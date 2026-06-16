Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildi
Texnologiya olamida oʻzining afsonaviy kompyuterlari bilan nom qozongan Commodore brendi kutilmagan yangilik — Callback 8020 smartfonini eʼlon qildi. Ushbu qurilma zamonaviy gadjetlarga qaramlikdan charchagan va "raqamli detoks"ni xohlovchi foydalanuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Yangi model klassik tugmali telefonlar va murakkab smartfonlar oʻrtasidagi oltin oʻrtaliqni egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Commodore prezidenti Peri Fraktikning soʻzlariga koʻra, qurilmani yaratish gʻoyasi uning shaxsiy tajribasidan, yaʼni smartfonga qaramlik bilan kurashidan soʻng tugʻilgan. Callback 8020 foydalanuvchini chalgʻituvchi ortiqcha funksiyalardan xoli boʻlib, faqat eng zarur aloqa vositalarini oʻzida jamlagan. Qurilma 2000-yillar ruhini eslatuvchi "raskladushka" (ochilib-yopiluvchi) formatida ishlangan.
Ijtimoiy tarmoqlar va brauzersiz hayotSmartfonning asosiy oʻziga xosligi shundaki, unda brauzer, ijtimoiy tarmoqlar va elektron pochta mijozlari mavjud emas. Tizim darajasida ushbu ilovalarni oʻrnatish taqiqlangan. Qurilma Linux bazasidagi operatsion tizimda (taxminan Sailfish OS) ishlaydi. Garchi u Android ilovalarini qoʻllab-quvvatlasa-da, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarni ongli ravishda texnologiyalardan foydalanishga undash uchun cheklovlar oʻrnatgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnik jihatdan Callback 8020 MediaTek Helio G81 protsessori, 4 GB tezkor xotira va 64 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Shuningdek, jamlanmada 32 GB hajmli microSD kartasi ham mavjud. Qurilma LTE, Wi-Fi, Bluetooth va GPS navigatsiya tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa uni oddiy telefonlardan koʻra funksionalroq qiladi.
Sifatli audio va Sony kamerasiCommodore muhandislari ovoz sifatiga alohida eʼtibor qaratishgan. Smartfonga ESS va Cirrus Logic chiplari asosidagi audiofil darajasidagi raqamli-analog oʻzgartirgich (DAC) oʻrnatilgan. Bu HD Audio va yoʻqotishlarsiz (lossless) musiqalarni tinglash imkonini beradi. Jamlanmada yuqori sifatli simli quloqchinlar ham taqdim etiladi. Shuningdek, qurilmada afsonaviy Commodore SID ohanglari va FM-radio mavjud.
Qurilmaning ekrani 3,25 dyuymli IPS panel boʻlib, 640 x 480 pikselli aniqlikka ega. Kamera borasida ham tejamkorlik qilinmagan: asosiy modul sifatida 48 megapikselli Sony sensori tanlangan. Bu foydalanuvchiga ijtimoiy tarmoqlarga chalgʻimasdan, sifatli suratlar olish imkonini beradi. Shuningdek, nostalgiya ishqibozlari uchun klassik "Iloncha" (Snake) oʻyini ham oʻrnatilgan.
Yangi Callback 8020 smartfonining narxi 500 dollar etib belgilangan. Oldindan buyurtmalar joriy yilning 30-iyunidan boshlanadi. Hozirda kutish roʻyxatiga yozilgan mijozlar uchun 50 dollarlik chegirma taqdim etilishi koʻzda tutilgan. Oʻzbekiston bozorida bunday qurilmalar asosan oʻziga xos uslubni qadrlovchi va gadjetlardan dam olishni istovchi tor doiradagi foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi mumkin.
…