Robinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydi

·0·Texno
Robinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydi

Mashhur Robinhood moliya platformasi oʻz shtatining 10 foizini yoki taxminan 290 nafar toʻliq stavkadagi xodimini qisqartirishini eʼlon qildi. Ushbu qaror texnologiya sohasidagi yirik kompaniyalar orasida ommalashgan ommaviy boʻshatishlar toʻlqinining navbatdagi qismi boʻldi. Biroq Robinhood rahbariyatining bu safargi yondashuvi koʻplab hamkasblaridan farq qilishi bilan diqqatga sazovordir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya rahbari Vlad Tenev xodimlarga yoʻllagan maktubida ish oʻrinlarini qisqartirish sababi sifatida Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini keltirib oʻtmadi. Soʻnggi vaqtlarda koʻplab IT-gigantlar xodimlarni boʻshatishni aynan AI joriy etilishi va jarayonlarning avtomatlashuvi bilan bogʻlayotgan edi. Robinhood esa bu safar "tuzilmaviy qayta qurish" va ish samaradorligini oshirishni asosiy sabab sifatida koʻrsatgan.

Kichik jamoalar va yuqori samaradorlik

Tenevning soʻzlariga koʻra, kompaniya endilikda koʻp qatlamli iyerarxiyadan voz kechib, yanada ixcham va tezkor jamoalarga tayanishni rejalashtirmoqda. "Biz ogʻir va murakkab tashkiliy tuzilmada ishlashda davom eta olmaymiz. Har bir xodim katta taʼsir koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻlgan, oʻta diqqatli va ixcham jamoa boʻlishimiz shart", — deb yozadi u oʻz maktubida.

Ushbu tendentsiya nafaqat Robinhood, balki Amazon, Block, Coinbase va GitLab kabi kompaniyalarda ham kuzatilmoqda. Soha mutaxassislarining fikricha, texnologiya olamida byurokratiya va katta shtatlardan voz kechish davri boshlangan. Kompaniyalar pandemiya davridagi haddan tashqari koʻp ishga olish (over-hiring) oqibatlarini bartaraf etishga urinmoqda.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajak

Qizigʻi shundaki, Robinhood moliyaviy jihatdan ancha yaxshi holatda. Aprel oyida eʼlon qilingan hisobotga koʻra, birinchi chorakda daromadlar 15 foizga oshgan. Ikkinchi chorakda ham obuna xizmatlari va savdo hajmi ortishi hisobiga ijobiy natijalar kutilmoqda. Shunga qaramay, xodimlarni qisqartirish kompaniyaga taxminan 28 million dollarga tushadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya sohasida AI atamasini ishdan boʻshatishlar uchun "niqob" sifatida ishlatish urfdan qolmoqda. Jamiyatda sunʼiy intellektga nisbatan salbiy munosabat shakllanayotgani sababli, rahbarlar endi ochiqchasiga xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish haqida gapirishni afzal koʻrishmoqda.

Oʻzbekiston foydalanuvchilari uchun ham tanish boʻlgan ushbu platformaning qadamlari global texnologiya bozoridagi oʻzgarishlarni aks ettiradi. Kelajakda kompaniyalar kamroq odam bilan koʻproq natijaga erishishni koʻzlayotgani aniq boʻlib bormoqda.

RobinhoodTexnologiyaAIIshsizlikIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiBugun, 15:55Flutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiFlutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiBugun, 15:55AQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiAQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdiBugun, 15:26AI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiAI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiBugun, 15:20SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiSpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiBugun, 13:51Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiRossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi