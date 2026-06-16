Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildi

·0·Texno
Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildi

Isroilning Mobileye kompaniyasi avtonom haydash texnologiyalari yetkazib beruvchidan toʻlaqonli operatorga aylanishini maʼlum qildi. Intel shoʻba korxonasi hisoblangan ushbu gigant 2027-yilda AQSH shaharlaridan birida oʻzining shaxsiy robotaksi xizmatini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam kompaniya strategiyasida muhim burilish yasab, uni Waymo va Tesla kabi raqobatchilar bilan bir safga qoʻyadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha Mobileye xizmat aynan qaysi shaharda ish boshlashini ochiqlagani yoʻq. Dastlabki bosqichda, yaʼni 2027-yil davomida 100 ta haydovchisiz avtomobildan iborat flot shakllantiriladi. Agar loyiha muvaffaqiyatli kechsa, kompaniya keyingi besh yil ichida oʻz parkini 17 000 ta robotaksigacha kengaytirishni maqsad qilgan.

Strategik oʻzgarish va yangi biznes modeli

Mobileye asoschisi va bosh direktori Amnon Shashua bergan bayonotga koʻra, robotaksi inqilobi endigina boshlanmoqda va u dunyo boʻylab sayohat qilish uslubimizni butunlay oʻzgartirish salohiyatiga ega. Kompaniya uzoq vaqt davomida Volkswagen kabi yirik avtogigantlarga kompyuter koʻrishi va haydovchiga koʻmaklashish tizimlari (ADAS) uchun chiplar yetkazib beruvchi sifatida tanilgan edi.

Endilikda kompaniya nafaqat texnologiya sotish, balki xizmat koʻrsatish bozorida ham oʻz oʻrniga ega boʻlmoqchi. Buning uchun Mobileye oʻzining yangi operatsion boʻlinmasini tashkil etadi. Mijozlar bilan ishlash va buyurtmalarni boshqarishda esa kompaniyaga tegishli boʻlgan Moovit ilovasidan foydalaniladi. Bu integratsiya foydalanuvchilarga qulay va tayyor servisni taqdim etish imkonini beradi.

Nega aynan robotaksi?

Amnon Shashua hali 2018-yilda bergan intervyusida oddiy isteʼmolchilar uchun toʻliq avtonom avtomobillarni yaratish yoʻlida robotaksi biznesi muhim bosqich ekanini taʼkidlagan edi. Uning fikricha, robotaksi xizmatlari orqali texnologiyani real sharoitda mukammallashtirmasdan turib, xususiy foydalanish uchun xavfsiz haydovchisiz mashinalarni ishlab chiqarib boʻlmaydi.

Qizigʻi shundaki, Mobileye oʻzining robotaksi floti uchun qaysi modeldan foydalanishini hali rasman tasdiqlamadi. Kompaniya faqatgina "avtonom boshqaruvga tayyor platforma ishlab chiqaruvchilari" bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Biroq, ixbt.com va boshqa manbalarning qayd etishicha, rasmiy press-relizlarda Xitoyning Great Wall Motors kompaniyasiga tegishli Ora iQ elektr krossoverining modifikatsiyalangan varianti tasvirlangan.

Ushbu yangilik Mobileye va uning hamkorlari oʻrtasidagi munosabatlarga taʼsir qilishi mumkin. Chunki kompaniya endilikda oʻz texnologiyasini sotadigan avtomobil ishlab chiqaruvchilari bilan bevosita raqobatga kirishmoqda. Shunga qaramay, Mobileye rahbariyati yangi yoʻnalish asosiy yetkazib beruvchilik biznesini toʻldirishiga ishonch bildirmoqda.

MobileyeRobotaksiAvtonomTexnologiyaIntel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiBugun, 17:59Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiRivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdiBugun, 17:55Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariSnap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariBugun, 17:25Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordYerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordBugun, 17:23Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaMobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaBugun, 17:23Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Bugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi