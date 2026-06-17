Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayapti

·19·Texno
Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayapti

Sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi gigantlar, jumladan OpenAI, oʻz eʼtiborini yana robototexnika yoʻnalishiga qarata boshladi. Biroq, bu yoʻlda kutilmagan toʻsiq paydo boʻldi: robotlarni jismoniy dunyoda harakatlanishga oʻrgatish uchun zarur boʻlgan sifatli maʼlumotlar bazasi deyarli mavjud emas. Agar matnli modellar (LLM) internetdagi ochiq maʼlumotlar hisobiga rivojlangan boʻlsa, robotlar uchun jismoniy oʻzaro taʼsir aks etgan maxsus maʼlumotlar toʻplami talab etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu boʻshliqni toʻldirish maqsadida XDOF startapi oʻz faoliyatini boshladi. Kompaniya robototexnika uchun maʼlumotlar yigʻish, ularni saralash va tizimlashtirish bilan shugʻullanadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi loyiha Thrive Capital, Spark Capital va a16z kabi nufuzli fondlardan 70 million dollar investitsiya jalb qilishga ulgurgan. Bu mablagʻlar robotlar uchun "raqamli darsliklar" yaratishga yoʻnaltiriladi.

Maʼlumotlar tanqisligi va yangi yechimlar

Hozirda robotlarni oʻrgatish uchun foydalaniladigan YouTube videolari yoki oddiy tasvirlar jismoniy dunyo murakkabligini toʻliq aks ettira olmaydi. XDOF asoschisi Filipp Vu taʼkidlashicha, AI sohasidagi keyingi katta muammo chiplar yoki modellar emas, balki aynan maʼlumotlar yetishmovchiligi boʻladi. Robot qoʻllari qanday qilib buyumlarni ushlashi, ularni joyidan qoʻzgʻatishi va turli toʻsiqlardan oʻtishi haqidagi aniq maʼlumotlarsiz mukammal robotni yaratib boʻlmaydi.

XDOF jamoasi hozirda 20 ga yaqin mijoz bilan ishlamoqda, ularning orasida dunyoning eng yetakchi AI laboratoriyalari bor. Kompaniya nafaqat maʼlumot yigʻadi, balki ularni tozalash va annotatsiya qilish (belgilash) xizmatlarini ham taklif etmoqda. Bu jarayon robotlarning oʻz xatolaridan saboq olishiga va jismoniy harakatlarni aniqroq bajarishiga yordam beradi.

ABC loyihasi va akademik hamkorlik

Kompaniya faoliyatining muhim qismi sifatida UC Berkeley universiteti bilan hamkorlikda ABC deb nomlangan yirik maʼlumotlar bazasini eʼlon qildi. Ushbu toʻplam quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • 130 mingdan ortiq robot manipulyatsiyasi traektoriyalari;
  • 300 soatlik simulyatsiya jarayonlari;
  • 100 soatlik amaliy baholash natijalari.
Bunday koʻlamdagi maʼlumotlar bazasi ilgari ilmiy doiralar uchun ochiq boʻlmagan. Bu kabi loyihalar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Kelajakda ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish sohalarida robotlardan foydalanish kengayishi kutilayotgan bir paytda, bunday texnologik infratuzilmaning mavjudligi robotlarning narxi pasayishiga va ularning ommalashishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, OpenAI va boshqa yirik kompaniyalar robototexnika poygasiga qaytishi bilan, XDOF kabi "maʼlumot yetkazib beruvchilar" sanoatning ajralmas boʻlagiga aylanadi. Jismoniy AI — bu shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki real dunyo bilan uygʻunlikda ishlaydigan murakkab tizimdir.

RobototexnikaSunʼiy IntellektXDOFOpenAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi