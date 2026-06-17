Kanada pensiya jamgʻarmasi Hindistonning sunʼiy intellekt infratuzilmasiga 741 mln dollar tikdi

·18·Texno
Kanada pensiya jamgʻarmasi Hindistonning sunʼiy intellekt infratuzilmasiga 741 mln dollar tikdi

Dunyo boʻylab sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi yirik investorlarni raqamli infratuzilma bozoriga yanada faolroq kirib borishga undamoqda. Kanadaning eng yirik pensiya jamgʻarmasi hisoblangan CPP Investments Hindistonning CtrlS maʼlumotlar markazi operatoriga qariyb 741 million dollar (70 milliard rupiya) miqdorida sarmoya kiritishini eʼlon qildi. Bu qadam global miqyosdagi bulutli texnologiyalar va AI infratuzilmasini kengaytirish poygasida Hindistonning oʻrni ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kelishuv shartlariga koʻra, CPP Investments dastlab 423 million dollar evaziga CtrlS kompaniyasining 8,2 foiz ulushini sotib oladi. Qolgan 317 million dollar esa Hindiston boʻylab yuqori quvvatli (hyperscale) maʼlumotlar markazlarini barpo etishga ixtisoslashgan qoʻshma korxonaga yoʻnaltiriladi. Ushbu yangi tuzilmada Kanada jamgʻarmasi 48 foiz, CtrlS esa 52 foiz ulushga ega boʻladi.

Raqamli iqtisodiyotning yangi markazi

2007-yilda tashkil etilgan va bosh qarorgohi Haydarobodda joylashgan CtrlS hozirda mamlakat boʻylab 15 dan ortiq maʼlumotlar markazini boshqarmoqda. Kompaniya soʻnggi yillarda bulutli xizmat koʻrsatuvchi provayderlar va AI algoritmlarini qayta ishlashga boʻlgan talabning keskin ortishi ortidan oʻz quvvatlarini jadal kengaytirmoqda. Mazkur sarmoya kompaniyaga aynan sunʼiy intellekt yuklamalari uchun moslashtirilgan zamonaviy infratuzilmani yaratishga yordam beradi.

Hindiston bugungi kunda global texnologik gigantlar uchun eng jozibador yoʻnalishlardan biriga aylandi. Soʻnggi oylarda Amazon, Google, Microsoft va OpenAI kabi kompaniyalar ushbu mintaqada oʻz loyihalarini eʼlon qildi. CPP Investments vakili Max Biagosch taʼkidlashicha, Hindiston dunyodagi eng tez rivojlanayotgan raqamli bozorlardan biri sifatida jamgʻarmaning global strategiyasida muhim oʻrin tutadi.

Global poyga va raqobat

Maʼlumotlar markazlari sohasidagi investitsiyalar faqat Kanada jamgʻarmasi bilan cheklanib qolmayapti. Sanoatdagi faollikni quyidagi raqamlar ham tasdiqlaydi:

  • Blackstone tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan AirTrunk kompaniyasi 2030-yilgacha Hindistonda 30 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
  • Meta korporatsiyasi Reliance Industries bilan hamkorlikda Gujarat shtatida 168 megavatt quvvatga ega AI-markazini qurishga kirishdi.
  • Uber va boshqa yirik texnologik platformalar ham mintaqadagi hisoblash quvvatlarini oshirish uchun oʻz sarmoyalarini koʻpaytirmoqda.
CPP Investments Hindiston bozorida 2009-yildan beri faoliyat yuritib keladi va joriy yilning mart oyi holatiga koʻra, mamlakatdagi sof aktivlari miqdori 20 milliard dollarga yetgan. Jamgʻarma 2017-yildan buyon butun dunyo boʻylab raqamli infratuzilma portfelini shakllantirib kelmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bunday yirik sarmoyalar nafaqat mintaqaviy raqamli iqtisodiyotni, balki global AI ekotizimini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Sunʼiy IntellektHindistonInvestitsiyaMaʼlumotlar MarkaziCPP Investments
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi