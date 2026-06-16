2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi

·0·Texno
2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida mashhur boʻlgan 2GIS kartografiya xizmati oʻzining navbatdagi yirik yangilanishini taqdim etdi. Endilikda servis shunchaki yoʻl koʻrsatuvchi xarita emas, balki ijtimoiy elementlarga ega platformaga aylanmoqda. Yangi joriy etilgan «Doʻstlar lentasi» (Lenta druzey) boʻlimi foydalanuvchilarga oʻz yaqinlari va qiziqarli mualliflarning tavsiyalarini kuzatib borish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya telefon kontaktlari va obunalar roʻyxatidagi foydalanuvchilarning faoliyatini yagona oqimga jamlaydi. Endi doʻstlaringiz qoldirgan yangi sharhlar, ular tomonidan yuklangan fotosuratlar va qoʻyilgan baholarni alohida boʻlimda koʻrish mumkin. Bu esa shahardagi qiziqarli maskanlarni tanlashda yaqinlarning shaxsiy tajribasiga tayanishga yordam beradi.

Lenta imkoniyatlari va interaktiv xarita

Yangi funksiyaning oʻziga xosligi shundaki, barcha hodisalarni nafaqat oddiy roʻyxat koʻrinishida, balki interaktiv xaritada ham kuzatish mumkin. Bu foydalanuvchiga ayni damda oʻzi turgan joy yaqinida doʻstlari qayerga borgani va qanday maslahatlar qoldirganini real vaqt rejimida koʻrish imkonini beradi. Masalan, Toshkent yoki Samarqand kabi yirik shaharlarda yangi ochilgan restoran yoki dam olish maskanlari haqida doʻstlar fikrini bilish ancha osonlashadi.

Foydalanuvchilar oʻz lentasining mazmunini mustaqil ravishda shakllantirishlari mumkin. Buning uchun «Xaritadagi doʻstlar» roʻyxatiga odamlarni qoʻshish yoki geolokatsiya almashmasdan shunchaki qiziqarli mualliflarga obuna boʻlish kifoya. Shuningdek, xronologik tartibda chiquvchi maʼlumotlarni «ovqatlanish» yoki «koʻngilochar maskanlar» kabi toifalar boʻyicha saralash (filtr) imkoniyati ham mavjud.

Maxfiylik va xavfsizlik masalalari

Ijtimoiy funksiyalar kengayishi bilan 2GIS ishlab chiquvchilari maxfiylik sozlamalariga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Har bir foydalanuvchi oʻz faoliyatini kimlar koʻra olishini oʻzi belgilaydi. Sozlamalar orqali kontentni barchaga, faqat doʻstlarga, faqat obunachilarga koʻrinadigan qilish yoki butunlay yopib qoʻyish mumkin.

Ushbu yangilanish 2GIS xizmatining Google Maps kabi global raqobatchilari bilan kurashda ustunlikka erishish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq servisga xaritalar va tashkilotlar maʼlumotlaridan tashqari, messenjer funksiyalari ham qoʻshilgan edi. Endilikda «Lenta»ning paydo boʻlishi platformani toʻliqqonli ijtimoiy ekotizimga aylantirish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday funksiyalar foydalanuvchilarning ilovada oʻtkazadigan vaqtini koʻpaytirishga xizmat qiladi. Endilikda odamlar 2GIS ilovasini nafaqat manzilni topish, balki boʻsh vaqtni qayerda oʻtkazish boʻyicha gʻoyalar olish uchun ham muntazam ravishda ochib turishlari kutilmoqda.

2GISTexnologiyaIjtimoiy TarmoqXaritaNavigatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaKoinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqdaBugun, 08:53Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariRossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariBugun, 08:28Yaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiYaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiBugun, 08:27Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaQuyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaBugun, 07:55Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiMaʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 07:51Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi