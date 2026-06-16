Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?

·25·Texno
Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?

Zamonaviy texnologiyalar olamida sunʼiy intellekt (AI) shiddat bilan ommalashib borayotgan boʻlsa-da, oddiy foydalanuvchilar orasida unga nisbatan shubha va ishonchsizlik kuchaymoqda. WordPress VIP kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, AQSHdagi isteʼmolchilarning 60 foizi brendlarning oʻz xabarlarida "AI" soʻzini ishlatishini salbiy qabul qiladi. Bu esa kompaniyalar uchun texnologik taraqqiyot va mijozlar ishonchi oʻrtasidagi muvozanatni saqlash jiddiy muammoga aylanganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tadqiqot hisobotiga koʻra, respondentlarning 86 foizi sunʼiy intellekt taqdim etayotgan maʼlumotlarga toʻliq ishonmaydi va hamon birlamchi manbalarni mustaqil ravishda oʻrganishni afzal koʻradi. Eng qizigʻi, soʻrovda qatnashganlarning 42 foizi aniq manbasi koʻrsatilmagan AI javoblariga tibbiy hisob-kitoblar yoki murakkab maxfiylik siyosatlaridan ham kamroq ishonishini bildirgan. Bu holat raqamli makonda axborotning shaffofligi naqadar muhim ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

Raqamli dunyoning "insoniylikdan" uzoqlashishi

Soʻnggi oʻn yillikda internetning oʻzgarishi foydalanuvchilar kayfiyatiga ham taʼsir koʻrsatgan. Soʻrovda qatnashgan har toʻrt kishidan uchtasi bugungi internet bundan 10 yil oldingiga qaraganda "kamroq insoniy" boʻlib qolganini taʼkidlagan. Brendlar anʼanaviy SEO va Google qidiruv tizimidan tashqari, sunʼiy intellekt algoritmlari uchun ham kontent yaratishga majbur boʻlayotgan bir paytda, jonli muloqot va insoniy yondashuvning qadri ortib bormoqda.

WordPress VIP texnik direktori Brian Alveyning soʻzlariga koʻra, ilgari veb-saytlar odamlar uchun yaratilgan boʻlsa, endi ular odamlar nomidan ish koʻradigan AI agentlari uchun ham moslashtirilishi shart. Agar sayt kontenti sunʼiy intellekt tomonidan oʻqilmasa, u qidiruv natijalarida koʻrinmay qolishi mumkin. Biroq, AI orqali saytga kirgan kam sonli foydalanuvchilar agar kontentda insoniy ruhni sezmasa, u yerga boshqa qaytib kelmaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, korporativ sektor vakillari ham ushbu tendensiyani tasdiqlamoqda. Kompaniya rahbarlarining 60 foizi oʻtgan yil davomida sunʼiy intellekt tizimlaridan keladigan trafik hajmi oshganini qayd etgan. Shu sababli, qaror qabul qiluvchi shaxslarning 74 foizi AI tizimlarida brendning koʻrinishi va maʼlumot manbasi sifatida koʻrsatilishini ustuvor vazifa deb hisoblaydi.

Ishonchni saqlab qolish strategiyasi

Isteʼmolchilar brendlardan nafaqat texnologik yangilik, balki ochiqlikni ham kutmoqda. Tadqiqot davomida aniqlangan baʼzi muhim jihatlar quyidagilar:

  • Isteʼmolchilarning 33 foizi uchun birlamchi manbaga havola mavjudligi ishonchning asosiy belgisi hisoblanadi;
  • 80 foiz foydalanuvchilar internetdagi maʼlumotlar bir nechta yirik korporatsiyalar nazoratida boʻlmasdan, ochiq va hamma uchun ochiq boʻlishi kerak deb hisoblaydi;
  • Foydalanuvchilar AI tomonidan generatsiya qilingan matnlardan koʻra, mutaxassislar tomonidan yozilgan tahliliy maqolalarni koʻproq qadrlaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Oʻzbekiston bozorida ham sunʼiy intellektga asoslangan servislar koʻpayib borayotgan bir paytda, mahalliy brendlar ushbu global tendensiyadan xulosa chiqarishlari lozim. Faqatgina texnologiyani joriy etish yetarli emas, balki mijoz bilan samimiy va shaffof muloqotni saqlab qolish muvaffaqiyatning kaliti boʻlib qolmoqda. Sunʼiy intellekt yordamchi vosita boʻlishi kerak, lekin u inson omilini butunlay siqib chiqarmasligi shart.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaWordPressMarketingInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiBugun, 17:59Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiRivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiBugun, 17:55Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiMobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiBugun, 17:52Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariSnap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariBugun, 17:25Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordYerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordBugun, 17:23Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaMobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaBugun, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi