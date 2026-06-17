Google olti yillik tanaffusdan soʻng Gemini sunʼiy intellektiga ega yangi aqlli kolonkani taqdim etdi
Texnologiya olamining giganti Google kompaniyasi olti yillik tanaffusdan soʻng oʻzining yangi avlod aqlli kolonkasini namoyish etdi. Google Home deb nomlangan ushbu qurilma brendning Gemini for Home platformasi bilan integratsiyalashgan ilk mahsuloti boʻlib, u uydagi raqamli ekotizimni boshqarishda mutlaqo yangi darajani vaʼda qilmoqda. Qurilma nafaqat ovoz sifati, balki sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Google Home modeli avvalgi Nest Audio qurilmasining oʻrnini egallaydi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, gadjetning narxi 100 dollar etib belgilangan. Dastlab bahorda sotuvga chiqishi kutilgan qurilmaning yetkazib berilishi 2026-yilning 25-iyunidan boshlanishi maʼlum qilindi. Dizayn borasida ham sezilarli oʻzgarishlar mavjud: endilikda holat indikatorlari qurilma toʻri ortida emas, balki uning pastki qismidagi yorugʻlik halqasida joylashgan.
Gemini: Aqlli yordamchining yangi davriQurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning Google Assistant oʻrnini egallagan Gemini sunʼiy intellekt tizimi bilan ishlashidir. Bu tizim foydalanuvchining murakkab va koʻp bosqichli buyruqlarini tushunish qobiliyatiga ega. Masalan, foydalanuvchi "mehmonxonadagi chiroqni pasaytir, jaz musiqasini qoʻy va 20 daqiqaga taymer oʻrnat" kabi yaxlit gaplarni tushunarli tarzda berishi mumkin. Eng muhimi, Gemini muloqot kontekstini eslab qoladi, bu esa har bir gapda "Okey, Google" iborasini takrorlash zaruratini yoʻqotadi.
Kompaniya qurilmani toʻrt xil rangda taqdim etmoqda: chinnigullar (oq), yongʻoq (toʻq kulrang), nefrit (yashil) va rezavor (qizil). Taʼkidlash joizki, soʻnggi ikki rang varianti faqat AQSH bozori uchun eksklyuziv hisoblanadi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun oq va kulrang modellar xalqaro bozor orqali koʻproq foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishi kutilmoqda.
Ovoz sifati va texnik imkoniyatlarGoogle Home 360 darajali hajmdor ovoz tizimi bilan jihozlangan boʻlib, xonaning istalgan nuqtasida bir xil sifatli jarangni taʼminlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar quyidagi imkoniyatlardan foydalanishlari mumkin:
- Ikki ta kolonkani birlashtirib, stereo juftlik hosil qilish;
- Google TV Streamer bilan birgalikda fazoviy ovoz tizimini yaratish;
- Matter va Thread Border Router protokollari orqali aqlli uy markazi (xab) sifatida foydalanish;
- Shovqinni bostirish va aks-sadoni yoʻqotishning lokal modellari yordamida buyruqlarni aniq tanish.
Ushbu yangilik Google kompaniyasining Amazon va Apple kabi raqobatchilar bilan aqlli uy bozoridagi kurashini yangi bosqichga olib chiqadi. Sunʼiy intellektning bevosita maishiy texnikaga integratsiya qilinishi, kelajakda uylarni yanada avtonom va tushunuvchan qilishga xizmat qiladi.
…