki ikki raqobatchining bir platformada birlashishi noutbuklar va ixcham kompyuterlar unumdorligini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlab ushbu mahsulotlar 2029-yildan erta chiqmasligi haqida mish-mishlar yurgan edi. Biroq taniqli texnologik insayder va DonanimHaber nashrining sobiq muharriri Erdi Ozyuagʻning xabar berishicha, loyiha jadallashtirilgan. Katta ehtimol bilan, yangi chiplarning rasmiy taqdimoti 2028-yil yanvar oyida oʻtkaziladigan nufuzli CES koʻrgazmasida boʻlib oʻtadi. Ixbt.com sayti ham ushbu muddatlarning reallikka yaqinligini tasdiqlamoqda.
Serpent Lake oilasi va yangi imkoniyatlarMazkur protsessorlar Serpent Lake liniyasi doirasida ishlab chiqilishi kutilmoqda. Hozircha loyihaning texnik tafsilotlari sir tutilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar Intel nima uchun bunday qadamga qoʻl urganini tahlil qilishmoqda. Gap shundaki, Intel kompaniyasining oʻzida ham ancha kuchli oʻrnatilgan grafik yechimlar (iGPU) mavjud. Biroq NVIDIA kompaniyasining grafik texnologiyalar, ayniqsa, sunʼiy intellekt va nurlarni kuzatish (Ray Tracing) sohasidagi yetakchiligi Intel uchun oʻz mahsulotlari jozibadorligini oshirishda qoʻl keladi.
Ushbu hamkorlik natijasida paydo boʻladigan protsessorlar, ayniqsa, geymerlar va professional vizual kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan noutbuklar segmentida inqilob qilishi mumkin. Foydalanuvchilar alohida (diskret) videokartasiz ham ogʻir oʻyinlarni yuqori sifatda oʻynash yoki murakkab grafik vazifalarni bajarish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa qurilmalarning ixchamroq, energiya tejamkor va arzonroq boʻlishini taʼminlaydi.
Bozordagi raqobat va strategik maqsadlarOʻzbekiston bozorida ham Intel protsessorlariga asoslangan noutbuklar juda ommabop ekanini hisobga olsak, 2028-yilda mahalliy doʻkonlarda ham NVIDIA grafikali universal chiplarni koʻrishimiz mumkin boʻladi. Bu Apple kompaniyasining oʻzining M-seriyali chiplari orqali erishgan yutuqlariga munosib javob boʻlishi kutilmoqda. Intel va NVIDIA hamkorligi Windows ekotizimidagi qurilmalarning grafik quvvatini yangi choʻqqiga olib chiqadi.
Hozircha protsessorlarning aniq xususiyatlari shakllanish jarayonida, chunki 2028-yilgacha texnologiyalar yana bir necha bor yangilanishga ulguradi. Ammo bir narsa aniq: Intel oʻzining protsessor arxitekturasini NVIDIA kompaniyasining grafik qudrati bilan birlashtirish orqali bozordagi yetakchiligini mustahkamlamoqchi. Bu kabi hamkorliklar odatda sohada yangi standartlarni belgilab beradi va raqobatchilarni, jumladan AMD kompaniyasini ham yangi choralar koʻrishga majbur qiladi.
…