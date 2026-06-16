Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdi

·0·Texno
Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdi

Elektromobillar ishlab chiqaruvchi Amerika brendi Rivian oʻzining eng kutilgan R2 rusumli yoʻltanlamas avtomobillarini yetkazib berishni boshlaganidan bir hafta oʻtib, yirik qisqartirishlarni eʼlon qildi. Kompaniya yuzlab xodimlar bilan xayrlashishga qaror qilgan, bu esa brendning boʻlajak rejalari va moliyaviy barqarorligi borasidagi savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu qisqartirishlar kompaniyaning umumiy ishchi kuchining taxminan 2 foizidan kamrogʻini tashkil etadi. Rivian rahbariyati bu qadamni ish samaradorligini oshirish va biznesni yanada foydaliroq miqyosga olib chiqish uchun zarur boʻlgan strategik qayta qurish deb atadi. Taʼkidlash joizki, bu 2024-yil boshidan beri kompaniyada amalga oshirilayotgan toʻrtinchi marta kadrlar qisqartirilishidir.

Xizmat koʻrsatish va marketing boʻlimlari zarar koʻrdi

Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi qisqartirishlar asosan xizmat koʻrsatish va mijozlar bilan ishlash jamoalariga, jumladan, savdo va marketing boʻlimlariga daxldor boʻlgan. Rivian hozirgi kunda oʻz biznesini zarar koʻrmaydigan darajaga olib chiqish ustida ishlamoqda, biroq bu yoʻl kutilganidan ancha murakkab kechmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Rivian hozirgacha jami 30 milliard dollarga yaqin zarar koʻrgan. Avvalroq kompaniya 2027-yilga borib ilk bor sof foyda olishni maqsad qilgan edi. Biroq, joriy yilning mart oyida ushbu muddat yana ortga surildi. Bunga asosiy sabab sifatida avtonom boshqaruv texnologiyalarini rivojlantirish uchun sarflanayotgan ulkan mablagʻlar koʻrsatilmoqda.

Uber bilan hamkorlik va robotaksilar kelajagi

Moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, Rivian uchun ijobiy yangiliklar ham yoʻq emas. Uber kompaniyasi Rivian brendiga 1,25 milliard dollargacha sarmoya kiritishni va 50 000 dona R2 SUV avtomobillarini sotib olishni rejalashtirayotganini maʼlum qildi. Ushbu avtomobillar kelajakda robotaksi sifatida foydalanish uchun moʻljallangan.

Biroq, bu borada ayrim shubhalar ham mavjud. Hozirgi kunda Rivian faqatgina haydovchi nazorati ostida ishlaydigan yordamchi tizimlarni taklif qilmoqda va toʻliq avtonom boshqaruv qobiliyatini hali amalda namoyish etgani yoʻq. Shunga qaramay, Uber bilan hamkorlik kompaniya uchun ogʻir damlarda muhim moliyaviy koʻmak boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Rivian kabi yirik startaplarning global muammolari sohadagi raqobat naqadar keskin ekanini koʻrsatadi. Tesla va boshqa anʼanaviy avtogigantlar bilan raqobatda omon qolish uchun Rivian nafaqat texnologik, balki iqtisodiy barqarorlikni ham taʼminlashi lozim.

RivianElektromobilUberAvtonom BoshqaruvTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiBugun, 17:59Mobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiMobileye AQSHda oʻzining robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyishini eʼlon qildiBugun, 17:52Snap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariSnap kompaniyasi uzoq kutilgan Specs AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va imkoniyatlariBugun, 17:25Yerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordYerga ulkan va potensial xavfli asteroid yaqinlashmoqda: 400 yillik rekordBugun, 17:23Mobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaMobileye oʻzining robotaksi xizmatini ishga tushiradi: Intel shoʻba korxonasi yangi bosqichdaBugun, 17:23Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Sunʼiy intellektga ishonchsizlik: Nega isteʼmolchilar AI yozuvidan qochmoqda?Bugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi