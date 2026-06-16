Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildi

·0·Texno
Ayaneo kompaniyasi yangi Pocket Micro 2 portativ oʻyin konsolini anons qildi

Portativ oʻyin qurilmalari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Ayaneo kompaniyasi oʻzining mashhur Pocket Micro konsolining davomchisi ustida ishlayotganini rasman tasdiqladi. Ikki yildan ortiq vaqt davomida kutilgan ushbu yangilanish Pocket Micro 2 deb nomlanadi va u retro-geymerlar hamda ixcham gadjet ishqibozlari uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Original model oʻz vaqtida afsonaviy Game Boy Micro dizaynini eslatuvchi koʻrinishi va Android operatsion tizimida ishlashi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi. Yangi avlod qurilmasi esa nafaqat tashqi koʻrinish, balki texnik imkoniyatlar borasida ham sezilarli oʻsishni vaʼda qilmoqda. Ayaneo brendining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, yangi gadjet oʻzidan oldingi modelga qaraganda ancha quvvatliroq boʻladi.

Texnik imkoniyatlar va kutilayotgan oʻzgarishlar

Hozircha Ayaneo Pocket Micro 2 modelining aniq texnik xususiyatlari va tashqi koʻrinishi sir tutilmoqda. Biroq, ixbt.com nashrining xabar berishicha, ishlab chiqaruvchi qurilma bazasida yanada kuchliroq SoC (tizimli chip) oʻrnatilishiga ishora qilgan. Eslatib oʻtamiz, birinchi avlod Pocket Micro va uning hamyonbop Pocket Micro Classic versiyasi Helio G99 protsessori bilan jihozlangan edi.

Yangi protsessorning oʻrnatilishi konsolga nafaqat retro-oʻyinlarni, balki zamonaviyroq va resurs talab qiladigan Android oʻyinlarini ham bemalol ishga tushirish imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida qurilmaning raqobatbardoshligini oshiradi. Kompaniya yaqin kunlarda maxsus onlayn-prezentatsiya oʻtkazishni rejalashtirgan boʻlib, unda barcha tafsilotlar ochiqlanishi kutilmoqda.

Ayaneo kompaniyasining ushbu yoʻnalishdagi rejalari faqat Pocket Micro 2 bilan cheklanib qolmaydi. Maʼlum boʻlishicha, brend 2026-yilda yana bir vertikal dizayndagi Konkr Pocket Block deb nomlangan modelni chiqarishni ham maqsad qilgan. Bu esa kompaniyaning ixcham oʻyin qurilmalari segmentida uzoq muddatli strategiyaga ega ekanligidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday qurilmalar qiziqarli boʻlishi tabiiy. Soʻnggi yillarda yurtimizda portativ konsollarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Ayaneo mahsulotlari odatda yuqori sifatli materiallar va oʻziga xos dizayni bilan ajralib turadi, bu esa ularni kolleksionerlar va yoʻlda oʻyin oʻynashni xush koʻruvchilar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

AyaneoPocket Micro 2TexnologiyaKonsolAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel va NVIDIA hamkorligi: Grafika olamida inqilobiy protsessorlar 2028-yilda chiqadiIntel va NVIDIA hamkorligi: Grafika olamida inqilobiy protsessorlar 2028-yilda chiqadiBugun, 05:58MacBook Air noutbuklari uchun yangi narxlar e’lon qilindi.MacBook Air noutbuklari uchun yangi narxlar e’lon qilindi.Bugun, 05:55Baseus kompaniyasi 160 vatt quvvatga ega yangi Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini taqdim etdiBaseus kompaniyasi 160 vatt quvvatga ega yangi Spacemate RD1 Pro dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 01:55Sundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindiSundar Pichai Stenford bitiruv marosimida norozilik va hayqiriqlar bilan kutib olindiBugun, 23:56AQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaAQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqdaBugun, 21:55SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi