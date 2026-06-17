Google olti yillik tanaffusdan soʻng Gemini sunʼiy intellektiga ega yangi aqlli kolonkani taqdim etdi

·31·Texno
Google olti yillik tanaffusdan soʻng Gemini sunʼiy intellektiga ega yangi aqlli kolonkani taqdim etdi

Texnologiya olamining giganti Google kompaniyasi olti yillik tanaffusdan soʻng oʻzining yangi avlod aqlli kolonkasini namoyish etdi. Google Home deb nomlangan ushbu qurilma brendning Gemini for Home platformasi bilan integratsiyalashgan ilk mahsuloti boʻlib, u uydagi raqamli ekotizimni boshqarishda mutlaqo yangi darajani vaʼda qilmoqda. Qurilma nafaqat ovoz sifati, balki sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Google Home modeli avvalgi Nest Audio qurilmasining oʻrnini egallaydi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, gadjetning narxi 100 dollar etib belgilangan. Dastlab bahorda sotuvga chiqishi kutilgan qurilmaning yetkazib berilishi 2026-yilning 25-iyunidan boshlanishi maʼlum qilindi. Dizayn borasida ham sezilarli oʻzgarishlar mavjud: endilikda holat indikatorlari qurilma toʻri ortida emas, balki uning pastki qismidagi yorugʻlik halqasida joylashgan.

Gemini: Aqlli yordamchining yangi davri

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning Google Assistant oʻrnini egallagan Gemini sunʼiy intellekt tizimi bilan ishlashidir. Bu tizim foydalanuvchining murakkab va koʻp bosqichli buyruqlarini tushunish qobiliyatiga ega. Masalan, foydalanuvchi "mehmonxonadagi chiroqni pasaytir, jaz musiqasini qoʻy va 20 daqiqaga taymer oʻrnat" kabi yaxlit gaplarni tushunarli tarzda berishi mumkin. Eng muhimi, Gemini muloqot kontekstini eslab qoladi, bu esa har bir gapda "Okey, Google" iborasini takrorlash zaruratini yoʻqotadi.

Kompaniya qurilmani toʻrt xil rangda taqdim etmoqda: chinnigullar (oq), yongʻoq (toʻq kulrang), nefrit (yashil) va rezavor (qizil). Taʼkidlash joizki, soʻnggi ikki rang varianti faqat AQSH bozori uchun eksklyuziv hisoblanadi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun oq va kulrang modellar xalqaro bozor orqali koʻproq foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishi kutilmoqda.

Ovoz sifati va texnik imkoniyatlar

Google Home 360 darajali hajmdor ovoz tizimi bilan jihozlangan boʻlib, xonaning istalgan nuqtasida bir xil sifatli jarangni taʼminlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar quyidagi imkoniyatlardan foydalanishlari mumkin:

  • Ikki ta kolonkani birlashtirib, stereo juftlik hosil qilish;
  • Google TV Streamer bilan birgalikda fazoviy ovoz tizimini yaratish;
  • Matter va Thread Border Router protokollari orqali aqlli uy markazi (xab) sifatida foydalanish;
  • Shovqinni bostirish va aks-sadoni yoʻqotishning lokal modellari yordamida buyruqlarni aniq tanish.
Qurilmaning toʻliq imkoniyatlarini, jumladan, Gemini Live jonli muloqot funksiyasi va Google Home Brief kundalik hisobotlarini ishlatish uchun Google Home Premium obunasi talab etiladi. Ushbu xizmat narxi rejasiga qarab oyiga 10 yoki 20 dollarni tashkil etadi. Garchi qurilma eng soʻnggi Thread 1.4 protokolini emas, balki 1.3 versiyasini qoʻllab-quvvatlasa-da, u hozirgi aqlli uy standartlari uchun toʻliq javob beradi.

Ushbu yangilik Google kompaniyasining Amazon va Apple kabi raqobatchilar bilan aqlli uy bozoridagi kurashini yangi bosqichga olib chiqadi. Sunʼiy intellektning bevosita maishiy texnikaga integratsiya qilinishi, kelajakda uylarni yanada avtonom va tushunuvchan qilishga xizmat qiladi.

GoogleGoogle HomeGeminiAqlli UyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi