Robinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydi
Mashhur Robinhood moliya platformasi oʻz shtatining 10 foizini yoki taxminan 290 nafar toʻliq stavkadagi xodimini qisqartirishini eʼlon qildi. Ushbu qaror texnologiya sohasidagi yirik kompaniyalar orasida ommalashgan ommaviy boʻshatishlar toʻlqinining navbatdagi qismi boʻldi. Biroq Robinhood rahbariyatining bu safargi yondashuvi koʻplab hamkasblaridan farq qilishi bilan diqqatga sazovordir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya rahbari Vlad Tenev xodimlarga yoʻllagan maktubida ish oʻrinlarini qisqartirish sababi sifatida Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini keltirib oʻtmadi. Soʻnggi vaqtlarda koʻplab IT-gigantlar xodimlarni boʻshatishni aynan AI joriy etilishi va jarayonlarning avtomatlashuvi bilan bogʻlayotgan edi. Robinhood esa bu safar "tuzilmaviy qayta qurish" va ish samaradorligini oshirishni asosiy sabab sifatida koʻrsatgan.
Kichik jamoalar va yuqori samaradorlikTenevning soʻzlariga koʻra, kompaniya endilikda koʻp qatlamli iyerarxiyadan voz kechib, yanada ixcham va tezkor jamoalarga tayanishni rejalashtirmoqda. "Biz ogʻir va murakkab tashkiliy tuzilmada ishlashda davom eta olmaymiz. Har bir xodim katta taʼsir koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻlgan, oʻta diqqatli va ixcham jamoa boʻlishimiz shart", — deb yozadi u oʻz maktubida.
Ushbu tendentsiya nafaqat Robinhood, balki Amazon, Block, Coinbase va GitLab kabi kompaniyalarda ham kuzatilmoqda. Soha mutaxassislarining fikricha, texnologiya olamida byurokratiya va katta shtatlardan voz kechish davri boshlangan. Kompaniyalar pandemiya davridagi haddan tashqari koʻp ishga olish (over-hiring) oqibatlarini bartaraf etishga urinmoqda.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajakQizigʻi shundaki, Robinhood moliyaviy jihatdan ancha yaxshi holatda. Aprel oyida eʼlon qilingan hisobotga koʻra, birinchi chorakda daromadlar 15 foizga oshgan. Ikkinchi chorakda ham obuna xizmatlari va savdo hajmi ortishi hisobiga ijobiy natijalar kutilmoqda. Shunga qaramay, xodimlarni qisqartirish kompaniyaga taxminan 28 million dollarga tushadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya sohasida AI atamasini ishdan boʻshatishlar uchun "niqob" sifatida ishlatish urfdan qolmoqda. Jamiyatda sunʼiy intellektga nisbatan salbiy munosabat shakllanayotgani sababli, rahbarlar endi ochiqchasiga xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish haqida gapirishni afzal koʻrishmoqda.
Oʻzbekiston foydalanuvchilari uchun ham tanish boʻlgan ushbu platformaning qadamlari global texnologiya bozoridagi oʻzgarishlarni aks ettiradi. Kelajakda kompaniyalar kamroq odam bilan koʻproq natijaga erishishni koʻzlayotgani aniq boʻlib bormoqda.
…