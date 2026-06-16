Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanish
Xiaomi korporatsiyasining subbrendi hisoblangan Redmi oʻzining eng kutilgan smartfonlaridan biri — Redmi Turbo 5 modelini Xitoy tashqarisidagi bozorlarda taqdim etdi. Qurilma oʻzining texnik xususiyatlari, ayniqsa, misli koʻrilmagan darajadagi katta sigʻimli akkumulyatori va uzoq yillik dasturiy qoʻllab-quvvatlovi bilan oʻrta narx segmentidagi raqobatchilarini ortda qoldirishga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfonning xalqaro talqini (dastlab Hindiston bozorida) Xitoy versiyasidan deyarli farq qilmaydi. Qurilmaning asosiy ustunligi 7540 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatordir. Bunday quvvat manbai foydalanuvchilarga bir necha kunlik intensiv foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, u 100 W quvvatga ega tezkor zaryadlash va 27 W quvvatli teskari simli zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Ekran va unumdorlik imkoniyatlariRedmi Turbo 5 modeli 6,59 dyuymli tekis AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5K aniqlikdagi tasvirni taqdim etadi. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Gs ni, eng yuqori yorqinlik darajasi esa rekord darajadagi 3500 nitni tashkil etadi. Bu quyoshli ob-havoda ham tasvirning tiniq koʻrinishini kafolatlaydi. Qurilma ichida MediaTek Dimensity 8500-Ultra protsessori oʻrnatilgan boʻlib, u yuqori unumdorlikni taʼminlaydi.
Smartfonning qizib ketmasligi uchun maydoni 5300 mm2 boʻlgan 3D Ice Loop bugʻlanish kamerali sovutish tizimi joriy etilgan. Bu, ayniqsa, ogʻir oʻyinlar va murakkab grafik vazifalar bilan ishlovchi foydalanuvchilar uchun muhim yangilikdir. Kamera borasida ham Redmi tejamkorlik qilmagan: asosiy modul 50 megapikselli Sony IMX882 sensoriga ega, unga 8 megapikselli keng burchakli obʼyektiv hamrohlik qiladi. Selfi ishqibozlari uchun esa 20 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan.
Dasturiy taʼminot va himoya darajasiYangi model Android 16 bazasidagi HyperOS 3 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Xiaomi kompaniyasi ushbu model uchun uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlashni vaʼda qilmoqda:
- 4 yil davomida operatsion tizimning yirik yangilanishlari;
- 6 yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlari.
Shuningdek, Redmi Turbo 5 ekstremal sharoitlarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Uning korpusi IP66, IP68, IP69 va IP69K standartlari boʻyicha himoyalangan. Bu degani, smartfon nafaqat suvga tushib ketishdan, balki yuqori bosimli issiq suv oqimidan ham qoʻrqmaydi. Hozirda 8/256 GB xotirali talqin 380 dollar, 12/256 GB hajmli model esa 410 dollar atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozoriga ushbu modelning kirib kelishi yaqin oylarda kutilmoqda.
…