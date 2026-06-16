Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildi

·0·Texno
Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildi

Texnologiya olamida oʻzining afsonaviy kompyuterlari bilan nom qozongan Commodore brendi kutilmagan yangilik — Callback 8020 smartfonini eʼlon qildi. Ushbu qurilma zamonaviy gadjetlarga qaramlikdan charchagan va "raqamli detoks"ni xohlovchi foydalanuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Yangi model klassik tugmali telefonlar va murakkab smartfonlar oʻrtasidagi oltin oʻrtaliqni egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Commodore prezidenti Peri Fraktikning soʻzlariga koʻra, qurilmani yaratish gʻoyasi uning shaxsiy tajribasidan, yaʼni smartfonga qaramlik bilan kurashidan soʻng tugʻilgan. Callback 8020 foydalanuvchini chalgʻituvchi ortiqcha funksiyalardan xoli boʻlib, faqat eng zarur aloqa vositalarini oʻzida jamlagan. Qurilma 2000-yillar ruhini eslatuvchi "raskladushka" (ochilib-yopiluvchi) formatida ishlangan.

Ijtimoiy tarmoqlar va brauzersiz hayot

Smartfonning asosiy oʻziga xosligi shundaki, unda brauzer, ijtimoiy tarmoqlar va elektron pochta mijozlari mavjud emas. Tizim darajasida ushbu ilovalarni oʻrnatish taqiqlangan. Qurilma Linux bazasidagi operatsion tizimda (taxminan Sailfish OS) ishlaydi. Garchi u Android ilovalarini qoʻllab-quvvatlasa-da, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarni ongli ravishda texnologiyalardan foydalanishga undash uchun cheklovlar oʻrnatgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnik jihatdan Callback 8020 MediaTek Helio G81 protsessori, 4 GB tezkor xotira va 64 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Shuningdek, jamlanmada 32 GB hajmli microSD kartasi ham mavjud. Qurilma LTE, Wi-Fi, Bluetooth va GPS navigatsiya tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa uni oddiy telefonlardan koʻra funksionalroq qiladi.

Sifatli audio va Sony kamerasi

Commodore muhandislari ovoz sifatiga alohida eʼtibor qaratishgan. Smartfonga ESS va Cirrus Logic chiplari asosidagi audiofil darajasidagi raqamli-analog oʻzgartirgich (DAC) oʻrnatilgan. Bu HD Audio va yoʻqotishlarsiz (lossless) musiqalarni tinglash imkonini beradi. Jamlanmada yuqori sifatli simli quloqchinlar ham taqdim etiladi. Shuningdek, qurilmada afsonaviy Commodore SID ohanglari va FM-radio mavjud.

Qurilmaning ekrani 3,25 dyuymli IPS panel boʻlib, 640 x 480 pikselli aniqlikka ega. Kamera borasida ham tejamkorlik qilinmagan: asosiy modul sifatida 48 megapikselli Sony sensori tanlangan. Bu foydalanuvchiga ijtimoiy tarmoqlarga chalgʻimasdan, sifatli suratlar olish imkonini beradi. Shuningdek, nostalgiya ishqibozlari uchun klassik "Iloncha" (Snake) oʻyini ham oʻrnatilgan.

Yangi Callback 8020 smartfonining narxi 500 dollar etib belgilangan. Oldindan buyurtmalar joriy yilning 30-iyunidan boshlanadi. Hozirda kutish roʻyxatiga yozilgan mijozlar uchun 50 dollarlik chegirma taqdim etilishi koʻzda tutilgan. Oʻzbekiston bozorida bunday qurilmalar asosan oʻziga xos uslubni qadrlovchi va gadjetlardan dam olishni istovchi tor doiradagi foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi mumkin.

CommodoreSmartfonRaqamli DetoksTexnologiyaCallback 8020
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishRedmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishBugun, 12:24Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiMicrosoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi