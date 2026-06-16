Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari, xususan, yirik til modellari (LLM) rivojlanib borayotgan bir paytda, ularning asosiy muammosi — galyutsinatsiyalar yoki aniq faktlarni notoʻgʻri talqin qilish masalasi hamon dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur muammoni tubdan hal etishni maqsad qilgan Probably startapi yaqinda Andreessen Horowitz venchur jamgʻarmasidan 9 million dollar miqdorida sarmoya jalb qildi. Ushbu loyiha sunʼiy intellekt tizimlarini anʼanaviy dasturiy taʼminotlar kabi 99,99 foizlik aniqlik darajasiga koʻtarishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Probably asoschisi Peter Eliasning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning asosiy maqsadi — xato maʼlumotlarning foydalanuvchiga yetib borishini butunlay toʻxtatishdir. Bugungi kunda ChatGPT yoki boshqa mashhur modellar baʼzan ishonchli tarzda notoʻgʻri maʼlumotlarni taqdim etadi. Startap esa ushbu jarayonni nazorat qilish uchun maxsus "maʼlumotlar muhandisligi zirhi" (data science mech suit) tizimini ishlab chiqdi. Bu tizim sunʼiy intellekt bergan javobni deterministik validator orqali tekshiradi va maʼlumotlar bazasiga mos kelmaydigan natijalarni darhol rad etadi.

Kichik modellar va yuqori samaradorlik

Loyiha doirasida ishlab chiqilgan birinchi mahsulot murakkab maʼlumotlar toʻplamidan tezkor javoblar olishga moʻljallangan tahliliy vositadir. Har bir natija manbalarga havola va audit tekshiruvi tarixi bilan birga taqdim etiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning oʻziga xosligi shundaki, u eng kuchli va qimmat modellar oʻrniga ancha sodda va kichik neyrotarmoqlarda ham yuqori aniqlikda ishlay oladi.

Eliasning taʼkidlashicha, kontekstni yetarli darajada aniqlashtirish orqali modelning yuklamasini kamaytirish mumkin. Hozirgi vaqtda Probably vositasi eng yetakchi (frontier) modellardan toʻrt barobar kuchsizroq boʻlgan, ammo mahalliy kompyuterlarda (data-markazlarsiz) ishlashga qodir modellardan foydalanadi. Bu esa kompaniyalar uchun sunʼiy intellekt xarajatlarini (token costs) sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Kelajakdagi istiqbollar va sohalar

Probably texnologiyasi faqatgina maʼlumotlar tahlili bilan cheklanib qolmaydi. Mazkur dvigatelni kelajakda aniqlik oʻta muhim boʻlgan quyidagi sohalarda qoʻllash rejalashtirilgan:

  • Buxgalteriya va moliya hisoboti;
  • Tibbiy diagnostika va xizmatlar;
  • Yuridik hujjatlar tahlili;
  • Muhandislik va texnik loyihalashtirish.
Startap asoschisi yirik texnologik laboratoriyalar nega bunday tizimlarni yaratishga shoshilmayotganiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, OpenAI yoki Google kabi gigantlar foydalanuvchi model xatosini toʻgʻirlash uchun qayta-qayta soʻrov yuborishidan, yaʼni koʻproq token sarflashidan moddiy manfaatdor. Probably esa aksincha, birinchi urinishdayoq 100 foizlik aniqlikka erishish orqali foydalanuvchi vaqtini va mablagʻini tejashni koʻzlamoqda.

Ushbu investitsiya sunʼiy intellekt bozorida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Agar Probably jamoasi oʻz vaʼdasining ustidan chiqsa, biz tez orada "aqlli" botlarning xatolariga butunlay chek qoʻyilgan davrga qadam qoʻyamiz. Bu esa sunʼiy intellektni xavf-xatarsiz biznes jarayonlariga integratsiya qilish imkonini kengaytiradi.

Sunʼiy IntellektStartapTexnologiyaInvestitsiyaLLM
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishRedmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishBugun, 12:24Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiMicrosoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi