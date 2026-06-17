Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?

·28·Texno
Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?

Zamonaviy texnologiyalar olami misli koʻrilmagan tezlikda rivojlanib, hayotimizning har bir jabhasini raqamlashtirib yubordi. Biroq, soʻnggi vaqtlarda foydalanuvchilar orasida aksincha tendensiya — "slowtech" (sekin texnologiya) harakati kuchayib bormoqda. Odamlar doimiy bildirishnomalar, cheksiz kontent va algoritmlar bosimidan charchab, ongli ravishda sodda va funksionalligi cheklangan eski qurilmalarga qaytishni afzal koʻrishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yaqinda Nyu-York metrosida iPod Shuffle pleyerining ulkan reklama posteri paydo boʻlishi koʻpchilikni hayratda qoldirdi. Ushbu qurilma dizayneri, iPod asoschilaridan biri Tony Fadell TechCrunch nashriga bergan intervyusida, yigirma yil avvalgi mahsulotining bugungi kunda "ekran vaqti nolga teng" degan shior ostida targʻib qilinayotganini koʻrib hayron qolganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu holat texnologik toʻyinishning yaqqol belgisidir.

Raqamli charchoq va "ishqalanish" zarurati

Bugungi kunda smartfonlar deyarli hamma narsani qila oladi: oziq-ovqat buyurtma qilishdan tortib, uchrashuvlar belgilashgacha. Biroq, bu qulaylik oʻzi bilan birga doimiy bogʻliqlik va charchoqni ham olib keldi. Back Market kompaniyasi marketing direktori Joy Howardning fikricha, odamlar hayotining har bir daqiqasini optimallashtirishdan charchagan. Ular endi texnologiyadan koʻproq foyda emas, balki xotirjamlik va diqqatni jamlash imkonini kutishmoqda.

Qizigʻi shundaki, zamonaviy foydalanuvchilar ilgari texnologiyaning kamchiligi deb hisoblangan "friction" (ishqalanish), yaʼni jarayonning biroz murakkabligini endi afzallik sifatida koʻrishmoqda. Masalan, iPod orqali musiqa tinglash uchun uni kompyuterga ulash va qoʻshiqlarni qoʻlda yuklash kerak. Bu jarayon foydalanuvchiga oʻz tanlovini qadrlash va algoritm taklif qilgan narsani emas, balki oʻzi istagan musiqani ongli ravishda tinglash imkonini beradi.

Retro gadjetlarning yangi davri

Hozirgi yosh avlod, yaʼni smartfonsiz dunyoni koʻrmagan yoshlar orasida quyidagi qurilmalarga talab keskin ortgan:

  • Simli quloqchinlar — Bluetooth ulanish muammolaridan xoli va estetik jihatdan jozibali;
  • Eski raqamli fotoapparatlar — suratlarni darhol ijtimoiy tarmoqqa yuklash imkoniyati yoʻqligi sababli jarayondan zavqlanishga xizmat qiladi;
  • Retro oʻyin konsollari — reklamalar va pullik kontentlarsiz sof oʻyin tajribasini taqdim etadi;
  • CD pleyerlar va vinil plastinkalar — musiqani jismoniy his qilish imkonini beradi.
Ushbu tendensiya shunchaki nostalgiya emas, balki inson diqqat-eʼtiborini himoya qilishga boʻlgan urinishdir. Eski kameralar Instagram story yuklay olmaydi, retro oʻyinlar qimor reklamalari bilan sizni bezovta qilmaydi, iPod esa sizga yoqishi ehtimoli boʻlgan emas, balki siz haqiqatan yaxshi koʻradigan musiqani ijro etadi.

Sobiq JAMDAT kompaniyasi asoschisi Austin Murrayning eslashicha, 2000-yillarning boshida odamlar telefonda oʻyin oʻynash gʻoyasi ustidan kulishgan. Bugun esa insoniyat oʻsha davrdagi soddalikka qaytish uchun millionlab dollar sarflashga tayyor. Slowtech harakati bizga texnologiya hayotimizni boshqarishi emas, balki biz texnologiyadan qachon va qanday foydalanishni hal qilishimiz kerakligini eslatmoqda.

TexnologiyaSmartfoniPodSlowtechGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiSunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi