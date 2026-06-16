Intel va NVIDIA hamkorligi: Grafika olamida inqilobiy protsessorlar 2028-yilda chiqadi

·0·Texno
Intel va NVIDIA hamkorligi: Grafika olamida inqilobiy protsessorlar 2028-yilda chiqadi

Yarimoʻtkazgichlar bozorining ikki giganti — Intel va NVIDIA oʻrtasidagi kutilmagan ittifoq yangi bosqichga chiqmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, NVIDIA grafik yadrolari bilan jihozlangan Intel protsessorlari avval taxmin qilinganidan vaqtliroq, yaʼni 2028-yilning boshidayoq bozorga chiqishi mumkin. Bu texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki ikki raqobatchining bir platformada birlashishi noutbuklar va ixcham kompyuterlar unumdorligini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab ushbu mahsulotlar 2029-yildan erta chiqmasligi haqida mish-mishlar yurgan edi. Biroq taniqli texnologik insayder va DonanimHaber nashrining sobiq muharriri Erdi Ozyuagʻning xabar berishicha, loyiha jadallashtirilgan. Katta ehtimol bilan, yangi chiplarning rasmiy taqdimoti 2028-yil yanvar oyida oʻtkaziladigan nufuzli CES koʻrgazmasida boʻlib oʻtadi. Ixbt.com sayti ham ushbu muddatlarning reallikka yaqinligini tasdiqlamoqda.

Serpent Lake oilasi va yangi imkoniyatlar

Mazkur protsessorlar Serpent Lake liniyasi doirasida ishlab chiqilishi kutilmoqda. Hozircha loyihaning texnik tafsilotlari sir tutilayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar Intel nima uchun bunday qadamga qoʻl urganini tahlil qilishmoqda. Gap shundaki, Intel kompaniyasining oʻzida ham ancha kuchli oʻrnatilgan grafik yechimlar (iGPU) mavjud. Biroq NVIDIA kompaniyasining grafik texnologiyalar, ayniqsa, sunʼiy intellekt va nurlarni kuzatish (Ray Tracing) sohasidagi yetakchiligi Intel uchun oʻz mahsulotlari jozibadorligini oshirishda qoʻl keladi.

Ushbu hamkorlik natijasida paydo boʻladigan protsessorlar, ayniqsa, geymerlar va professional vizual kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan noutbuklar segmentida inqilob qilishi mumkin. Foydalanuvchilar alohida (diskret) videokartasiz ham ogʻir oʻyinlarni yuqori sifatda oʻynash yoki murakkab grafik vazifalarni bajarish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa qurilmalarning ixchamroq, energiya tejamkor va arzonroq boʻlishini taʼminlaydi.

Bozordagi raqobat va strategik maqsadlar

Oʻzbekiston bozorida ham Intel protsessorlariga asoslangan noutbuklar juda ommabop ekanini hisobga olsak, 2028-yilda mahalliy doʻkonlarda ham NVIDIA grafikali universal chiplarni koʻrishimiz mumkin boʻladi. Bu Apple kompaniyasining oʻzining M-seriyali chiplari orqali erishgan yutuqlariga munosib javob boʻlishi kutilmoqda. Intel va NVIDIA hamkorligi Windows ekotizimidagi qurilmalarning grafik quvvatini yangi choʻqqiga olib chiqadi.

Hozircha protsessorlarning aniq xususiyatlari shakllanish jarayonida, chunki 2028-yilgacha texnologiyalar yana bir necha bor yangilanishga ulguradi. Ammo bir narsa aniq: Intel oʻzining protsessor arxitekturasini NVIDIA kompaniyasining grafik qudrati bilan birlashtirish orqali bozordagi yetakchiligini mustahkamlamoqchi. Bu kabi hamkorliklar odatda sohada yangi standartlarni belgilab beradi va raqobatchilarni, jumladan AMD kompaniyasini ham yangi choralar koʻrishga majbur qiladi.

IntelNVIDIAProtsessorTexnologiyaSerpent Lake
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiAyaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildiBugun, 06:00MacBook Air noutbuklari uchun yangi narxlar e’lon qilindi.MacBook Air noutbuklari uchun yangi narxlar e’lon qilindi.Bugun, 05:55Baseus kompaniyasi 160 vatt quvvatga ega yangi Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini taqdim etdiBaseus kompaniyasi 160 vatt quvvatga ega yangi Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 01:55Sundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindiSundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindiBugun, 23:56AQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaAQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaBugun, 21:55SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi