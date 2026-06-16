Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari, xususan, yirik til modellari (LLM) rivojlanib borayotgan bir paytda, ularning asosiy muammosi — galyutsinatsiyalar yoki aniq faktlarni notoʻgʻri talqin qilish masalasi hamon dolzarbligicha qolmoqda. Mazkur muammoni tubdan hal etishni maqsad qilgan Probably startapi yaqinda Andreessen Horowitz venchur jamgʻarmasidan 9 million dollar miqdorida sarmoya jalb qildi. Ushbu loyiha sunʼiy intellekt tizimlarini anʼanaviy dasturiy taʼminotlar kabi 99,99 foizlik aniqlik darajasiga koʻtarishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Probably asoschisi Peter Eliasning soʻzlariga koʻra, kompaniyaning asosiy maqsadi — xato maʼlumotlarning foydalanuvchiga yetib borishini butunlay toʻxtatishdir. Bugungi kunda ChatGPT yoki boshqa mashhur modellar baʼzan ishonchli tarzda notoʻgʻri maʼlumotlarni taqdim etadi. Startap esa ushbu jarayonni nazorat qilish uchun maxsus "maʼlumotlar muhandisligi zirhi" (data science mech suit) tizimini ishlab chiqdi. Bu tizim sunʼiy intellekt bergan javobni deterministik validator orqali tekshiradi va maʼlumotlar bazasiga mos kelmaydigan natijalarni darhol rad etadi.
Kichik modellar va yuqori samaradorlikLoyiha doirasida ishlab chiqilgan birinchi mahsulot murakkab maʼlumotlar toʻplamidan tezkor javoblar olishga moʻljallangan tahliliy vositadir. Har bir natija manbalarga havola va audit tekshiruvi tarixi bilan birga taqdim etiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning oʻziga xosligi shundaki, u eng kuchli va qimmat modellar oʻrniga ancha sodda va kichik neyrotarmoqlarda ham yuqori aniqlikda ishlay oladi.
Eliasning taʼkidlashicha, kontekstni yetarli darajada aniqlashtirish orqali modelning yuklamasini kamaytirish mumkin. Hozirgi vaqtda Probably vositasi eng yetakchi (frontier) modellardan toʻrt barobar kuchsizroq boʻlgan, ammo mahalliy kompyuterlarda (data-markazlarsiz) ishlashga qodir modellardan foydalanadi. Bu esa kompaniyalar uchun sunʼiy intellekt xarajatlarini (token costs) sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Kelajakdagi istiqbollar va sohalarProbably texnologiyasi faqatgina maʼlumotlar tahlili bilan cheklanib qolmaydi. Mazkur dvigatelni kelajakda aniqlik oʻta muhim boʻlgan quyidagi sohalarda qoʻllash rejalashtirilgan:
- Buxgalteriya va moliya hisoboti;
- Tibbiy diagnostika va xizmatlar;
- Yuridik hujjatlar tahlili;
- Muhandislik va texnik loyihalashtirish.
Ushbu investitsiya sunʼiy intellekt bozorida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Agar Probably jamoasi oʻz vaʼdasining ustidan chiqsa, biz tez orada "aqlli" botlarning xatolariga butunlay chek qoʻyilgan davrga qadam qoʻyamiz. Bu esa sunʼiy intellektni xavf-xatarsiz biznes jarayonlariga integratsiya qilish imkonini kengaytiradi.
…