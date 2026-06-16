Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildi
Portativ oʻyin qurilmalari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Ayaneo kompaniyasi oʻzining mashhur Pocket Micro konsolining davomchisi ustida ishlayotganini rasman tasdiqladi. Ikki yildan ortiq vaqt davomida kutilgan ushbu yangilanish Pocket Micro 2 deb nomlanadi va u retro-geymerlar hamda ixcham gadjet ishqibozlari uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Original model oʻz vaqtida afsonaviy Game Boy Micro dizaynini eslatuvchi koʻrinishi va Android operatsion tizimida ishlashi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Yangi avlod qurilmasi esa nafaqat tashqi koʻrinish, balki texnik imkoniyatlar borasida ham sezilarli oʻsishni vaʼda qilmoqda. Ayaneo brendining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, yangi gadjet oʻzidan oldingi modelga qaraganda ancha quvvatliroq boʻladi.
Texnik imkoniyatlar va kutilayotgan oʻzgarishlarHozircha Ayaneo Pocket Micro 2 modelining aniq texnik xususiyatlari va tashqi koʻrinishi sir tutilmoqda. Biroq, ixbt.com nashrining xabar berishicha, ishlab chiqaruvchi qurilma bazasida yanada kuchliroq SoC (tizimli chip) oʻrnatilishiga ishora qilgan. Eslatib oʻtamiz, birinchi avlod Pocket Micro va uning hamyonbop Pocket Micro Classic versiyasi Helio G99 protsessori bilan jihozlangan edi.
Yangi protsessorning oʻrnatilishi konsolga nafaqat retro-oʻyinlarni, balki zamonaviyroq va resurs talab qiladigan Android oʻyinlarini ham bemalol ishga tushirish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida qurilmaning raqobatbardoshligini oshiradi. Kompaniya yaqin kunlarda maxsus onlayn-prezentatsiya oʻtkazishni rejalashtirgan boʻlib, unda barcha tafsilotlar ochiqlanishi kutilmoqda.
Ayaneo kompaniyasining ushbu yoʻnalishdagi rejalari faqat Pocket Micro 2 bilan cheklanib qolmaydi. Maʼlum boʻlishicha, brend 2026-yilda yana bir vertikal dizayndagi Konkr Pocket Block deb nomlangan modelni chiqarishni ham maqsad qilgan. Bu esa kompaniyaning ixcham oʻyin qurilmalari segmentida uzoq muddatli strategiyaga ega ekanligidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday qurilmalar qiziqarli boʻlishi tabiiy. Soʻnggi yillarda yurtimizda portativ konsollarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Ayaneo mahsulotlari odatda yuqori sifatli materiallar va oʻziga xos dizayni bilan ajralib turadi, bu esa ularni kolleksionerlar va yoʻlda oʻyin oʻynashni xush koʻruvchilar uchun ideal tanlovga aylantiradi.
…