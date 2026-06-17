Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdi

·19·Texno
Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdi

Zamonaviy fizika olamida uzoq kutilgan ulkan texnologik burilish yuz berdi: ikki mustaqil tadqiqotchilar guruhi ilk bor ishchi holatdagi yadro soatini yaratishga muvaffaq boʻldi. Ushbu kashfiyot vaqtni oʻlchash aniqligini mutlaqo yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yutuq Xitoyning Sinxua universiteti hamda Avstriyadagi Vena kvant fanlari va texnologiyalari markazi olimlari tomonidan qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda dunyodagi eng aniq vaqt oʻlchagichlar atom soatlari hisoblanadi. Ular vaqtni atomning elektron qobiqlaridagi oʻtish chastotalari orqali hisoblaydi. Biroq yangi yaratilgan yadro soati prinsipial jihatdan farq qiladi: u atom yadrosining oʻzida, yaʼni proton va neytronlarning energetik holatlari oʻrtasidagi oʻtishlarga asoslanadi. Bu usul tashqi elektr va magnit maydonlarining taʼsiriga chidamliligi bilan ajralib turadi, chunki yadro elektron qobiqlarga qaraganda ancha kuchli himoyalangan.

Toriy-229 izotopining oʻziga xosligi

Yadro soatini yaratishda asosiy obyekt sifatida toriy-229 izotopi tanlandi. Ushbu elementning oʻziga xosligi shundaki, uning yadrosidagi energetik oʻtish jarayoni boshqa elementlarga qaraganda ancha past energiyaga ega. Bu esa jarayonni lazer nurlanishi yordamida qoʻzgʻatish imkonini beradi. Boshqa deyarli barcha yadrolar uchun bunday natijaga erishish juda yuqori energiya talab qilgani bois imkonsiz deb hisoblanardi.

Lekin texnologik jarayon oson kechgani yoʻq. Asosiy muammo 148 nanometr toʻlqin uzunligidagi spektrda ishlash zarurati edi. Bunday diapazonda lazer nurlanishini barqaror boshqarish oʻta murakkab vazifa hisoblanadi. Xitoy va Yevropa olimlari kalsiy ftorid (CaF2) kristallariga toriy-229 yadrolarini joylashtirish va ularni vakuumli ultrabinafsha lazer yordamida nurlantirish orqali ushbu toʻsiqni yengib oʻtishdi.

Kashfiyotning amaliy ahamiyati

Tadqiqotlar davomida erishilgan natijalar hayratlanarli. Beychen Xuan boshchiligidagi Xitoy guruhi lazer chastotasini yadroviy oʻtishga "bogʻlash" orqali sutkasiga 10 trilliondan bir ulush aniqligidagi barqarorlikni namoyish etdi. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi eng yaxshi atom soatlari bilan raqobatlasha oladi. Luka Toskani de Kol boshchiligidagi avstriyalik olimlar esa ushbu tizimdan koinotning sirli qismi boʻlgan "qorongʻu materiya"ni qidirishda foydalanishdi.

Yadro soatlarining hayotga tatbiq etilishi quyidagi sohalarda inqilob qilishi mumkin:

  • Yangi avlod navigatsiya tizimlari (GPS va boshqalar) aniqligini oshirish;
  • Gravitatsion maydonlarni oʻta yuqori aniqlikda oʻlchash;
  • Fizikaning fundamental konstantalari oʻzgarmasligini tekshirish;
  • Standart modeldan tashqaridagi yangi fizik effektlarni izlash.
Mutaxassislarning fikricha, yadro soatlari nazariy tushunchadan real texnologiyaga aylandi. Kelajakda ushbu qurilmalarni ixchamlashtirish va kundalik texnologiyalarga integratsiya qilish rejalashtirilgan. Bu nafaqat vaqtni aniq oʻlchash, balki koinot sirlarini oʻrganishda ham yangi ufqlarni ochib beradi.

FizikaYadro SoatiTexnologiyaIlm-fanKvant Fizikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiSunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi