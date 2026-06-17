Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?
Zamonaviy texnologiyalar olami misli koʻrilmagan tezlikda rivojlanib, hayotimizning har bir jabhasini raqamlashtirib yubordi. Biroq, soʻnggi vaqtlarda foydalanuvchilar orasida aksincha tendensiya — "slowtech" (sekin texnologiya) harakati kuchayib bormoqda. Odamlar doimiy bildirishnomalar, cheksiz kontent va algoritmlar bosimidan charchab, ongli ravishda sodda va funksionalligi cheklangan eski qurilmalarga qaytishni afzal koʻrishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yaqinda Nyu-York metrosida iPod Shuffle pleyerining ulkan reklama posteri paydo boʻlishi koʻpchilikni hayratda qoldirdi. Ushbu qurilma dizayneri, iPod asoschilaridan biri Tony Fadell TechCrunch nashriga bergan intervyusida, yigirma yil avvalgi mahsulotining bugungi kunda "ekran vaqti nolga teng" degan shior ostida targʻib qilinayotganini koʻrib hayron qolganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu holat texnologik toʻyinishning yaqqol belgisidir.
Raqamli charchoq va "ishqalanish" zaruratiBugungi kunda smartfonlar deyarli hamma narsani qila oladi: oziq-ovqat buyurtma qilishdan tortib, uchrashuvlar belgilashgacha. Biroq, bu qulaylik oʻzi bilan birga doimiy bogʻliqlik va charchoqni ham olib keldi. Back Market kompaniyasi marketing direktori Joy Howardning fikricha, odamlar hayotining har bir daqiqasini optimallashtirishdan charchagan. Ular endi texnologiyadan koʻproq foyda emas, balki xotirjamlik va diqqatni jamlash imkonini kutishmoqda.
Qizigʻi shundaki, zamonaviy foydalanuvchilar ilgari texnologiyaning kamchiligi deb hisoblangan "friction" (ishqalanish), yaʼni jarayonning biroz murakkabligini endi afzallik sifatida koʻrishmoqda. Masalan, iPod orqali musiqa tinglash uchun uni kompyuterga ulash va qoʻshiqlarni qoʻlda yuklash kerak. Bu jarayon foydalanuvchiga oʻz tanlovini qadrlash va algoritm taklif qilgan narsani emas, balki oʻzi istagan musiqani ongli ravishda tinglash imkonini beradi.
Retro gadjetlarning yangi davriHozirgi yosh avlod, yaʼni smartfonsiz dunyoni koʻrmagan yoshlar orasida quyidagi qurilmalarga talab keskin ortgan:
- Simli quloqchinlar — Bluetooth ulanish muammolaridan xoli va estetik jihatdan jozibali;
- Eski raqamli fotoapparatlar — suratlarni darhol ijtimoiy tarmoqqa yuklash imkoniyati yoʻqligi sababli jarayondan zavqlanishga xizmat qiladi;
- Retro oʻyin konsollari — reklamalar va pullik kontentlarsiz sof oʻyin tajribasini taqdim etadi;
- CD pleyerlar va vinil plastinkalar — musiqani jismoniy his qilish imkonini beradi.
Sobiq JAMDAT kompaniyasi asoschisi Austin Murrayning eslashicha, 2000-yillarning boshida odamlar telefonda oʻyin oʻynash gʻoyasi ustidan kulishgan. Bugun esa insoniyat oʻsha davrdagi soddalikka qaytish uchun millionlab dollar sarflashga tayyor. Slowtech harakati bizga texnologiya hayotimizni boshqarishi emas, balki biz texnologiyadan qachon va qanday foydalanishni hal qilishimiz kerakligini eslatmoqda.
…