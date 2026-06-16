Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydi
Insoniyat metall qotishmalarini tayyorlashda bronza davridan beri deyarli bir xil usuldan foydalanib keladi: turli metallar bir idishda eritiladi va yangi, mustahkamroq material hosil boʻlguncha aralashtiriladi. Biroq Foundation Alloy startapi bu anʼanaviy yondashuvni butunlay oʻzgartiruvchi yangi texnologiyani taqdim etdi. Kompaniya metallarni eritish oʻrniga, ularni maxsus usulda "urib" birlashtirish texnologiyasini ishlab chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida Foundation Alloy asoschisi va bosh direktori Jake Guglinning taʼkidlashicha, ularning usuli metall kukunlari zarralarini bir-biriga urish orqali yangi xususiyatlarga ega materiallar yaratishga asoslangan. Bu jarayon boshqa hech bir ishlab chiqaruvchi erisha olmaydigan noyob fizik xususiyatlarni shakllantirish imkonini beradi. Hozirda startap oʻzining maxsus metallarini kichik partiyalarda sotmoqda, ammo talab taklifdan ancha yuqori ekani aytilmoqda.
Sanoatdagi yangi davr va energiya tejamkorligiFoundation Alloy texnologiyasi avtomobilsozlik, aerokosmik sanoat, yarim oʻtkazgichlar ishlab chiqarish va mudofaa sohalarida keng qoʻllanilishi kutilmoqda. Shuningdek, startap hashamatli soatlar va oshpazlik pichoqlari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan ham sinov loyihalarini amalga oshirmoqda. Guglinning soʻzlariga koʻra, yangi usul nafaqat sifatni oshiradi, balki ishlab chiqarishdagi chiqindilarni va xarajatlarni keskin kamaytiradi.
Anʼanaviy eritish jarayonidan voz kechish ekologik jihatdan ham juda foydali. Foundation Alloy qoʻllayotgan qattiq holatdagi texnologiya odatdagi usullarga qaraganda taxminan oʻn baravar kam energiya sarflaydi. Bu esa global miqyosda uglerod chiqindilarini kamaytirishga intilayotgan sanoat gigantlari uchun juda muhim omil hisoblanadi.
Ilmiy asoslar va investitsiyaUshbu texnologiya soʻnggi 20 yil davomida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasidir. Tim Rupert va Chris Schuh boshchiligidagi olimlar metallarning nanometr darajasidagi oʻzgarishlarini oʻrganib, ushbu innovatsiyaga asos solishgan. Chris Schuh avval ham Desktop Metal va Xtalic kabi muvaffaqiyatli startaplarga asos solgan tajribali mutaxassis hisoblanadi.
Kompaniya 2027-yilga borib ishlab chiqarish hajmini haftasiga bir necha tonnaga yetkazishni maqsad qilgan. Buning uchun Voyager Ventures boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 22 million dollar mablagʻ jalb qilindi. Investitsiya kiritganlar orasida quyidagi nufuzli kompaniyalar bor:
- Yamaha Motors
- America’ Frontier Fund
- Trust Ventures
- Engine Ventures
- Kanematsu Corporation
Har qanday qotishma yaratishdan maqsad — ikki yoki undan ortiq metall elementlarni molekulyar darajada mukammal birlashtirishdir. Foundation Alloy usuli orqali butun material boʻylab kristall panjaralarning bir xil takrorlanishiga erishiladi, bu esa metallning chidamliligi va boshqa xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.
…