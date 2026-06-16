Rivian kompaniyasi R2 SUV yetkazib berish boshlanganidan soʻng yuzlab xodimlarni boʻshatdi
Elektromobillar ishlab chiqaruvchi Amerika brendi Rivian oʻzining eng kutilgan R2 rusumli yoʻltanlamas avtomobillarini yetkazib berishni boshlaganidan bir hafta oʻtib, yirik qisqartirishlarni eʼlon qildi. Kompaniya yuzlab xodimlar bilan xayrlashishga qaror qilgan, bu esa brendning boʻlajak rejalari va moliyaviy barqarorligi borasidagi savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu qisqartirishlar kompaniyaning umumiy ishchi kuchining taxminan 2 foizidan kamrogʻini tashkil etadi. Rivian rahbariyati bu qadamni ish samaradorligini oshirish va biznesni yanada foydaliroq miqyosga olib chiqish uchun zarur boʻlgan strategik qayta qurish deb atadi. Taʼkidlash joizki, bu 2024-yil boshidan beri kompaniyada amalga oshirilayotgan toʻrtinchi marta kadrlar qisqartirilishidir.
Xizmat koʻrsatish va marketing boʻlimlari zarar koʻrdiKompaniya bayonotiga koʻra, yangi qisqartirishlar asosan xizmat koʻrsatish va mijozlar bilan ishlash jamoalariga, jumladan, savdo va marketing boʻlimlariga daxldor boʻlgan. Rivian hozirgi kunda oʻz biznesini zarar koʻrmaydigan darajaga olib chiqish ustida ishlamoqda, biroq bu yoʻl kutilganidan ancha murakkab kechmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Rivian hozirgacha jami 30 milliard dollarga yaqin zarar koʻrgan. Avvalroq kompaniya 2027-yilga borib ilk bor sof foyda olishni maqsad qilgan edi. Biroq, joriy yilning mart oyida ushbu muddat yana ortga surildi. Bunga asosiy sabab sifatida avtonom boshqaruv texnologiyalarini rivojlantirish uchun sarflanayotgan ulkan mablagʻlar koʻrsatilmoqda.
Uber bilan hamkorlik va robotaksilar kelajagiMoliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, Rivian uchun ijobiy yangiliklar ham yoʻq emas. Uber kompaniyasi Rivian brendiga 1,25 milliard dollargacha sarmoya kiritishni va 50 000 dona R2 SUV avtomobillarini sotib olishni rejalashtirayotganini maʼlum qildi. Ushbu avtomobillar kelajakda robotaksi sifatida foydalanish uchun moʻljallangan.
Biroq, bu borada ayrim shubhalar ham mavjud. Hozirgi kunda Rivian faqatgina haydovchi nazorati ostida ishlaydigan yordamchi tizimlarni taklif qilmoqda va toʻliq avtonom boshqaruv qobiliyatini hali amalda namoyish etgani yoʻq. Shunga qaramay, Uber bilan hamkorlik kompaniya uchun ogʻir damlarda muhim moliyaviy koʻmak boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Rivian kabi yirik startaplarning global muammolari sohadagi raqobat naqadar keskin ekanini koʻrsatadi. Tesla va boshqa anʼanaviy avtogigantlar bilan raqobatda omon qolish uchun Rivian nafaqat texnologik, balki iqtisodiy barqarorlikni ham taʼminlashi lozim.
…