Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayapti
Sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi gigantlar, jumladan OpenAI, oʻz eʼtiborini yana robototexnika yoʻnalishiga qarata boshladi. Biroq, bu yoʻlda kutilmagan toʻsiq paydo boʻldi: robotlarni jismoniy dunyoda harakatlanishga oʻrgatish uchun zarur boʻlgan sifatli maʼlumotlar bazasi deyarli mavjud emas. Agar matnli modellar (LLM) internetdagi ochiq maʼlumotlar hisobiga rivojlangan boʻlsa, robotlar uchun jismoniy oʻzaro taʼsir aks etgan maxsus maʼlumotlar toʻplami talab etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu boʻshliqni toʻldirish maqsadida XDOF startapi oʻz faoliyatini boshladi. Kompaniya robototexnika uchun maʼlumotlar yigʻish, ularni saralash va tizimlashtirish bilan shugʻullanadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, yangi loyiha Thrive Capital, Spark Capital va a16z kabi nufuzli fondlardan 70 million dollar investitsiya jalb qilishga ulgurgan. Bu mablagʻlar robotlar uchun "raqamli darsliklar" yaratishga yoʻnaltiriladi.
Maʼlumotlar tanqisligi va yangi yechimlarHozirda robotlarni oʻrgatish uchun foydalaniladigan YouTube videolari yoki oddiy tasvirlar jismoniy dunyo murakkabligini toʻliq aks ettira olmaydi. XDOF asoschisi Filipp Vu taʼkidlashicha, AI sohasidagi keyingi katta muammo chiplar yoki modellar emas, balki aynan maʼlumotlar yetishmovchiligi boʻladi. Robot qoʻllari qanday qilib buyumlarni ushlashi, ularni joyidan qoʻzgʻatishi va turli toʻsiqlardan oʻtishi haqidagi aniq maʼlumotlarsiz mukammal robotni yaratib boʻlmaydi.
XDOF jamoasi hozirda 20 ga yaqin mijoz bilan ishlamoqda, ularning orasida dunyoning eng yetakchi AI laboratoriyalari bor. Kompaniya nafaqat maʼlumot yigʻadi, balki ularni tozalash va annotatsiya qilish (belgilash) xizmatlarini ham taklif etmoqda. Bu jarayon robotlarning oʻz xatolaridan saboq olishiga va jismoniy harakatlarni aniqroq bajarishiga yordam beradi.
ABC loyihasi va akademik hamkorlikKompaniya faoliyatining muhim qismi sifatida UC Berkeley universiteti bilan hamkorlikda ABC deb nomlangan yirik maʼlumotlar bazasini eʼlon qildi. Ushbu toʻplam quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- 130 mingdan ortiq robot manipulyatsiyasi traektoriyalari;
- 300 soatlik simulyatsiya jarayonlari;
- 100 soatlik amaliy baholash natijalari.
Xulosa qilib aytganda, OpenAI va boshqa yirik kompaniyalar robototexnika poygasiga qaytishi bilan, XDOF kabi "maʼlumot yetkazib beruvchilar" sanoatning ajralmas boʻlagiga aylanadi. Jismoniy AI — bu shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki real dunyo bilan uygʻunlikda ishlaydigan murakkab tizimdir.
…