Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqda
Quyosh tizimining markaziy yoritqichi boʻlgan Quyoshda faollikning sezilarli darajada pasayishi kuzatilmoqda. Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti (IKI) va Quyosh-yer fizikasi instituti (ISZF) mutaxassislari yulduzning «yozgi uyqu» fazasiga oʻtayotganini qayd etishdi. Bu holat nafaqat mavsumiy xarakterga ega, balki joriy Quyosh siklining umumiy pasayish davriga ham toʻgʻri kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Olimlarning taʼkidlashicha, ayni damda Quyosh yuzasida jiddiy oʻzgarishlar yoki xavfli chaqnashlar kuzatilmayapti. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, yulduz sirtidagi jarayonlar hozirda ancha «zerikarli» tus olgan va Yer uchun hech qanday xavf tugʻdirmaydi. Bu esa yaqin haftalar ichida kuchli magnit boʻronlari boʻlmasligidan dalolat beradi.
Magnit boʻronlari xavfi ortda qoldimi?Hozirgi vaqtda Quyoshda faqat 4465-raqamli dogʻlar guruhi bilan bogʻliq oʻrtacha chaqnash faolligi saqlanib turibdi. Biroq mutaxassislarning prognozlariga koʻra, ushbu sohaning energiya zaxirasi tugashi bilan asosiy koʻrsatkichlar minimal darajaga tushishi kutilmoqda. Bu esa Yer magnit maydonining barqarorlashishiga xizmat qiladi.
Shuningdek, Quyosh sirtida bir nechta yirik protuberanslar (gaz bulutlari) aniqlangan. Agar ular yulduz sirtidan uzilib koinotga otilsa ham, ularning yoʻnalishi Yerga qarshi boʻlmasligi taʼkidlanmoqda. Bunday hodisalar faqatgina astronomlar uchun chiroyli videolavhalar tayyorlashga xizmat qilishi mumkin, xolos.
Geomagnit faollikning past darajasi yaqin bir oy davomida saqlanib qolishi kutilmoqda. Bu ayniqsa magnit boʻronlariga taʼsirchan, surunkali kasalliklarga chalingan insonlar uchun xushxabar hisoblanadi. Chunki atmosferadagi keskin oʻzgarishlar va bosimning oʻynashi ushbu davrda minimal darajada boʻladi.
Shunga qaramay, olimlar ehtiyotkorlikni yoʻqotmaslikka chaqirishmoqda. Quyosh dinamik tizim boʻlgani sababli, mutlaqo «sokin» ssenariy har doim ham kafolatlanmagan. Ayrim kutilmagan chaqnashlar toʻsatdan sodir boʻlishi mumkin, biroq ularning miqyosi global aloqa tizimlari yoki elektrotarmoqlarga zarar yetkazadigan darajada boʻlmaydi.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va ob-havoga sezgir insonlar uchun ushbu «yozgi uyqu» davri nisbatan xotirjam oʻtishi prognoz qilinmoqda. Quyosh oʻzining navbatdagi faollik choʻqqisiga chiqquniga qadar Yer aholisi geomagnit barqarorlikdan bahramand boʻlishlari mumkin.
…