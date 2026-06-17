Pavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladi

·24·Texno
Pavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladi

Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durov Hindistonning eng yirik telekommunikatsiya operatori Reliance kompaniyasini global miqyosda messenjer faoliyatini cheklashga urinishda aybladi. Durovning soʻzlariga koʻra, ushbu kompaniya oʻzining texnik imkoniyatlaridan foydalanib, nafaqat Hindiston hududida, balki uning chegaralaridan tashqarida ham millionlab foydalanuvchilar uchun Telegram tarmogʻiga kirishni bloklab qoʻygan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu holat BGP hijacking (Border Gateway Protocol — marshrutlash protokoli oʻgʻirlanishi) usuli orqali amalga oshirilgan. Natijada Telegram foydalanuvchilari, jumladan, Birlashgan Arab Amirliklaridagi yuz minglab odamlar messenjerga ulanishda jiddiy muammolarga duch kelishdi. Durov bu harakatlarni ataylab uyushtirilgan sabotaj deb atadi, chunki Reliance operatori yuzaga kelgan nosozliklar borasidagi koʻplab murojaatlarni eʼtiborsiz qoldirgan.

Raqobat va Meta bilan bogʻliqlik

Pavel Durovning fikricha, bunday texnik hujumlar ortida raqobat urushi turgan boʻlishi mumkin. Gap shundaki, Reliance kompaniyasining bir qismi Meta korporatsiyasiga (WhatsApp egasi) tegishli hisoblanadi. Telegram asoschisi global marshrutlash tizimidan bu tarzda suiisteʼmol qilinishi shubhali ekanini taʼkidladi. "Agar Reliance va WhatsApp Hindistonda Telegram’ni taqiqlash boʻyicha lobbi harakatlari ortida turgan boʻlsa, bundan aslo hayron boʻlmayman", — deb yozdi u oʻz kanalida.

Messenjer maʼmuriyati boshqa aloqa operatorlariga murojaat qilib, Reliance (AS18101) tomonidan yuborilayotgan ruxsatsiz BGP eʼlonlarini rad etishni tavsiya qildi. Bu choralar internet marshrutlarining oʻgʻirlanishini toʻxtatish va foydalanuvchilar uchun barqaror aloqani taʼminlash uchun zarurdir.

Blokirovkaning toʻxtatilishi

Durovning ushbu bayonoti eʼlon qilinganidan toʻrt soat oʻtgach, Reliance kompaniyasi zararli marshrutlashni toʻxtatishga majbur boʻldi. Shundan soʻng messenjer faoliyati barcha hududlarda qayta tiklandi. Telegram rahbari oʻz auditoriyasiga va texnik hamjamiyatga ushbu muammoni ommalashtirishda koʻrsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi.

Taʼkidlash joizki, Hindiston Telegram uchun eng yirik boʻzorlardan biri hisoblanadi. Avvalroq ushbu mamlakatda messenjerga nisbatan turli cheklovlar qoʻllashga urinishlar boʻlgan edi. Durov bu kabi harakatlarni xato deb hisoblaydi va ochiq raqobat oʻrniga texnik toʻsiqlar yaratish foydalanuvchilar huquqlarini poymol qilishini qayd etdi.

Hozirda Telegram butun dunyo boʻylab, jumladan, Oʻzbekistonda ham odatdagi rejimda ishlamoqda. Mutaxassislarning fikricha, BGP protokoli bilan bogʻliq bunday hodisalar zamonaviy internet xavfsizligi naqadar nozik ekanini va yirik provayderlar xalqaro trafikni manipulyatsiya qilishi mumkinligini yana bir bor koʻrsatdi.

TelegramPavel DurovMetaRelianceTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiSony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiBugun, 05:53Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Bugun, 03:20Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaAnthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaBugun, 22:56Apple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiApple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiBugun, 22:28Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi