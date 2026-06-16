Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildi
Isroilning Mobileye kompaniyasi avtonom haydash texnologiyalari yetkazib beruvchidan toʻlaqonli operatorga aylanishini maʼlum qildi. Intel shoʻba korxonasi hisoblangan ushbu gigant 2027-yilda AQSH shaharlaridan birida oʻzining shaxsiy robotaksi xizmatini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam kompaniya strategiyasida muhim burilish yasab, uni Waymo va Tesla kabi raqobatchilar bilan bir safga qoʻyadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozircha Mobileye xizmat aynan qaysi shaharda ish boshlashini ochiqlagani yoʻq. Dastlabki bosqichda, yaʼni 2027-yil davomida 100 ta haydovchisiz avtomobildan iborat flot shakllantiriladi. Agar loyiha muvaffaqiyatli kechsa, kompaniya keyingi besh yil ichida oʻz parkini 17 000 ta robotaksigacha kengaytirishni maqsad qilgan.
Strategik oʻzgarish va yangi biznes modeliMobileye asoschisi va bosh direktori Amnon Shashua bergan bayonotga koʻra, robotaksi inqilobi endigina boshlanmoqda va u dunyo boʻylab sayohat qilish uslubimizni butunlay oʻzgartirish salohiyatiga ega. Kompaniya uzoq vaqt davomida Volkswagen kabi yirik avtogigantlarga kompyuter koʻrishi va haydovchiga koʻmaklashish tizimlari (ADAS) uchun chiplar yetkazib beruvchi sifatida tanilgan edi.
Endilikda kompaniya nafaqat texnologiya sotish, balki xizmat koʻrsatish bozorida ham oʻz oʻrniga ega boʻlmoqchi. Buning uchun Mobileye oʻzining yangi operatsion boʻlinmasini tashkil etadi. Mijozlar bilan ishlash va buyurtmalarni boshqarishda esa kompaniyaga tegishli boʻlgan Moovit ilovasidan foydalaniladi. Bu integratsiya foydalanuvchilarga qulay va tayyor servisni taqdim etish imkonini beradi.
Nega aynan robotaksi?Amnon Shashua hali 2018-yilda bergan intervyusida oddiy isteʼmolchilar uchun toʻliq avtonom avtomobillarni yaratish yoʻlida robotaksi biznesi muhim bosqich ekanini taʼkidlagan edi. Uning fikricha, robotaksi xizmatlari orqali texnologiyani real sharoitda mukammallashtirmasdan turib, xususiy foydalanish uchun xavfsiz haydovchisiz mashinalarni ishlab chiqarib boʻlmaydi.
Qizigʻi shundaki, Mobileye oʻzining robotaksi floti uchun qaysi modeldan foydalanishini hali rasman tasdiqlamadi. Kompaniya faqatgina "avtonom boshqaruvga tayyor platforma ishlab chiqaruvchilari" bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Biroq, ixbt.com va boshqa manbalarning qayd etishicha, rasmiy press-relizlarda Xitoyning Great Wall Motors kompaniyasiga tegishli Ora iQ elektr krossoverining modifikatsiyalangan varianti tasvirlangan.
Ushbu yangilik Mobileye va uning hamkorlari oʻrtasidagi munosabatlarga taʼsir qilishi mumkin. Chunki kompaniya endilikda oʻz texnologiyasini sotadigan avtomobil ishlab chiqaruvchilari bilan bevosita raqobatga kirishmoqda. Shunga qaramay, Mobileye rahbariyati yangi yoʻnalish asosiy yetkazib beruvchilik biznesini toʻldirishiga ishonch bildirmoqda.
…