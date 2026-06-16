Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqda

·57·Texno
Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqda

Quyosh tizimining markaziy yoritqichi boʻlgan Quyoshda faollikning sezilarli darajada pasayishi kuzatilmoqda. Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti (IKI) va Quyosh-yer fizikasi instituti (ISZF) mutaxassislari yulduzning «yozgi uyqu» fazasiga oʻtayotganini qayd etishdi. Bu holat nafaqat mavsumiy xarakterga ega, balki joriy Quyosh siklining umumiy pasayish davriga ham toʻgʻri kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlarning taʼkidlashicha, ayni damda Quyosh yuzasida jiddiy oʻzgarishlar yoki xavfli chaqnashlar kuzatilmayapti. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, yulduz sirtidagi jarayonlar hozirda ancha «zerikarli» tus olgan va Yer uchun hech qanday xavf tugʻdirmaydi. Bu esa yaqin haftalar ichida kuchli magnit boʻronlari boʻlmasligidan dalolat beradi.

Magnit boʻronlari xavfi ortda qoldimi?

Hozirgi vaqtda Quyoshda faqat 4465-raqamli dogʻlar guruhi bilan bogʻliq oʻrtacha chaqnash faolligi saqlanib turibdi. Biroq mutaxassislarning prognozlariga koʻra, ushbu sohaning energiya zaxirasi tugashi bilan asosiy koʻrsatkichlar minimal darajaga tushishi kutilmoqda. Bu esa Yer magnit maydonining barqarorlashishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, Quyosh sirtida bir nechta yirik protuberanslar (gaz bulutlari) aniqlangan. Agar ular yulduz sirtidan uzilib koinotga otilsa ham, ularning yoʻnalishi Yerga qarshi boʻlmasligi taʼkidlanmoqda. Bunday hodisalar faqatgina astronomlar uchun chiroyli videolavhalar tayyorlashga xizmat qilishi mumkin, xolos.

Geomagnit faollikning past darajasi yaqin bir oy davomida saqlanib qolishi kutilmoqda. Bu ayniqsa magnit boʻronlariga taʼsirchan, surunkali kasalliklarga chalingan insonlar uchun xushxabar hisoblanadi. Chunki atmosferadagi keskin oʻzgarishlar va bosimning oʻynashi ushbu davrda minimal darajada boʻladi.

Shunga qaramay, olimlar ehtiyotkorlikni yoʻqotmaslikka chaqirishmoqda. Quyosh dinamik tizim boʻlgani sababli, mutlaqo «sokin» ssenariy har doim ham kafolatlanmagan. Ayrim kutilmagan chaqnashlar toʻsatdan sodir boʻlishi mumkin, biroq ularning miqyosi global aloqa tizimlari yoki elektrotarmoqlarga zarar yetkazadigan darajada boʻlmaydi.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va ob-havoga sezgir insonlar uchun ushbu «yozgi uyqu» davri nisbatan xotirjam oʻtishi prognoz qilinmoqda. Quyosh oʻzining navbatdagi faollik choʻqqisiga chiqquniga qadar Yer aholisi geomagnit barqarorlikdan bahramand boʻlishlari mumkin.

QuyoshMagnit BoʻroniKoinotAstronomiyaFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55Koinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaKoinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaBugun, 08:53Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariRossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariBugun, 08:28Yaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiYaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiBugun, 08:27Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiMaʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 07:51Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi