2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida mashhur boʻlgan 2GIS kartografiya xizmati oʻzining navbatdagi yirik yangilanishini taqdim etdi. Endilikda servis shunchaki yoʻl koʻrsatuvchi xarita emas, balki ijtimoiy elementlarga ega platformaga aylanmoqda. Yangi joriy etilgan «Doʻstlar lentasi» (Lenta druzey) boʻlimi foydalanuvchilarga oʻz yaqinlari va qiziqarli mualliflarning tavsiyalarini kuzatib borish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiya telefon kontaktlari va obunalar roʻyxatidagi foydalanuvchilarning faoliyatini yagona oqimga jamlaydi. Endi doʻstlaringiz qoldirgan yangi sharhlar, ular tomonidan yuklangan fotosuratlar va qoʻyilgan baholarni alohida boʻlimda koʻrish mumkin. Bu esa shahardagi qiziqarli maskanlarni tanlashda yaqinlarning shaxsiy tajribasiga tayanishga yordam beradi.
Lenta imkoniyatlari va interaktiv xaritaYangi funksiyaning oʻziga xosligi shundaki, barcha hodisalarni nafaqat oddiy roʻyxat koʻrinishida, balki interaktiv xaritada ham kuzatish mumkin. Bu foydalanuvchiga ayni damda oʻzi turgan joy yaqinida doʻstlari qayerga borgani va qanday maslahatlar qoldirganini real vaqt rejimida koʻrish imkonini beradi. Masalan, Toshkent yoki Samarqand kabi yirik shaharlarda yangi ochilgan restoran yoki dam olish maskanlari haqida doʻstlar fikrini bilish ancha osonlashadi.
Foydalanuvchilar oʻz lentasining mazmunini mustaqil ravishda shakllantirishlari mumkin. Buning uchun «Xaritadagi doʻstlar» roʻyxatiga odamlarni qoʻshish yoki geolokatsiya almashmasdan shunchaki qiziqarli mualliflarga obuna boʻlish kifoya. Shuningdek, xronologik tartibda chiquvchi maʼlumotlarni «ovqatlanish» yoki «koʻngilochar maskanlar» kabi toifalar boʻyicha saralash (filtr) imkoniyati ham mavjud.
Maxfiylik va xavfsizlik masalalariIjtimoiy funksiyalar kengayishi bilan 2GIS ishlab chiquvchilari maxfiylik sozlamalariga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Har bir foydalanuvchi oʻz faoliyatini kimlar koʻra olishini oʻzi belgilaydi. Sozlamalar orqali kontentni barchaga, faqat doʻstlarga, faqat obunachilarga koʻrinadigan qilish yoki butunlay yopib qoʻyish mumkin.
Ushbu yangilanish 2GIS xizmatining Google Maps kabi global raqobatchilari bilan kurashda ustunlikka erishish strategiyasining bir qismidir. Avvalroq servisga xaritalar va tashkilotlar maʼlumotlaridan tashqari, messenjer funksiyalari ham qoʻshilgan edi. Endilikda «Lenta»ning paydo boʻlishi platformani toʻliqqonli ijtimoiy ekotizimga aylantirish yoʻlidagi muhim qadamdir.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday funksiyalar foydalanuvchilarning ilovada oʻtkazadigan vaqtini koʻpaytirishga xizmat qiladi. Endilikda odamlar 2GIS ilovasini nafaqat manzilni topish, balki boʻsh vaqtni qayerda oʻtkazish boʻyicha gʻoyalar olish uchun ham muntazam ravishda ochib turishlari kutilmoqda.
…