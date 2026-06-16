Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanish

·48·Texno
Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanish

Xiaomi korporatsiyasining subbrendi hisoblangan Redmi oʻzining eng kutilgan smartfonlaridan biri — Redmi Turbo 5 modelini Xitoy tashqarisidagi bozorlarda taqdim etdi. Qurilma oʻzining texnik xususiyatlari, ayniqsa, misli koʻrilmagan darajadagi katta sigʻimli akkumulyatori va uzoq yillik dasturiy qoʻllab-quvvatlovi bilan oʻrta narx segmentidagi raqobatchilarini ortda qoldirishga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfonning xalqaro talqini (dastlab Hindiston bozorida) Xitoy versiyasidan deyarli farq qilmaydi. Qurilmaning asosiy ustunligi 7540 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatordir. Bunday quvvat manbai foydalanuvchilarga bir necha kunlik intensiv foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, u 100 W quvvatga ega tezkor zaryadlash va 27 W quvvatli teskari simli zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Ekran va unumdorlik imkoniyatlari

Redmi Turbo 5 modeli 6,59 dyuymli tekis AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5K aniqlikdagi tasvirni taqdim etadi. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Gs ni, eng yuqori yorqinlik darajasi esa rekord darajadagi 3500 nitni tashkil etadi. Bu quyoshli ob-havoda ham tasvirning tiniq koʻrinishini kafolatlaydi. Qurilma ichida MediaTek Dimensity 8500-Ultra protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.

Smartfonning qizib ketmasligi uchun maydoni 5300 mm2 boʻlgan 3D Ice Loop bugʻlanish kamerali sovutish tizimi joriy etilgan. Bu, ayniqsa, ogʻir oʻyinlar va murakkab grafik vazifalar bilan ishlovchi foydalanuvchilar uchun muhim yangilikdir. Kamera borasida ham Redmi tejamkorlik qilmagan: asosiy modul 50 megapikselli Sony IMX882 sensoriga ega, unga 8 megapikselli keng burchakli obʼyektiv hamrohlik qiladi. Selfi ishqibozlari uchun esa 20 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan.

Dasturiy taʼminot va himoya darajasi

Yangi model Android 16 bazasidagi HyperOS 3 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Xiaomi kompaniyasi ushbu model uchun uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashni vaʼda qilmoqda:
  • 4 yil davomida operatsion tizimning yirik yangilanishlari;
  • 6 yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlari.

Shuningdek, Redmi Turbo 5 ekstremal sharoitlarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Uning korpusi IP66, IP68, IP69 va IP69K standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu degani, smartfon nafaqat suvga tushib ketishdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmaydi. Hozirda 8/256 GB xotirali talqin 380 dollar, 12/256 GB hajmli model esa 410 dollar atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozoriga ushbu modelning kirib kelishi yaqin oylarda kutilmoqda.

XiaomiRedmi Turbo 5SmartfonTexnologiyaHyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiMicrosoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi