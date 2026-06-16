Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydi

·22·Texno
Foundation Alloy metallurgiya sohasida inqilob qilmoqda: Metallar endi eritilmaydi

Insoniyat metall qotishmalarini tayyorlashda bronza davridan beri deyarli bir xil usuldan foydalanib keladi: turli metallar bir idishda eritiladi va yangi, mustahkamroq material hosil boʻlguncha aralashtiriladi. Biroq Foundation Alloy startapi bu anʼanaviy yondashuvni butunlay oʻzgartiruvchi yangi texnologiyani taqdim etdi. Kompaniya metallarni eritish oʻrniga, ularni maxsus usulda "urib" birlashtirish texnologiyasini ishlab chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Foundation Alloy asoschisi va bosh direktori Jake Guglinning taʼkidlashicha, ularning usuli metall kukunlari zarralarini bir-biriga urish orqali yangi xususiyatlarga ega materiallar yaratishga asoslangan. Bu jarayon boshqa hech bir ishlab chiqaruvchi erisha olmaydigan noyob fizik xususiyatlarni shakllantirish imkonini beradi. Hozirda startap oʻzining maxsus metallarini kichik partiyalarda sotmoqda, ammo talab taklifdan ancha yuqori ekani aytilmoqda.

Sanoatdagi yangi davr va energiya tejamkorligi

Foundation Alloy texnologiyasi avtomobilsozlik, aerokosmik sanoat, yarim oʻtkazgichlar ishlab chiqarish va mudofaa sohalarida keng qoʻllanilishi kutilmoqda. Shuningdek, startap hashamatli soatlar va oshpazlik pichoqlari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan ham sinov loyihalarini amalga oshirmoqda. Guglinning soʻzlariga koʻra, yangi usul nafaqat sifatni oshiradi, balki ishlab chiqarishdagi chiqindilarni va xarajatlarni keskin kamaytiradi.

Anʼanaviy eritish jarayonidan voz kechish ekologik jihatdan ham juda foydali. Foundation Alloy qoʻllayotgan qattiq holatdagi texnologiya odatdagi usullarga qaraganda taxminan oʻn baravar kam energiya sarflaydi. Bu esa global miqyosda uglerod chiqindilarini kamaytirishga intilayotgan sanoat gigantlari uchun juda muhim omil hisoblanadi.

Ilmiy asoslar va investitsiya

Ushbu texnologiya soʻnggi 20 yil davomida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasidir. Tim Rupert va Chris Schuh boshchiligidagi olimlar metallarning nanometr darajasidagi oʻzgarishlarini oʻrganib, ushbu innovatsiyaga asos solishgan. Chris Schuh avval ham Desktop Metal va Xtalic kabi muvaffaqiyatli startaplarga asos solgan tajribali mutaxassis hisoblanadi.

Kompaniya 2027-yilga borib ishlab chiqarish hajmini haftasiga bir necha tonnaga yetkazishni maqsad qilgan. Buning uchun Voyager Ventures boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 22 million dollar mablagʻ jalb qilindi. Investitsiya kiritganlar orasida quyidagi nufuzli kompaniyalar bor:

  • Yamaha Motors
  • America’ Frontier Fund
  • Trust Ventures
  • Engine Ventures
  • Kanematsu Corporation
Maʼlum qilinishicha, Kanematsu Corporation startapning metallarini Yaponiya va Janubi-sharqiy Osiyo bozorlarida tarqatish bilan ham shugʻullanadi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham kelajakda yuqori texnologiyali metall materiallarning osonroq kirib kelishiga zamin yaratishi mumkin.

Har qanday qotishma yaratishdan maqsad — ikki yoki undan ortiq metall elementlarni molekulyar darajada mukammal birlashtirishdir. Foundation Alloy usuli orqali butun material boʻylab kristall panjaralarning bir xil takrorlanishiga erishiladi, bu esa metallning chidamliligi va boshqa xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

TexnologiyaFoundation AlloyMetallurgiyaInnovatsiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Threads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiThreads foydalanuvchilari soni 500 millionga yetdi: Yangi funksiyalar taqdim etildiBugun, 11:57Vivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranVivo hamyonbop T5 Lite 5G smartfonini tayyorlamoqda: 6500 mAs batareya va 120 Hz ekranBugun, 11:52Hindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiHindistonda Telegram bloklanmoqda: Milliy imtihonlardagi firibgarlik sabab boʻldiBugun, 11:50SpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaSpaceX sunʼiy intellekt sohasidagi yirik bitimni eʼlon qildi: Cursor 60 milliard dollarga sotib olinmoqdaBugun, 11:22Sunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiSunʼiy intellekt bozorida burilish: ChatGPT ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushdiBugun, 10:59Samolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiSamolyotlarda yuqori tezlikdagi internet: Starlink allaqachon 7000 dan ortiq havo kemasiga oʻrnatildiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi