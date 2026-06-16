Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?
Zamonaviy texnologiyalar olamida sunʼiy intellekt (AI) shiddat bilan ommalashib borayotgan boʻlsa-da, oddiy foydalanuvchilar orasida unga nisbatan shubha va ishonchsizlik kuchaymoqda. WordPress VIP kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, AQSHdagi isteʼmolchilarning 60 foizi brendlarning oʻz xabarlarida "AI" soʻzini ishlatishini salbiy qabul qiladi. Bu esa kompaniyalar uchun texnologik taraqqiyot va mijozlar ishonchi oʻrtasidagi muvozanatni saqlash jiddiy muammoga aylanganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tadqiqot hisobotiga koʻra, respondentlarning 86 foizi sunʼiy intellekt taqdim etayotgan maʼlumotlarga toʻliq ishonmaydi va hamon birlamchi manbalarni mustaqil ravishda oʻrganishni afzal koʻradi. Eng qizigʻi, soʻrovda qatnashganlarning 42 foizi aniq manbasi koʻrsatilmagan AI javoblariga tibbiy hisob-kitoblar yoki murakkab maxfiylik siyosatlaridan ham kamroq ishonishini bildirgan. Bu holat raqamli makonda axborotning shaffofligi naqadar muhim ekanini yana bir bor isbotlamoqda.
Raqamli dunyoning "insoniylikdan" uzoqlashishiSoʻnggi oʻn yillikda internetning oʻzgarishi foydalanuvchilar kayfiyatiga ham taʼsir koʻrsatgan. Soʻrovda qatnashgan har toʻrt kishidan uchtasi bugungi internet bundan 10 yil oldingiga qaraganda "kamroq insoniy" boʻlib qolganini taʼkidlagan. Brendlar anʼanaviy SEO va Google qidiruv tizimidan tashqari, sunʼiy intellekt algoritmlari uchun ham kontent yaratishga majbur boʻlayotgan bir paytda, jonli muloqot va insoniy yondashuvning qadri ortib bormoqda.
WordPress VIP texnik direktori Brian Alveyning soʻzlariga koʻra, ilgari veb-saytlar odamlar uchun yaratilgan boʻlsa, endi ular odamlar nomidan ish koʻradigan AI agentlari uchun ham moslashtirilishi shart. Agar sayt kontenti sunʼiy intellekt tomonidan oʻqilmasa, u qidiruv natijalarida koʻrinmay qolishi mumkin. Biroq, AI orqali saytga kirgan kam sonli foydalanuvchilar agar kontentda insoniy ruhni sezmasa, u yerga boshqa qaytib kelmaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, korporativ sektor vakillari ham ushbu tendensiyani tasdiqlamoqda. Kompaniya rahbarlarining 60 foizi oʻtgan yil davomida sunʼiy intellekt tizimlaridan keladigan trafik hajmi oshganini qayd etgan. Shu sababli, qaror qabul qiluvchi shaxslarning 74 foizi AI tizimlarida brendning koʻrinishi va maʼlumot manbasi sifatida koʻrsatilishini ustuvor vazifa deb hisoblaydi.
Ishonchni saqlab qolish strategiyasiIsteʼmolchilar brendlardan nafaqat texnologik yangilik, balki ochiqlikni ham kutmoqda. Tadqiqot davomida aniqlangan baʼzi muhim jihatlar quyidagilar:
- Isteʼmolchilarning 33 foizi uchun birlamchi manbaga havola mavjudligi ishonchning asosiy belgisi hisoblanadi;
- 80 foiz foydalanuvchilar internetdagi maʼlumotlar bir nechta yirik korporatsiyalar nazoratida boʻlmasdan, ochiq va hamma uchun ochiq boʻlishi kerak deb hisoblaydi;
- Foydalanuvchilar AI tomonidan generatsiya qilingan matnlardan koʻra, mutaxassislar tomonidan yozilgan tahliliy maqolalarni koʻproq qadrlaydi.
…